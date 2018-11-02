2018-11-06T10:55:15+03:00
Происшествия

В Мурманске на Ленинградке из-за гололеда произошло сразу 5 ДТП с участием 15 машин

Аварии парализовали движение на трассе [видео]
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Фото: vk.com/murmansk_dtp.Фото: vk.com/murmansk_dtp.
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Перепады температуры в Мурманске влияют не только на метеозависимых людей, но и на дорожную обстановку. Всю прошлую неделю в столице Заполярья сыпал снег, который успел стать причиной блэкаутов и затопления крупнейшего в мире плавучего дока, теперь напасть другая – от потепления и двухдневного дождя на дорогах региона образовался гололед.

Одна из самых оживленных трасс Мурманской области – Р-21 «Кола», Восточно-объездное шоссе или просто Ленинградка буквально встала сегодня в конце рабочего дня, когда северяне спешили домой. Наиболее красочно описали то, что происходит сейчас на Ленинградке несколько видео, появившихся в социальных сетях. На записях с регистратора видно, что машины буквально разбросаны по всей трассе, из-за чего у северян сложилось впечатление, что все они – участники одного масштабного ДТП. К счастью, эта версия не подтвердилась.

Столкновение на КП-2 в сторону юга с участием 4 машин. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Столкновение на КП-2 в сторону юга с участием 4 машин. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

- На самом деле на трассе «Кола» произошло сразу 5 ДТП в разное время. Более того, 4 из них –чисто механические (без пострадавших), - пояснила сотрудник отдела пропаганды ГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова. - Тем не менее, уже известно, что одна из аварий произошла при выезде из города на улице Рогозерской – столкнулись Subaru и Lada. Второе и самое массовое ДТП - в районе озера Чайка, где не поделили дорогу Skoda и еще 4 машины. Третьими на въезде в город в районе Верхне-ростинского шоссе ДТП устроили водители Toyota и Daewoo.

Больше всех досталось Renault. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Больше всех досталось Renault. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Сразу два ДТП примерно в это же время произошли в районе КП-2. В одной аварии приняли участие сразу 4 иномарки: Chevrolet, Skoda, Renault и Audi, а вот вторая, несмотря на столкновение всего двух машин марки Opel, без пострадавших не обошлась.

Subaru, пострадавший в столкновении с четырьмя машинами. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Subaru, пострадавший в столкновении с четырьмя машинами. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

- Один Opel ехал по крайней третьей полосе, заглох и не успел включить «аварийку». В это время в него въезжает другой Opel. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал пассажир второго Opel, - уточнила Башмакова. - Сейчас на месте работают наши инспекторы, поэтому информация еще уточняется.

А это Opel Vectra - участник единственной аварии с пострадавшим в этот день. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

А это Opel Vectra - участник единственной аварии с пострадавшим в этот день. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Большое количество аварий привело к затору на дороге – движение на трассе было практически парализовано.

Авария на Ленинградке в Мурманске. 2 ноября 2018 года..Видео: "Комсомольская правда".

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