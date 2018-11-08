Лучший участковый Мурманской области: «Главное – идти на контакт с людьми»

В начале ноября «Комсомольская правда» открыла на своем сайте онлайн-голосование за звание «Лучшего народного участкового» страны». Мурманскую область, пройдя все этапы отбора, в нем представляет майор полиции Натик Атлуханов.

Мы редко задумываемся, как устроена работа тех, кто ежедневно сталкивается с преступным миром и делает все возможное, чтобы защитить нас и прийти на помощь. Вот уже 16 лет Натик Поладович служит в правоохранительных органах, и 14 из них – в роли участкового.

– Можно сказать, что в профессию пришел сразу после школы. Изначально я жил и учился в Дагестане, но здесь работал отец, поэтому мы решили, что направление на учебу буду получать в Заполярье. Так и поступили, из Мурманска я поехал в Псковский юридический институт министерства юстиций, – рассказывает Натик Атлуханов. – Отучившись, вернулся в Мурманск, начал работать в Первомайском отделе на должности участкового. Когда пришел, естественно, было сложно, но мне очень повезло с наставником. Он долго служил в аналогичной должности и во многом мне помогал.

В Первомайском районе Мурманска 8 административных участков, герой нашей публикации относится к отделу полиции № 3 и отвечает за улицу Шевченко и Кольский проспект. На вверенной ему территории проживает 3478 человек.

– Если говорить об оперативной обстановке на обслуживаемом административном участке, то на нем было совершено 24 преступления, 18 из которых удалось раскрыть, – сообщают в пресс-службе УМВД.

На этом участке Первомайки Натик Поладович работает не так давно, на своем прошлом участке он проработал 10 лет.

– Нужно идти на контакт с населением, тогда будет легко. Я когда только принял новый участок, сразу раздал людям визитки с номером служебного мобильного. Они звонят, рассказывают, что и где произошло. Но со временем сам понимаешь, где надо усилить контроль, – делится майор полиции секретами успешной работы. – Мне никогда не нравилось особо сидеть в кабинете, а как участковый ты всегда общаешься, выезжаешь к людям. Если что-то на участке случилось - тебя обязательно вызовут, чтобы ты был в курсе ситуации. Мы тесно сотрудничаем с коллегами из других округов города. Можно без проблем связаться с любым участковым и ребята помогают или сообщают о ЧП, если оно возникает в твоем районе.

Атлуханов признается - обращений много, поэтому рабочий график зачастую ненормированный. Однако его это не расстраивает, а скорее помогает не расслабляться и держит в тонусе. Жена относится к такому режиму с пониманием и поддерживает супруга. В семье лучшего участкового Заполярья растут две замечательные дочери.

Отметим, что в 2018 году Натик Поладович за добросовестную работу получил нагрудной знак «За отличие в службе». Поддержать своего земляка в голосовании всероссийского конкурса можно до 10 ноября.

СПРАВКА «КП»

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в России уже в восьмой раз. Всего в МВД служит около 45 тысяч участковых уполномоченных полиции, и только лучшие из них доходят до финала голосования. Отбор проходит в несколько стадий. Так, в сентябре участников конкурса выбирали в подразделениях полиции. В ноябре состоялся второй региональный этап отбора - на сайтах территориальных органов МВД почти полмиллиона граждан отдали свои голоса за лучшего участкового в каждом регионе.

Финальное же голосование, стартовавшее на сайте «КП» 1 ноября, определит только одного победителя. Награждение народного участкового и вручение главного приза состоится 16 ноября в московском здании МВД. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику конкурсантов – Дню участковых уполномоченных полиции, который отмечается 17 ноября.

В 2017 году победителем стал полицейский из Татарстана. Рузель Гарипов получил ключи от УАЗ «Патриот» и внеочередное звание – майор. Мурманскую область представлял старший лейтенант полиции Сергей Шпаков, которому удалось набрать 456 голоса.