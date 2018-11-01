Лайф-хак от мурманских дачников, как сэкономить на вывозе мусора

1 Нояб. 14:34 2018-11-02T12:19:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Думаю, что редкий автомобилист не согласится с тем, что по федеральной трассе «Кола» ездить приятно: как с точки зрения качества дорожного покрытия, так и с точки зрения … чистоты. И тому, и другому дорожники уделяют особое внимание. Но, увы, далеко не все ценят такие усердие и заботу. Одни не брезгуют выкинуть из окна окурок, фантик или стаканчик из-под кофе, а другие тащат к контейнерам для сбора мелкого бытового мусора старые диваны и коляски.

По семь кубов в неделю

– Признаюсь честно, вот уже два года мы буквально задыхаемся от обилия разнообразных отходов на площадках отдыха как на трассе «Кола», так и на автоподъезде к аэропорту «Мурманск». В год мы вывозим 66 кубов мусора с 572 километров федеральной автомагистрали, и по пять-семь кубов еженедельно с основных очагов скопления отходов – из Кандалакшского района и с 8 километра дороги, ведущей к главной воздушной гавани Заполярья. Именно здесь расположены садово-огороднические некоммерческие товарищества (СОНТ) и дачные некоммерческие товарищества (ДНТ), которые вместо того, чтобы заключать договоры на вывоз мусора с территории своих поселков, оставляют его у нас на дороге, – обрисовывает проблему директор мурманского филиала Управления федеральной автомагистрали «Кола» Андрей Аляпкин.

Сначала дорожники стали убирать чаще, потом еще чаще, а теперь делают это едва ли не каждый день, буквально переквалифицировавшись в компанию по вывозу бытовых отходов. И главное - сомнений, кого благодарить за такие перемены, нет. Трое суток у основных очагов скопления мусора дежурил автомобиль и фиксировал на видео всех, кто от души пополнял содержимое контейнеров для сбора мусора. И львиная доля людей, выезжала как раз таки с находящегося рядом дачного поселка.

А меж тем мусора становится все больше и больше. Фото: Упрдор "Кола"

Когда можно не платить…

– Мы провели эксперимент. За свой счет изготовили несколько бочек, украсили их надписью «мусор» и установили их на территории СОНТа, что на 8 километре автоподъезда к аэропорту «Мурманск». Через три часа ни одной из них уже не было. Почему? Да, все просто - скопившиеся в них отходы надо вывозить и кто-то должен за это платить, а желающих нет. Проще выгрузить все на трассу, а дорожники бесплатно все уберут, – рассказывает заместитель директора мурманского филиала Управления дороги «Кола» Александр Хижук.

К слову, еще некоторое время назад очагов скопления мусора на автомагистрали было гораздо больше за счет остановки у Шонгуя и площадки отдыха у Междуречья, но снять проблему на двух участках помогло обращение в администрации муниципалитетов. Власти Кильдинстроя провели профилактическую беседу с дачниками, а в Междуречье заключили отдельный договор с МУП «Лавна», которому и принадлежали контейнеры для сбора мусора, и те увеличили цикличность вывоза отходов.

– По поводу дороги на аэропорт обращения ни в администрацию Молочного, на территории которой находится СОНТ, ни в природоохранную прокуратуру, ни в региональное министерство природных ресурсов никакого действия не возымели. Два года мы пытаемся решить эту проблему, но мусор и ныне там, - разводят руками в мурманском филиале Управления.

На призыв дорожников беречь их труд дачники не реагируют и продолжают выгружать мусор на площадках для отдыха. Фото: Упрдор "Кола"

Лавочку прикроют?!

В природоохранной прокуратуре Мурманской области подтвердили, что письмо от дорожников получили и отправили по подведомственности… в региональное министерство природных ресурсов. Может там смогут рассказать, как бороться с засильем мусора от дачников?

– Есть нарекания к пользователям СОНТов и ДНТ, которые приезжают и оставляют пакеты на разворотных площадках трассы «Кола». Мы периодически выезжаем на проблемные участки, фиксируем и передаем дорожникам. Те в свою очередь убирают и сообщают нам о проделанной работе. После чего мы разбираем этот случай с прокуратурой в данном случае Кольского района, – объясняет алгоритм работы по данной проблеме Андрей Маслов, начальник отдела государственного экологического надзора министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. – В итоге мы пришли к выводу, что каждый человек, находящийся на трассе, является участником дорожном движения. Контейнеры же для сбора мусора на разворотных площадках и площадках для отдыха установлены как раз для участников дорожного движения. Никакой фильтрации быть не может.

Подчиненные Андрея Николаевича еще могут привлечь к ответственности юридические лица, но вот с физическими - к которым относятся нерадивые дачники - сделать ничего не могут.

– В обязанности Управления автомагистрали «Кола» входит содержать дорожное полотно в нормативном состоянии. В это понятие входит и уборка мусора. Их услуги включены в транспортный налог, который и я, и вы, и пользователи СОНТов и ДНТ исправно платим, – рассуждает Маслов.

Но, тем не менее, надежда на безмусорное будущее у дорожников все же есть. Уже сейчас сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области ведут активную разъяснительную работу с дачниками. Дело в том, что в связи с изменением законодательства, пользователи СОНТов и ДНТ должны обзавестись контейнерными площадками, местами для сбора мусора и, разумеется, организовать вывоз отходов. С нового года в регионе будет работать новый оператор в этой сфере и появится административная ответственность. Так что рано или поздно подкидывать мусор дорожникам дачникам станет не выгодно и головная боль Андрея Аляпкина и его сотрудников исчезнет.

– Конечно, наши обязанности по обслуживанию дорог предусматривают уборку мусора и на площадках отдыха, и вдоль автомагистралей, но не в таком колоссальном объеме. Надеемся, что после нового года ситуация изменится, - подчеркивает Андрей Валерианович.