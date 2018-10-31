Новое обаяние дороги

31 Окт. 11:14 2018-10-31T18:16:12+03:00

Для строителей АО «ВАД» работа с опережением графика при безусловности в качестве и аккуратности в исполнении входит в постоянную практику

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– Трасса стала - просто европейский автобан. Но кругом такие красивые места, что и гнать особо не хочется, – поделился с нами водитель микроавтобуса из Санкт-Петербурга, который проложил маршрут через построенный недавно 19-километровый участок (с 424 по 445 км) автодороги А-121 «Сортавала» в Пряжинском районе.

Автомобилистам сэкономили год

Если взглянуть на карту, то трасса вроде бы идет практически по старому пути, но фактически после строительства дорога изменилась до неузнаваемости. Строители ВАД проложили новый отрезок «Сортавалы» с учетом современных требований безопасности, качеству дорожного покрытия и природоохранного законодательства. А обход населенных пунктов Крошнозеро, Щеккила и Кутчезеро сократил путь для транзитного транспорта на 3 километра.

– У нас большой опыт строительства на федеральных автотрассах «Кола», «Сортавала» и А-119 «Вологда-Медвежьегорск-автомобильная дорога Р-21 «Кола», поэтому особых трудностей не возникало, – говорит Андрей Антощенко, начальник строительного управления ВАД по Республике Карелия. – Эффективно организовать работу позволяют и необходимая техника, и профессиональный кадровый состав.

Прорубленный когда-то через заболоченный лесной массив участок автотрассы «Сортавала», петлявший между многочисленных маленьких озер, ручьев и проток, изобиловал крутыми подъемами и спусками с резкими поворотами. Трасса требовала частого ремонта, подсыпки при размывах. Но теперь все эти трудности содержания в прошлом.

– Главный результат нашей работы - это красивая и качественная дорога, соответствующая нормативным требованиям, – продолжает Андрей Михайлов, начальник производственно-технического отдела ВАД по Карелии.

К работам на объекте компания приступила в декабре 2016 года. Изначально планировалось построить дорогу в 2019 году, но высокие темпы и грамотная организация работ позволили перенести срок ее сдачи на осень 2018 года.

– Мы полностью завершили земляные работы до окончания прошлогоднего строительного сезона, были построены мост через реку Ламинноя и скотопрогон, подпорные стенки, – поясняет Андрей Михайлов. – Помогла и погода минувшей осени, позволившая сделать большой объем работы по укладке щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия. Мы еще в прошлом году по некоторым участкам пустили рабочее движение автотранспорта.

Технологии определяет природа

Строительство дороги не только не нарушило природный ландшафт, но даже позволило его улучшить через решения по благоустройству. Впрочем, сегодня это происходит везде, где работы ведет ВАД.

– Не только здесь, но и на всех объектах вместо простого укрепления откосной части выемки засевом травы применяем георешетку или камень, – рассказывает Михайлов. – Это позволит сохранять откос в целостности даже при природных катаклизмах. Вжавшийся в дефиле между озерами участок дороги мы надежно от них отделили двумя подпорными стенками, решив задачи укрепления береговой линии и усиления прочности основания дороги. Согласно проекту, выполнили мероприятия по водоотведению с устройством локальных очистных сооружений. Они обеспечат фильтрацию скапливающейся на проезжей части воды и только потом она попадет в полосу отвода. Кроме того, на 19,6 километра дороги мы уложили 29 водоотводных труб. Они уложены там, где это требуется: по нижним точкам площадей водосборов либо на водотоках. Для укрепления откосной части в районе труб применяли, в основном, матрацы Рено - заполненные камнем гибкие проволочные конструкции, которые являются примером совмещения передовых технологий с природными материалами.

Подпорные стенки высотой до 10 метров - впервые в Карелии!

– На болотистых участках, как правило, сложности возникают из-за необходимости выторфовки?

– Торфяной грунт - крайне ненадежный из-за своего состава и пористой структуры. Дорога, построенная на таком основании, в лучшем случае, будет постоянно проседать. При нашей технической оснащенности выторфовка не является проблемой, не смотря на то, что на этом участке глубина залегания органического грунта доходила до 8 метров. А вот на другом отрезке «Сортавалы», где мы строим дорогу (197-215 км), ситуация сложнее. Там мощные слои водонасыщенных грунтов, но и для таких случаев у нас применяются уже отработанные эффективные технологические решения. Строим свайные поля, не позволяющие основанию дороги расползаться.

Десятки километров качества

Контракт компанией «ВАД» на строительство обхода Ихалы в Лахденпохском районе был заключен в июле 2017 года, однако из-за проблем с земельными отводами фактически к работе удалось приступить только в октябре. Несмотря на это, строители вошли в график, а по некоторым позициям работают с опережением. А ведь здесь геология сложнее: глубокие болота могут резко смениться скалами или наоборот. За счет спрямления трассы путь у автомобилистов станет короче на 2,7 километра.

Здесь, как и на участке с 424 по 445 километр, к специализированным работам привлекаются карельские субподрядчики. Компания ПСК «Строитель» завершает строительство путепровода длиной 53,5 метра через железнодорожный перегон Элисенваара–Яккима. Они же возводили подпорные стенки на обходе Крошнозера, Щеккилы и Кутчезера. А АО «Карелстроймеханизация» работает на строительстве трехпролетного моста через реку Иййоки длиной 136,6 метра, а полностью сдадут объект уже в следующем году. Эти подрядчики, а также выполняющие свайные работы ГК «МАССИВ», буро-взрывные – ООО «МастерБласт» и ряд других зарекомендовали себя надежными партнерами, которые справляются с поставленными задачами в оговоренные сроки.

В нынешнем году у ВАД еще два сдаточных объекта на федеральных автомагистралях Карелии. С опережением вводится в эксплуатацию первый из четырех участков капитального ремонта 53-километрового подъезда к МАПП «Вяртсиля» на границе с Финляндией (0-16 км), а также участок капремонта на трассе «Кола» в Кемском районе (869-889 км). Везде приходится работать в стесненных условиях по существующей дороге.

– Масштабные работы на вяртсильской дороге развернутся в будущем году, – рассказывает Андрей Михайлов. – Заказчик намечает ввести в эксплуатацию и три оставшихся участка. Кстати, один из них - с 16 по 29 километр планируем «одеть» в нижний слой асфальтобетона уже в нынешнем году. Продолжится капитальный ремонт и в Кемском районе, теперь на участке с 889 по 909 километр, а также начата реконструкция участка с 1378 по 1381 километр трассы «Кола», предваряющего обход Мурманска, где ранее нами была построена впервые в Заполярье дорога первой категории.

Андрей Михайлов отмечает устойчивых рост спроса на нанесение тонкослойного износостойкого защитного слоя по типу «Новачип». В нынешнем году такие работы выполнялись на четырех участках федеральных автотрасс Карелии. Защитный «коврик» позволяет устранять дефекты просадок и колейности, предотвращать образование трещин и выбоин, и самое главное – срок службы дорожного покрытия в качественном состоянии значительно продлевается.

– В последние годы компания ВАД, побеждая в торгах, решает задачи, которые приводят к коренным изменениям на федеральных автодорогах Карелии и Мурманской области, – говорит Дмитрий Джос, главный инженер ФКУ Упрдор «Кола». – Отмечу, во-первых, профессиональный подход подрядчика, результатом которого является правильная и быстрая реализация проектных решений. Во-вторых, мощность организации и возможности техники, позволяющие выполнять задачи любого уровня сложности. Надеюсь, что и в дальнейшем в компании сохранят набранные темпы, столь же ответственно будут подходить к вопросам качества.

СКАЗАНО

Андрей Антощенко.

– Использование передовых технологий сегодня становится требованием времени и основой конкурентоспособности компании. Габионные конструкции, металлические и стеклопластиковые трубы, различные композитные материалы – то, что еще недавно было в новинку, сегодня у нас присутствует как норма практически на каждом объекте, – Андрей Антощенко, начальник строительного управления АО «ВАД» по Республике Карелия.