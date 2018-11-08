Заведующий отделением филиала поликлиники № 2 в Мурманске: в мусорном баке не было амбулаторных карт

Мурманская городская поликлиника № 2 сегодня оказалась в центре скандала. Все началось с мусорных контейнеров около ее филиала на улице Полярной Дивизии, в которых жильцы соседних домов обнаружили карты пациентов. По данному факту прокуратура региона начала собственную проверку.

Заведующий филиалом поликлиники Константин Биджоев рассказал журналистам подробности происшествия.

– Это не амбулаторные карты пациентов, это формы, датированные 2012 годом, и относящиеся к другому медицинскому учреждению. Сейчас поясню: 1 сентября 2017-го данный филиал приказом минздрава Мурманской области был передан городской поликлинике № 2. Здесь начался ремонт, и по окончанию работ возникла необходимость вывоза оставшегося строительного мусора. Его упаковали в сверхпрочные утилизированные пакеты, вынесли в емкость для отходов. Вместе с ним были обнаружены и формы диспансерного наблюдения пациентов с истекшим сроком годности, – поясняет Константин Матвеевич. – Всех интересуют вопросы, откуда формы взялись, и кто за это в ответе. Мне тоже интересно это выяснить, надеюсь, что ответы мы получим в ходе служебной проверки.

Фото: vk.com/murmanskgroup.

Амбулаторная карта - очень важный документ, хранящийся в поликлинике 25 лет, который отдается пациенту только по заявлению. В форму диспансерного наблюдения же заносят перечень дат - явки пациентов с хроническими заболеваниями, посещающих отделение терапии.

– Проблема заключается в том, что там есть персональные данные. Как только мы узнали из соцсетей, что в контейнере якобы находятся амбулаторные карты, то содержимое контейнера было занесено в поликлинику для изучения. В том числе мусор жителей соседних домов, было сделано все, чтобы минимизировать последствия данного события, – подчеркивает Биджоев. – После формы диспансерного наблюдения утилизировали в установленном порядке. Проверялись также видео с камер наружного наблюдения, опрашивались сотрудники, которые работали в это время.