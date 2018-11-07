В Мурманске прошел II Областной фестиваль восточной и индийской культуры "BollyWoodFest"

Более 260 участников фестиваля "BollyWoodFest" из Мурманской области, Республики Карелия и столицы Заполярья радовали мурманчан зажигательными танцами и яркими костюмами.

Фото: Надежда Пархоменко.

Организаторы II Областного фестиваля восточной и индийской культуры "BollyWoodFest" - руководитель проекта Танцевальная Атмосфера "Dance World" Ирина Кишмерёшкина и МАУК "Дом культуры Ленинского округа г. Мурманска".

Фото: Надежда Пархоменко.

3 ноября в течении 4 часов в Доме культуры Ленинского округа шла конкурсная программа в трех номинациях- Цыганский, Индийский танец и танец в стиле Трайбл Шоу. Каждый танец был уникальным по постановке, выбранной музыкальной композиции, костюмам и манере исполнения.

Фото: Надежда Пархоменко.

Компетентное жюри строго фиксировало исполнение по 10 критериям. Его председателем стала известная исполнительница индийского танца - Надежда Скляренко (г. Минск). Организатор и педагог студии этнического танца "Наваратна", г. Минск. Надежда не только исполняет и преподает индийский танец, но и выступает в роли постановщика. Является одним из организаторов ежегодных фестивалей индийской культуры в Минске ("Васанта", "Мифы в танце", "Восток-Запад" и др)., судьей на Международном турнире по индийским танцам "Сокровища Агры" (г. Минск), фестивале "DANCE АССОРТИ-2016" (г. Витебск). Преподаватели и ученики студии "Наваратна" имеют награды различных конкурсов и являются участниками фестивалей как в Белорусии, так и за рубежом (Россия, Украина, Норвегия, Франция, Литва).

Фото: Надежда Пархоменко.

Танцевальные Коллективы Ленинского Дома Культуры не остались без наград: Ансамбль "Терра Данс" и Танцевальная Атмосфера "Dance World" завоевали в общей сложности 15 наград: 10 дипломов первой степени, 4 диплома второй степени и один диплом третьей степени.

В рамках фестиваля также прошли мастер-классы по различным направлениям танцевального искусства.

Фото: Надежда Пархоменко.

Вечером 3 ноября участники встретились на вечеринке "Tribal Jаm Fest - 3" в Чайхане "Зефир". В Караоке Зале коллективы показали завораживающую красоту исполнения стиля American Tribal Style и исполнили совместный танец-импровизацию.

Фото: Надежда Пархоменко.

4 ноября во Дворце культуры Железнодорожников прошёл второй масштабный день фестиваля. В детской концертной программе "Сказки Востока", приняли участие юные победители конкурса. Общими овациями и выпуском воздушных шаров приветствовали зрители начинающих артистов. Концертную программу "Тайны Востока" представили как итог фестиваля взрослые участники конкурса. Коллективы на сцене сменяли друг друга, соревнуясь в изяществе, грации, великолепии костюмов, приоткрывая незримую завесу тайны Востока.

Фото: Надежда Пархоменко.