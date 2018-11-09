Флейтистка из Мурманска вышла замуж за музыканта из Ганы

За границу из России утекают не только мозги, но и лучшие красавицы-невесты. По крайней мере, в этом году в поисках личного счастья из Мурманской области уже уехало сразу две очаровательные северянки.

Преподавательница английского языка Анна Беккерт, в девичестве Омельченко, вышла замуж за немца в родном Кировске, а вот жить молодожены отправились в Германию, где у Рико больше шансов найти работу по специальности. Теперь же свои руку и сердце 32-летнему гражданину солнечной Ганы Джорджу Аквеею Аббану отдала экс-участница акапельного кавер проекта «The Хор» и флейтистка Алина Вагина.

7 ноября мурманчанка Алина Вагина офциально стала Аббан. Фото: Из личного архива героев публикации

- Мы познакомились в Индии. Оба музыканты, работали по контракту артистами на мероприятиях, но в разных компаниях. Встретились на одном из концертов, и Джордж взял мой номер телефона, чтобы переслать общие фотографии наших коллективов. Так мы и начали общаться, - вспоминает новобрачная Алина Аббан.

Джордж оказался прекрасным артистом, музыкантом и профессионалом своего дела. Не последнюю роль сыграли его внешняя и внутренняя привлекательность в купе с настойчивостью и серьезностью намерений. В итоге Алина сдалась на милость победителя. После окончания контракта девушка слетала домой проведать родных, а потом вернулась в Индию уже конкретно к своему избраннику. В стране чудес они прожили вместе полгода и пришли к обоюдному выводу, что это не мимолетные отношения и их стоит узаконить.

Красивый и вкусный торт полностью отразил тематику этой свадьбы. Фото: Из личного архива героев публикации

- Однажды наедине и очень серьезно Джордж спросил меня, согласна ли я быть с ним отныне и навсегда. Разумеется, ответ был положительный. А потом, когда моя мама приезжала в отпуск на январские каникулы, он специально прилетел из Бангалора, что на юге страны, в Дели, чтобы познакомиться с ней и попросить моей руки. Мама была сначала, конечно, в шоке, но он смог добиться ее расположения к себе, - рассказывает флейтистка. - Свадьбу мы хотели сыграть в Африке, на его Родине, но потом я пришла к выводу, что лучше все-таки это сделать в России, так как мне менять документы.

И 7 ноября в Мурманске Алина Вагина официально стала Аббан. Правда, торжество прошло в кругу близких и друзей новобрачной — у родственников Джорджа не получилось приехать. Но совсем скоро новобрачные устроят праздничный вечер для них в Гане. Кстати, свое свадебное платье Алина сшила сама, выбрав для него не совсем традиционный для такого события цвет - красный. А все потому что девушка не любит клише. Но на этом сюрпризы не закончились. Своему заграничному суженному Алина приготовила необычный свадебный подарок.

Алина и Джордж, несмотря на то, что родились в разных полушариях земного шара, смотрятся очень гармонично. Фото: Из личного архива героев публикации

- Я люблю делать разные сюрпризы, особенно любимым и близким людям. Вместе с участниками проекта «The Хор» мы подготовили музыкальную композицию. Выбор песни был недолгим: именно ее он мне поставил на нашем первом свидании. Композиция мне давно понравилась, и сразу попала ко мне в плейлист. Ну и потом, ближе к свадьбе у меня родилась идея такого подарка. В оригинале песни, кстати, есть пара строчек на нигерийском диалекте - я попросила нашего лучшего друга перевести их на диалект жителей Ганы. Написали аранжировку и, как только я вернулась в Мурманск, начались репетиции, - делится секретами творческого процесса Алина. - В течение полутора месяцев мы встречались один-два раза в неделю. В итоге получилось почти все. Конечно, сказалось наше с ребятами волнение, но эффект от нашего выступления был потрясающий. Джордж был безумно удивлен и рад, долго спрашивал, кто им сказал, что нужно петь и откуда они знают песню.

С местом жительства своей новорожденной семьи новобрачные так и не определились, решив, что будут путешествовать по свету. В любом случае на Родине: и в России, и в Гане их всегда ждут. Пока же Джордж Аббан с удовольствием приступил к изучению родного языка своей супруги. Он уже знает пару фраз и хочет посещать школу русского языка для иностранцев. Алина же пообещала ему помочь в освоении письменной речи и грамматики. Благо, образование у мурманчанки педагогическое, хоть и музыкальное.

Редакция газеты «Комсомольская правда» - Мурманск» поздравляет молодоженов с Днем свадьбы и желает им долгой счастливой семейной жизни, взаимопонимания и любви.