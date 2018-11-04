2018-11-06T10:55:15+03:00
Досуг

«Ночь искусств в Мурманске»-2018: что нас ждет?

Всероссийская акция пройдет в музеях города 4 ноября [программа]
Анна СТЕПАНОВА
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Не проспите «Ночь искусств»!Не проспите «Ночь искусств»!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 4 ноября, есть прекрасный повод объединиться и приобщиться к прекрасному – на Мурманск опускается «Ночь искусств». Основными площадками акции традиционно станут краеведческий и художественный музеи города.

Первым свои двери распахнет Мурманский областной художественный музей, здесь основная программа начнется в 17.00.

– В главном здании музея на Коминтерна, 13 уже в 16.30 первых гостей будут приветствовать коллектив ходулистов «Выше крыши» под руководством Галины Спириной и студия этнических барабанов «Drum Tam Tam». Официальное открытие начнется через полчаса, на нем выступит известный на всю страну ансамбль песни и танца «Россия», – сообщают «КП» организаторы. – Юных посетителей ждут мастер-классы по созданию мультфильма, технике Эбру (рисование на воде, - Ред.), а у поклонников «Гарри Поттера» появится возможность стать учениками Хогвартса,

В 17.30 в Красной гостиной начнется спектакль для детей от 4-х лет по мотивам книги Сергея Седова «Сказки про мам». Его исполнит Екатерина Ефремова, билеты на представление продаются в кассе музея. Еще один спектакль «Чудики» от театр-студии «Катарсис» покажут там же в 20.00.

Естественно не обойдется без множества викторин, экскурсий, дискуссий и разнообразных игр и квестов для всей семьи. С более подробной программой можно ознакомиться по данной ссылке, и скачать ее себе, чтобы не потерять и не заблудиться в коридорах художественного музея.

В Мурманском областном краеведческом музее на проспекте Ленина, 90 всероссийская акция начнет свое действо в 18.00 – всех пришедших ждет более 30 активностей.

Подарком для посетителей станет моноспектакль «Иона» в исполнении его автора Евгения Гомана, основанный на Ветхозаветной книге пророка. Герман Иванов – капитан команды КВН «Сборная города Мурманска», которая в свое время не раз становилась финалистом Высшей лиги, в 20.00 проведет творческую встречу. Подобное мероприятия состоится и с участием с заслуженного художника России Виталием Бубенцовым, начало также в 20.00.

– В программе события занимательные мастер-классы от специалистов центра дополнительного образования «Лапландия», МЧС по Мурманской области, музея наук «Фокус» и других организаций. Впервые пройдет квест «Кто хитрее в галерее?» по художественной выставке «Российский Север». В эту ночь краеведческий музей станет концертной площадкой для молодых музыкантов и театральных коллективов города. Программу акции вы найдете на нашем сайте, – рассказывают подробности в пресс-службе музея.

Завершатся праздничные мероприятия в музеях в 23.00 и в 00.00, соответственно.

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