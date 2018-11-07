В Кандалакше нужна помощь домашнему приюту для животных

- Валентина Ивановна очень добрая и отзывчивая женщина. Она помогла близкому мне человеку, когда он оказался в трудной жизненной ситуации. И, конечно, я не могу бросить ее на произвол судьбы, ведь сама она находится не в лучшем положении, - объясняет, почему написала пост с мольбой о помощи, Алевтина Халтурина из Сургута.

В нем речь идет о 70-летней жительнице Кандалакши Валентине Коншиной, которая в своем доме организовала по сути домашний приют для животных. В вольере у нее живут восемь собак, в сарае — два кота, в самом же доме поселились пять кошек и два котенка. На пропитание подопечных уходит вся пенсия Валентины Ивановны.

- Вот уже 30 лет, как я поселилась в доме своих свекра со свекровью, и стала собирать животных — уж больно стало много бездомных в нашем городе. Точнее они сами меня находят. Однажды сестра поехала в Полярные Зори и привезла из леса пса Джека, которого сбила машина. Правда, потом он сбежал от меня через подкоп, который сделала другая моя подопечная. В основном же забирала с улицы щенков, которым не выжить на холоде. Рыжего кота принесла из храма, где проходила послушание. Я делала дорожки, а он сидел на заборе и орал, да и везде за мной ходил: куда я, туда и он. Кошка с откушенным ушком, которую я нарекла Василисой, увязалась за мной, когда я шла от мамы. Это было в конце октября. Холодно, а животине спрятаться даже негде, - рассказывает буквально о каждом своем подопечном Валентина Коншина.

Родственники и знакомые сердобольной кандалакшанки знают о том, как нелегко ей кормить эту ораву, и помогают, кто чем может. Сестра, например, договорилась со школой, чтобы повара отдавали пищевые отходы на корм для подопечных домашнего приюта. Но два пятилитровых ведра исчезают влет. И все равно приходится докупать корм. Пенсионерка даже влезла в кредиты, чтобы прокормить своих собак и кошек.

- Я взяла два мелких займа. Сами знаете, какие там проценты. С одним - там, где было 2% за каждый день - Слава Богу, рассчиталась. По второму - там 1% - осталось выплатить восемь тысяч рублей. Пока не рассчитаюсь со всеми, буду сотрудничать с теми, у кого под 0,6% в день. Это еще куда ни шло, - говорит, на что живет, Валентина Ивановна. - А что делать?! Кормить животных как-то надо. Я не могу их выгнать на улицу, как многие советуют. Скорее сама по миру пойду.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация: "В законе нет понятия "домашний приют"

Еще совсем недавно Валентина Коншина надеялась, что глава Кандалакши Михаил Павлов, с которым они когда-то состояли в одной инициативной группе при администрации города, выполнит свое обещание и откроет приют для животных. Но приюта нет и вряд ли будет. А есть женщине скоро будет, кажется, нечего.

- Конечно, городу нужен приют для безнадзорных животных, но сам муниципалитет не может его открыть. Если общественники возьмут организацию такого учреждения на себя, мы обязательно поддержим: выделим земельный участок и помещение. Кстати, одно мы уже выделили — там под опекой волонтеров живут бездомные кошки. Теперь вопрос стоит в содержании собак, - обозначает свою точку зрения Михаил Сергеевич. - Мы находимся с общественниками в постоянном диалоге и готовы помогать. Что касается Валентины Ивановны, то, к сожалению, такой формы как домашний приют для животных законодательством не предусмотрено и финансировать его мы не можем.

КОНКРЕТНО

Помочь может каждый

Если администрация Кандалакши просто не в силах помочь Валентине Коншиной, то отзывчивым северянам это вполне по силам. Сделать это можно как финансово, так и материлаьно - кормами, связавшись с Валентиной Ивановной по телефону 8-950-893-42-95. Кстати, пост Алевтины Халтуриной в соцсетях собрал десятки комментариев, среди которых были и конкретные предложения. Ольга Батурина из Умбы, например, готова подкармливать подопечных кандалакшанки просроченными мясными изделиями.