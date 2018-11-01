Свое дело рождается из идеи

1 Нояб. 12:56 2018-11-02T12:19:59+03:00

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На минувшей неделе в Никеле, в центре «Вторая школа» прошел Слет социальных предпринимателей Севера, организованный при поддержке компании «Норникель». Проект существует второй год и успел стать центром притяжения для молодых и активных, которые хотят сделать мир вокруг немножечко лучше.

У всех есть история

Управляющая гостиницей «Виктори» Виктория Федотовская.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

В четыре года сыну Виктории Федотовской поставили страшный диагноз, и жизнь семьи разделилась на «до» и «после». Больницы стали для маленького Левы обыденностью, лечение не помогало, а болезнь прогрессировала.

– Заболевание редкое и он не операбелен. Ища специалистов, которые могли бы помочь, мы объехали полстраны, выезжали за границу. Жили в отелях. В один из вечеров в очередной поездке он мне рассказал о мечте – чтобы у нас появилась гостиница, – делится Виктория своей историей с «КП».

Около 10 лет она работала в Никеле кадастровым инженером и до этого момента не задумывалась о собственном бизнесе. Началом стали курсы социального предпринимательства.

Мончегорец Леонид Гнибеда рассказал в Никеле о своих проектах активного отдыха на свежем воздухе «Берег развлечений» и «Прибрежное».Фото: Светлана УФИМЦЕВА

– На воплощение идеи мы собрали полтора миллиона различных грантов, потом деньги закончились и я пошла на курсы «Норникеля», где меня научили составлять бизнес-план, помогли сориентироваться в ситуации, – рассказывает северянка.

В 2016 году Виктория Федотовская выиграла конкурс социальных бизнес-проектов компании и смогла через полгода закончить ремонт в своей гостинице. Раньше это здание, оказавшееся заброшенным после пожара, считалось опасным объектом для города и его жителей.

В залах во время мастер-классов было не протолкнуться.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

– Администрации было приятно, что кто-то его забирает, и нам было приятно, потому что недорого отдали. Сейчас у нас работает шесть человек, среди них и матери-одиночки, и инвалиды, так получилось – никто их больше не брал на работу. В основном все деньги, которые мы зарабатываем, уходят на оплату коммунальных услуг и на заработную плату наших сотрудников, – объясняет предприниматель.

В мини-отеле Виктории всего 11 номеров. Иногда мест не хватает, ведь Никель находится на границе с Норвегией и через поселок в соседнее королевство едут туристы. В основном же в гостинице останавливаются командировочные.

Глава администрации Печенгского района Александр Морозов.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

– Людей, готовых взять на себя определенный риск и открыть новое дело, немного. Мы все понимаем – это работа не столько на себя, сколько на людей. А ведь сейчас у нас слабо развита сфера услуг, допустим тот же самый туризм, – поясняет журналистам на Слете предпринимателей глава администрации Печенгского района Александр Морозов.

Научиться не сдаваться

Программа Слета расписана по минутам. Открытие началось сразу с выступлений успешных руководителей, которые смогли заявить о себе в своем регионе и теперь готовы поделиться этим опытом с другими.

Основательница бренда «Cocco Bello» Гузель Санжапова приехала в Мурманскую область из уральской деревни Малый Турыш.

В 2013 году Гузель Санжапова решила заниматься собственным проектом.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

– Что такое социальное предпринимательство для меня? Это любовь и ответ «да». В 2005 году мой папа выбирал дом для своих родителей. Вы знаете, все произошло как в сказке, ему удалось купить дом, в котором когда-то родилась моя бабушка – лицо нашего проекта, – начинает Гузель свое выступление. – В 2013 году его предпринимательская карьера в Екатеринбурге подошла к концу. И именно тогда я приехала в деревню на лето и услышала, как мой отец шаркает ногами. И поняла, что мы чужие в этой деревне, где люди живут за заборами и готовы «доживать свой век».

В то время девушка работала в крупной компании большого города, в качестве хобби создавала для себя и на продажу друзьям галстуки-бабочки. В Малом Турыше же население – 51 человек. Нет медпункта, нет магазина, нет ДК, и казалось, что нет перспектив.

– Если ты хочешь купить хлеб, ты покупаешь 6 булок в автолавке раз в неделю и замораживаешь его. В тот момент я не придумала ничего лучше, в борьбе с этой безысходностью, как создать новый продукт. У папы была пасека, а я мед не ем, пришлось искать выход, – продолжает Гузель. – Нашли технологию, по которой взбивается мед и позвали первых 4-х бабушек собирать для нас ягоды, чтобы потом добавлять их в наш крем.

Крем-мед от «Cocco Bello».Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Теперь собирать ягоды для сладкого производства приезжают сотни людей, для сравнения, в 2018 году – их было 230 человек.

– Дожила до того момента, когда 50% из этого количества – подростки. Эти дети выросли в деревне, и они хотят работать. Благодаря тысяче неравнодушных людей с помощью краудфандинга мы построили производство, на котором сейчас работают 11 человек, и если вы когда-нибудь приедете к нам в гости, то наверняка будете жить на втором этаже, над производством. Сможете услышать смех и татарские шуточки. Тогда вы поймете, что дать работу этим людям – это самое малое, что мы могли сделать, – обращается девушка к собравшимся участникам Слета.

В Турыш приезжают из соседних сел, потому что теперь здесь появилась детская площадка, в дальнейших планах строительство клуба – общественного центра, куда дети смогут ходить на кружки и обучаться дополнительно.

Художник-кукольник Елена Пантина из Архангельска презентовала свой проект и гордость – мастерскую «Антресоль».Фото: Светлана УФИМЦЕВА

История дизайнера из Архангельской области Анны Злотко тоже началась с галстуков-бабочек. Она изготавливала их на заказ 6 лет назад, когда осталась одна с тремя детьми. С работы уволили, муж ушел – другой бы человек сдался, но не Анна.

– Всегда говорю, что надо не выходить из зоны комфорта, а расширять ее. Для начала я открыла маленькую швейную мастерскую на дому и изготавливала эти галстуки. Бизнес пошел, появились финансы, и я зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, открыв свое ателье по производству одежды, – рассказывает девушка.

Анна Злотко в 2017 году стала победителем фестиваля «Голос ремесел» в Вологде.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

В Никеле она представляет свои проекты «Девочки носят платья» и «Марьин дом». Платья выполнены из натуральных тканей, украшенных особым «русским орнаментом». В старину такой росписью по дереву в зажиточных крестьянских семьях оформляли мебель. Швее посчастливилось познакомиться с мастером, каких в России единицы, и теперь они вместе пытаются продлить жизнь этому орнаменту, расписывая одежду вручную.

– Мы шьем на заказ, либо выпускаем капсульные коллекции. Но спрос превышает предложение и моя задача – расширить свою команду и продолжать углублять проект «Одежда с историей». В планах открыть арт-резиденцию, где мы смогли бы создать мастерскую и приглашать в нее творческих людей, которым интересна глубинка и Русский Север, чтобы моя деревня Усть-Ежуга не пропала. Место действительно уникальное, у нас жила и похоронена великая сказительница Мария Кривополенова. Сказочница незаслуженно забыта, хочется как-то продолжить ее дело, – подчеркивает предпринимательница.

Вечером на площадке слета состоялось ток-шоу «Не делай, как я» - откровенный разговор об ошибках в бизнесе, и о том, что любое падение может стать разгоном для взлета.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Начало традиции

Обмен опытом помогает социальным предпринимателям и территориям, где они работают, быстрее развиваться, поэтому «Норникель» не собирается останавливаться на достигнутом и поддерживает активных горожан через реализацию бизнес-проектов.

Норильчанка Юлия Николаева рассказывает, как с нуля ей удалось открыть центр развития личности «Старт».Фото: Светлана УФИМЦЕВА

– Социальное предпринимательство, как новый формат инвестиций, позволяет вовлекать в жизнь городов малый и средний бизнес. У компании две территории, где активно развивается социальное предпринимательство – Таймыр и Кольский полуостров. Первый Слет проходил осенью 2017-го в Норильске, поэтому сейчас мы в Никеле, на следующий год, надеюсь, что будем опять в Норильске. Очень хочется, чтобы проводить Слеты предпринимателей стало доброй традицией, – рассказывает начальник управления благотворительных программ департамента соцполитики «Норникеля» Игорь Сухотин.