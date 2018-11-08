Под Мурманском состоялась премьера мультфильма «Кольские следопыты»

На днях в Коле произошло событие, которого местные жители ждали долгих два месяца. В районном центре культуры состоялась премьера второго мультипликационного фильма об истории города, авторами которого вновь стали воспитанники воскресной школы при Храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Напомним, весной они презентовали первый мультик «Городок мой Кола», а в конце августа приступили к работе над вторым «Кольские следопыты».

- Премьера прошла в рамках церемонии награждения участников историко-краеведческого конкурса «Кольские летописи» и на ней присутствовали все создатели мультфильма. Некоторые из них увидели готовую картину впервые, так как не все принимали участие в монтаже. В любом случае работа нашего творческого союза взрослых и детей принесла хорошие плоды, которые всем понравились, - рассказывает заведующая Кольской воскресной школой Яна Петрова. - Особенно приглянулся зрителям наш кольский кот, который путешествует вместе с Алешей и Аней по памятным местам. Его мы рисовали с фотографии питомца моих друзей.

Того же мнения придерживается и главный художник анимационных фильмов Александра Серова:

- Мне кажется, мультик понравился не только ребятам, но и взрослым. Мне было важно, чтобы юные художники увидели результат своих стараний. И произведенный эффект, честно скажу порадовал - заинтересованность в их глазах для меня была самой главной.

Уже по сложившейся традиции Яна Серафимовна и ее команда на достигнутом останавливаться не собираются. У них уже есть несколько задумок. Во-первых, они намерены создать мультфильм о мире профессий, рассказав в нем о людях земли Кольской, а во-вторых, продолжить краеведческую тематику и сделать анимационную картину о трех Кольских святых. Тем более, что приобретенный на средства гранта «Православная инициатива» мультипликационный станок открывает перед ними возможность создавать объемные картинки. Так, что вполне вероятно, что следующий мультик воспитанники воскресной школы слепят из пластилина.