Опорная стратегия

31 Окт. 16:57 2018-11-02T12:19:59+03:00

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Красивейший город мира - итальянская Венеция держится на тысячах свай, установленных древними безымянными мастерами. А признанная водителями и туристами одной из самых красивых дорог России - участок автотрассы А-121 «Сортавала» со 173 по 197 километр стоит на сваях, монтажом которых занимались строители ГК «МАССИВ».

Северо-западный обход Ладожского озера пролегает по территории, которая когда-то была дном Ладожского озера. Дорога пробирается сквозь лес и скальные глыбы, то приближаясь, то удаляясь от необъятной водной глади. Но под внешней красотой скрываются сложнейшие геологические условия. Скалы, превратившиеся в монолит, перемежаются со слабыми грунтами - болотистыми, илистыми массами, где невозможно строить без предварительной подготовки.

– Это был первый наш объект на карельской части «Сортавалы», а сегодня работаем над укреплением основания участка с 197 по 215 километр, продолжая обновление трассы, – говорит Евгений Велинский, генеральный директор ГК «МАССИВ».

Участок трассы с 173 по 197 километр.

Возведение основания такой трассы требует владения специальными технологиями и навыками, современной техникой. Генеральный подрядчик строительства АО «ВАД» вновь привлек уже зарекомендовавшую себя ГК «МАССИВ». Результат работы на первом объекте говорит сам за себя - на «плывущих» грунтах построена «неплывущая» дорожная насыпь, которую удерживает надежный свайный фундамент.

Освоили все известные технологии

– На участке с 197 по 215 километр, где мы сегодня работаем, геология практически сходна с условиями предыдущего строительства, – рассказывает Иван Коробов, начальник управления буровых и сваебойных работ ГК «МАССИВ». – Мы имеем опыт работы по таким грунтам, оснащены необходимой техникой. Применяем доказавшую свою эффективность технологию DDS (Drilling Displacement System). Бурение выполняется с помощью специального устройства, вытесняющего грунт в стороны и вверх с его уплотнением. Монтаж буронабивных свай производится с шагом до 2,2 метра в зависимости от грунта и расчетной нагрузки на глубины до 25 метров. Если сравнивать, то это 7-8 этажей вглубь земли.

Ускорению строительства способствует эффективная схема поставок инертных материалов, имеется собственный бетонный завод мощностью до 1000 кубометров в сутки.

– Строго соблюдается график работ, – подчеркнул Иван Коробов. – Работа в тесном взаимодействии с заказчиком строительства - Упрдор «Кола» и строителями АО «ВАД» позволяет нам решать оперативные вопросы, обеспечивать передачу построенных участков в требуемые сроки.

В Карелии в качестве подрядчика ГК «МАССИВ» уже более 5 лет. В активе строителей, кроме сваебойных работ, монтаж моста методом продольной надвижки, выполнение заказов спецтехникой – от работы на сложных объектах до участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Учредитель группы компаний Александр Михайлов.

– Уверен, что если даже небольшие по объемам задачи выполняются качественно и в срок, то можно рассчитывать на продолжение партнерства, – говорит учредитель ГК «Массив» Александр Михайлов. – И мы не стоим на месте – развиваемся, укрепляем материально-техническую базу. Нашими рабочими и инженерами освоены практически все известные сегодня методы работы по устройству свай, стабилизации грунтов. Одновременно мы можем выполнять широкий перечень земляных и ремонтно-строительных работ, реализовать проектные решения по монтажу инженерных коммуникаций, благоустройству и многое другое. Надеюсь, что востребованность нашего опыта и наших возможностей в Карелии будет возрастать.

ФАКТ

Общая длина свай в основании нового участка «Сортавалы» составит 83 километра, а для их устройства потребуется 24 тысяси кубометров бетона.