Писатель из Апатитов создал «Волшебную машину», чтобы дети могли попасть в Мультляндию

Кто главный двигатель прогресса? Конечно же, дети! Именно они заставляют нас становится лучше день ото дня и совершать больше хороших поступков. Так случилось и с писателем и научным сотрудником института химии КНЦ РАН из Апатитов Максимом Беликовым, который не так давно выпустил первую свою книгу «Молчунья», посвященную старшей дочери Ангелине. Второе произведение, вышедшее из-под его пера не менее автобиографично и предназначено для детей и их родителей.

По реальным событиям

- Я давно хотел написать детскую иллюстрированную книгу. Желание было, а необходимого стимула, увы, нет. Муза прилетела ко мне, как это было и с «Молчуньей», от моих детей. Однажды Ангелина спросила меня: «Папан, у меня к тебе один вопрос: ты мог бы создать для меня и Святослава (ее шестилетнего брата — Ред.) волшебную машину, с помощью которой можно было бы попадать в Мультляндию, страну мультяшных героев? Ты же у нас ученый!». Я ответил, что все возможно, но нужно время все хорошенько обдумать. Через какое-то время вопрос повторился, и тогда у меня родилась идея написать книгу о совместных наблюдениях за окружающим нас миром: о следах, птицах, лягушках, растениях, насекомых — обо всем волшебном мире, который нас окружает и который не всегда заметен нам и, тем более, детям. Это было зимой 2016 года, - вспоминает Максим Беликов.

Третья страница "Волшебной машины" проиллюстрирована рисунком дочери Максима Беликова. Фото: Из личного архива писателя

Апатитчанин стал кропотливо описывать истории, которые происходили с девочкой и ее родителями, постепенно наполняя их красками и с каждым мазком делая все ярче, и совсем скоро волшебной машиной, которую просили изобрести дети, стало все окружающее. По словам писателя, именно связь ребенок — родитель — окружающий мир позволила создать эту удивительную книгу рассказов.

- Все герои – реальные люди: я, моя семья, дети, друзья и близкие. Именно с них писались все образы. Ну, а в канву для своих рассказов я брал с не менее реальных явлений природы, животных и птиц — со всего, что каждый день окружает меня и моих детей. Кстати, во многих ситуациях, когда 12-летняя Ангелина наблюдают за природой вместе со Святославом, в роли поясняющего и рассказывающего персонажа теперь выступает она, - говорит Максим Беликов.

Избушки на курьих ножках

Кстати, один из рисунков девочки иллюстрирует третью страницу «Волшебной машины». Две избушки на курьих ножках Ангелина написала в возрасте четырех с половиной лет, объяснив, что это она и папа. И так как книга написана в форме рассказов и пояснений, которые родители делают своим детям, то эта иллюстрация, как нельзя кстати вписалась в идею произведения.

- Особых сложностей в написании книги не было, за исключением разве что постоянной нехватки времени: писать приходилось в выходные, вечерами и ночами. Зато самым интересным в работе было ожидание новой порции иллюстраций от молодой художницы Алеси Шараповой, которая иллюстрировала «Волшебную машину». Она выдавала их с невероятной скоростью, при этом четко попадая в текст и воплощая образ написанного в рисунках, делая книгу еще более живой, - делится впечатлениями от работы писатель.

Писатель и его дети наблюдают за окружающим миром на страницах увлекательной книги. Фото: Из личного архива писателей

И через два года после того, как Ангелина попросила создать «Волшебную машину», та вышла в свет. Кингу уже можно найти в библиотеках Апатитов и Ковдора, а чуть позже это можно будет сделать и в Мурманске. А еще в скором времени она появится в Интернете. К слову, «Волшебная машина» точно не последнее художественное произведение апатитского писателя. Сейчас он работает над вымышленным персонажем Папан. Пока его истории и притчи доступны в соцсетях. Но после текстового наполнения и первичного знакомства с героем, появятся иллюстрации и дальнейшее развитие персонажа, с последующим выходом на книгу.