«Геолайн»: Направление успеха

29 Окт. 16:31 2018-10-31T11:23:13+03:00

В Мурманской области «Геолайн» также работает на знакомой многим туристам трассе, проектируя капремонт автодороги на Териберку от отворотки на Туманный.

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Расчеты подтверждает эксплуатация

Дорога от Мурманска до границы с Норвегией, протяженностью 211 километров, является самой северной в Европе автомагистралью и вобрала в себя все почвенные и рельефные особенности Заполярья – лес и тундра, скалы и равнины. Пожалуй, более нигде за столь короткий путь нельзя увидеть такого разнообразия природных красот и чудес, а в последние годы к этому добавляются участки дорог, органично вписывающихся в пейзаж.

– Мы включились в проектные работы с самого начала реализации программы реконструкции этой части автодороги Р-21 «Кола», – говорит главный инженер петрозаводского ООО «Геолайн» Василий Барышников. – Первый участок был введен в эксплуатацию в 2010 году. Он непосредственно прилегает к единственному международному автомобильному пункту пропуска между Россией и Норвегией (1590-1592 километр). Почти год назад были торжественно открыты реконструированные участки подъездных дорог с обеих сторон границы. «Геолайн» принимал участие в изысканиях, а также нами были выполнены проект и рабочая документация по участку 1572-1590 километр. Вместе с построенным в 2013 году отрезком трассы с 1547 по 1572 километр получили 45-километровую дорогу, отвечающую нормативным требованиям по параметрам качества и безопасности. Работу продолжаем – прошел конкурс на работы по реконструкции обхода города Заполярный (1519-1547 километр), объявлен победитель - компания «Технострой», и уже в следующем году начнется воплощение в жизнь наших идей.

Эти цифры скрывают за собой напряженную и кропотливую работу, проработку нескольких вариантов проектных решений. Василий Барышников признается, что причиной тому, как правило, сложные геологические условия. А Заполярье требует учитывать еще и особенности климата.

Мост через реку Рюссяниоки.

– На строительстве подхода к мосту через реку Рюссяниоки, что вблизи пограничного пункта пропуска «Борисоглебск», мы сделали тепловые расчеты с учетом промерзания грунта и приняли решение «утеплить» дорожную насыпь, – продолжает Василий Барышников. – Укрепили геосеткой подошву земполотна, применили изолирующий материал пеноплекс и армирование непосредственно дорожной одежды. По расчетам, такой «пирог» позволяет уверенно выдерживать возрастающие нагрузки, что сегодня подтверждается его эксплуатацией.

Практика помогает развитию

– Жизнь движется в том ключе, что на каждом объекте мы используем что-то новое: новые методы, новые расчеты проектирования с учетом имеющегося опыта, – говорит генеральный директор компании «Геолайн» Константин Чоботов. – Сегодня, исходя из собственной практики, видим, какую платформу применять. Если Карелия - это слабые грунты, выходы скал, то по северу Мурманской области чаще сталкиваемся со сползанием грунтов, их осадкой. Такие процессы сложно выявлять. Нередко мы идем на дополнительные изыскания, проводим новые расчеты.

На обходе Заполярного будут, к примеру, участки со свайными полями как наиболее эффективным методом укрепления основания. Есть и нестандартные решения. Предусмотрено строительство арочного путепровода в виде сборной гофрированной конструкции с поворотом. Работа усложняется тем, что расположен он в пределах населенного пункта. Кроме того, требуется устройство тротуаров и освещения, примыканий с полосами разгона. Реализация задачи должна обеспечить безопасность всем участникам движения и повысить допустимую скорость автотранспорта до 90 км/ч.

Магистраль вблизи госграницы.

– В этом проекте мы фактически идем по существующей дороге и, в первую очередь, изучаем, что заложено в основание дорожного полотна, – продолжает Василий Барышников. – На проблемном отрезке пути, не отвечающем нагрузкам, настаиваем на фактически новом строительстве.

По словам главного инженера ООО «Геолайн», соответствие отремонтированной дороги нормативным требованиям обеспечения межремонтных сроков (24 года) зависит от качества работы проектировщиков и выполнения строителями заложенных в проекте параметров. Поэтому в компании тщательно подходят к проведению авторского надзора. Сегодня специалисты компании присутствуют на реализации проекта строительства мостового перехода через канал Княжегубской ГЭС и подъездов к нему, где «Геолайном» выполнена разработка рабочей документации.

– У нас по этому проекту есть трехмерная модель, – продолжает Василий Барышников и показывает на экран компьютера. – Ранее приходилось вручную разрисовывать слои грунтов, определять их процентное соотношение в поперечнике. Благодаря технологиям BIM-проектирования это происходит автоматически, и мы можем рассчитать параметры процессов строительства еще до начала работ на объекте, исключив вероятность ошибки.

Василий Барышников уверен, что за BIM-проектированием будущее. На переход к использованию передового программного обеспечения настраивает проектировщиков и руководитель заказчика - начальник ФКУ Упрдор «Кола» Михаил Овчинников и специалисты управления, что вполне понятно: новые технологии улучшают качество проектов и сокращают сроки их выполнения.

Неинтересных проектов не бывает

– В этом году мы прошли государственную экспертизу проектов капитального ремонта участков 1328-1346 километр и 1346-1361 километр по «Коле» в Мурманской области и передали в экспертизу проекты 1081-1093 километр и 1093-1105 километр. Последний – это примыкающий к Княжегубской ГЭС участок автотрассы, – говорит Василий Барышников. – Основные задачи - усиление дорожной одежды до нормативных требований и экологическая безопасность. Еще работаем по пяти объектам на региональных дорогах в Мурманской области и двум в Карелии при поддержке Ростуризма. И каждый из них по-своему интересен.

В госэкспертизу переданы оба карельских проекта, выполненных по заказу Управтодора республики – подъезд к водопаду Молочный в Питкярантском районе и строительство дороги к туркомплексу «Вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко» с обустройством примыкания к трассе Петрозаводск-Суоярви вблизи поселка Чална Пряжинского района.

Разработками по планировке территории, выполнению инженерных изысканий и подготовке проектной документации объекта выполняются в рамках программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в России».

В Мурманской области «Геолайн» также работает на знакомой многим туристам трассе, проектируя капремонт автодороги на Териберку от отворотки на Туманный (0-10 километр). Еще одна интересная задача – мостовой переход на подъезде к селу Ковда Кандалакшского района, старейшему поморскому поселению Беломорье. Участок с довольно сложной гидрологией. Выше по течению располагается Ляхкоминский гидроузел. Строительство моста должно предотвратить угрозу размывов дамбы, обеспечивая сброс воды.

– К изысканиям и проектным работам по объектам любого уровня мы подходим с высокими требованиями, прежде всего, к самим себе, – подчеркивает Константин Чоботов. – Каждая такая задача - новый шаг в укреплении деловой репутации, способствующий росту конкурентоспособности.