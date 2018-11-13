2018-11-13T12:55:36+03:00
Недвижимость

Шорохова навела шороху: пенсионерка из Белого Моря попросила помощи у Андрея Малахова

Женщина и ее соседи по дому вот уже несколько лет добиваются тепла в своих квартирах
Елена МОЛОДЦОВА
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Разбираться с отполением в Белом море приедет Андрей Малахов. Фото: Народное ТВ Кандалакша и Веленгурин ВладимирРазбираться с отполением в Белом море приедет Андрей Малахов. Фото: Народное ТВ Кандалакша и Веленгурин ВладимирФото: Елена МОЛОДЦОВА
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О том, как каждую зиму вот уже несколько замерзают жители Белого Моря, активная пенсионерка Галина Шорохова решила рассказать не президенту России Владимиру Путина, которому пишут все отчаявшиеся найти справедливость на местах, а известному телеведущему Андрею Малахову.

- С Андрюшей мы знакомы давно: еще когда я жила в Карелии. У меня есть его номер телефона, поэтому я просто позвонила и попросила помочь. Хождения по прокуратурам, жилищным инспекциям и роспотребнадзорам за все эти года результатов никаких не дали. Мы уже просто отчаялись добиться тепла в наших квартирах, - начинает свой рассказ жительница дома №12 в поселке Белое Море Галина Шорохова.

Не выше 12 градусов

Галина Васильевна переехала на юг Мурманской области в 2000 году из Карелии и поселилась в доме №12, построенном для временного проживания командировочных. Еще тогда в нем батареи были чуть теплые, а горячую воду, которая шла из крана, таковой можно было назвать с большой натяжкой. Но комендант общежития исправно подавала документы и жильцам делали перерасчет. Но все изменилось в 2012 году, когда закрылась Беломорская нефтебаза.

- Наше общежитие перевели в жилой фонд, и платить мы начали без всяких перерасчетов. Жить приходится с обогревателями, иначе температура в квартире не поднимается выше 12 градусов, а в ванной, где работает змеевик, - выше 14-15 градусов. А недавно к нашим бедам добавилась еще одна — из крана периодически стала идти черная вода, - описывает условия, в которых живет они и ее соседи, Галина Шорохова.

Правда, по словам заместителя главы администрации Кандалакши по вопросам ЖКХ Юрия Мирбабаева, в ситуации с горячим водоснабжением в какой-то степени жильцы виноваты сами: установили водонагреватели и теперь в доме маленький разбор горячей воды, а ее необходимо пропускать, чтобы она была нужной температуры. За холодную Н2О ресурсники сейчас счета и вовсе не выставляют, поскольку она, действительно, не соответствует требованиям. А вот температура воздуха в квартирах жилого дома №12, как показали сделанные замеры, вполне вписывается в установленный норматив. К таким выводам пришла специальная комиссия, в которую вошли представители прокуратуры, администрации, управляющей компании и теплоснабжающей компании.

- Теплоноситель с котельной в Белом Море подается в соответствии с температурным графиком, сбоев в теплоснабжении с начала отопительного сезона не зафиксировано. Отпускаемой теплоэнергии достаточно для того, чтобы температура в домах соответствовала нормативным параметрам. Однако мы напоминаем, что качество отопления в жилых помещениях зависит не только от стабильной работы котельной, но и от обслуживания внутридомовых сетей управляющей организацией. Поэтому при снижении температуры необходимо в первую очередь обращаться в управляющую организацию, - прокомментировали ситуацию в «Мурманэнергосбыте».

Надежда на новую котельную

И, тем не менее, сейчас в Белом Море заканчивается строительство новой котельной — прежняя уже устарела технически, да и рассчитана на то, чтобы отапливать не только небольшой поселок, но и огромную нефтебазу, которая уже несколько лет как закрылась. Деньги на возведение современной бойлерной выделил инвестор, и жители 12-го дома возлагают на нее большие надежды.

- Уже были пробные пуски новой котельной. Батареи в квартирах тут же стали кипятком, а из кранов, наконец, пошла горячая вода, - делится опытом Галина Шорохова.

Однако, скорее всего, эту зиму жителям Белого моря придется еще померзнуть. Как сообщил Юрий Мирбабаев, уже сданы документы в Ростехнадзор и идут пусконаладочные работы, но когда новую котельную запустят в штатном режиме, пока не известно. Зато известно, когда ждать съемочную группу Андрея Малахова, который не смог отказать в просьбе Галине Шороховой. По словам пенсионерки, столичные телевизионщики приедут в ближайшие пару месяцев, как раз когда заполярная зима вступит в свои права и жители дома №12 в Белом Море из-за морозов будут вынуждены не выключать обогреватели.

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