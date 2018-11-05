В интернете появились фото «Адмирала Кузнецова» с упавшим краном на палубе

5 Нояб. 12:11 2018-11-06T11:01:16+03:00

Это первые снимки, опубликованные после аварии на плавдоке в Мурманске

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Неделя прошла с того момента, как один из крупнейших плавучих доков в мире, находящийся в микрорайоне Росляково в Мурманске, ушел под воду. ЧП случилось в ночь с 29 на 30 октября и только сейчас мы смогли увидеть, что стало с крейсером «Адмирал Кузнецов», на который упал башенный кран.

Фото с краном, лежащим на палубе корабля, появились в соцсети.

По предварительной информации, причиной ЧП стали перепады в электроснабжении, из-за которых док неравномерно заполнялся водой и в итоге накренился. Из-за потери равновесия начали падать башенные краны – один на борт выходившего из дока «Адмирала Кузнецова», а второй – в Кольский залив.

Несмотря на то, что на авианесущий крейсер упал достаточно массивный кран, кораблю, можно считать, повезло. Конструкция хоть и проделала дырку в 20 квадратных метров, но никаких «жизненно важных органов» «Кузнецова» не задела – удар пришелся на техническую часть палубы, которая была разобрана и подлежала ремонту.

Вместе с краном крейсер и отбуксировали на 35-й судоремонтный завод, являющийся филиалом центра судоремонта «Звездочка». На данный момент, упавшая конструкция продолжает находиться на корабле. И останется там до окончания следственных действий.

– Кран очень массивный! Его нельзя вынести просто так, на руках, по трапу, – заметил руководитель пресс-службы «Звездочки» Евгений Гладышев. – Это сложный процесс. Требуется разработка технологии, использование особого оборудования. К тому же, следственные органы все еще проводят мероприятия на данном участке.

Напомним, по факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Более того, до сих пор не найден пятый пострадавший во время аварии – старшего механика Виктора Проценко искали водолазы Северного флота, но пока безрезультатно. Поиски были приостановлены из-за погодных условий, их возобновят уже завтра.