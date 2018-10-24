Соцподдержка для семей, в которых появился первенец: На Прямой линии "КП" поговорили о доходах, путанице и несправедливости

24 Окт. 15:30 2018-10-25T11:46:52+03:00

В нашу редакцию поступило около 10 вопросов, касающихся выплат из федерального и регионального бюджетов

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Планирование беременности – это не только медицинский вопрос. Нередко на пути к пополнению встают и другие трудности, например, финансовые. Молодые родители не хотят, чтобы их ребенок в чем-то нуждался, да и просто боятся, что на содержание малыша им может е хватать денег. Рождение ребенка постоянно откладывается, что не может хорошим образом сказываться на благополучии семьи в целом.

К счастью, на помощь молодым родителям приходит государство. Сейчас даже бюджет безработной мамочки первенца на протяжении 1,5 лет с рождения ребенка может ежемесячно составлять более 30 тысяч рублей. Только для этого нужно соблюсти все условия, которые позволят получать сразу несколько выплат. Так, с 1 января родителям первенца полагается федеральная выплата в 15 тысяч рублей, а с 1 июля – региональная в 14.

О том, каким параметрам должна соответствовать семья, в которой появился первенец, чтобы рассчитывать на материальную помощь от государства, мы и наши читатели поговорили с начальником управления организации мер социальной поддержки Министерства социального развития Мурманской области Оксаной Бурмистровой в ходе прямой линии, состоявшейся в нашей редакции 19 октября.

Оксана Бурмистрова ответила на вопросы северян.Фото: Виктор КОСТРОВ

О ДОХОДАХ

Все разговоры о появлении нового члена семьи так или иначе сводятся к деньгам. Напрямую от дохода родителей зависит и выплата из федерального бюджета. С вопросами об этом в «КП» обратилось сразу несколько северянок.

- Добрый день, Оксана Евгеньевна! Мне 15 октября исполнилось 26 лет, а в сентябре родился первый ребенок. Могу ли я претендовать на региональную выплату?

- Поздравляю Вас с рождением малыша. Да, Вы имеете право на региональную ежемесячную выплату, которая предоставляется женщине, родившей первого ребенка до 26 лет.

Кроме того, если среднедушевой доход Вашей семьи не будет превышать 22 777,50 рублей, то у Вас будет право и на федеральную ежемесячную выплату в размере 15 048 рублей.

- Здравствуйте! У меня в октябре родился сын. Я посчитала доход семьи - права на выплату нет, так как в расчетный период вошла единовременная выплата 23 462 рубля. Как быть?

- Действительно, федеральная денежная выплата предоставляется именно нуждающейся семье. Среднедушевой доход семьи при назначении выплаты рассчитывается, исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев предшествующих месяцу подачи заявления.

Заявление на выплату Вы можете подать в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. В случае обращения в течение шести месяцев со дня рождения ребенка выплата назначается со дня рождения, в остальных случаях – со дня обращения за назначением.

Советую Вам проверить право на выплату чуть позже - по истечение нескольких месяцев, когда доход упадет.

- Оксана Евгеньевна, подскажите, пожалуйста, куда и какие документы нужно нести, чтобы мне назначили регионального пособия при рождении первого ребенка?

- За назначением региональной ежемесячной выплаты необходимо обращаться в государственное областное учреждение по месту жительства получателя или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Оформить выплату стало настолько просто, что на прием к специалисту можно прийти даже с ребенком, - много времени это не займет.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для назначения ежемесячной выплаты на первого ребенка необходимы копии паспорта и свидетельства о рождении ребенка. Копии документов представляются с одновременным представлением оригиналов.

Информация, подтверждающая проживание заявителя и ребенка по месту жительства на территории Мурманской области, может быть запрошена учреждением самостоятельно.

Сведения о местонахождении и контактных телефонах центров социальной поддержки населения расположены на сайте министерства.

О ПУТАНИЦЕ

Как мы уже сказали, у северян есть уникальная возможность претендовать сразу на несколько выплат. Из федерального бюджета, если в семье не превышен установленный размер дохода, и из регионального, если матери малыша меньше 26-ти лет. Как выяснилось, их очень часто путают наши земляки.

- Скажите, Оксана Евгеньевна, чтобы получать за первого ребенка региональную денежную выплату (я родила первого ребенка до 26 лет) нужна справка о доходах всех членов семьи? С нами прописана мама мужа.

- Вы немного перепутали две выплаты. Региональная ежемесячная выплата в размере 14 000 предоставляется семье вне зависимости от дохода. Условием ее предоставления является – рождение женщиной первого ребенка в возрасте до 26 лет. Вы имеете право обратиться в центр социальной поддержки населения за назначением пособия.

Кроме того, если среднедушевой доход Вашей семьи не будет превышать 22 777,50 руб., то у Вас будет право и на федеральную выплату в размере 15 048 руб. Обращаю Ваше внимание, что при расчете дохода учитывается Ваш доход и супруга.

- Подскажите, пожалуйста, как часто нужно обращаться за денежными выплатами при рождении первого ребенка, ежегодно?

- Чтобы мне ответить на этот вопрос, для начала нужно разделить две выплаты: федеральную и региональную.

Федеральная ежемесячная выплата назначается на 1 год. По истечении этого срока гражданин обращается с новым заявлением и необходимыми документами (в т.ч. подтверждающими доход) для назначения ежемесячной выплаты на срок до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

Региональная ежемесячная выплата на первого ребенка назначается по день исполнения ребенку 1,5 лет. Т.е. за региональной выплатой обращаются единожды.

О НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ

Четкие условия предоставления той или иной выплаты нередко кажутся северянам неправильными. Кому-то кажется, что несколько дней или рублей не играют существенной разницы, но закон есть закон, и с ним не поспоришь.

Малыш все равно будет самым любимым. В независимости от того, родился он раньше или позже 26-летнего возраста мамы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- 28 июня, за два дня до начала региональной выплаты, в нашей семье родился долгожданный сыночек, мне нет 26 лет. На региональное пособие мы уже не имеем права, что очень обидно. Мы надеемся, что наш сын будет более удачливым.

- К сожалению, на региональное пособие при рождении первого ребенка Ваша семья действительно не имеет права. Но, вероятно, вам положены другие выплаты.

Рекомендую Вам проверить на нашем сайте свои права на другие виды поддержки семей с детьми, реализуемые на территории региона, и в том числе, на федеральную денежную выплату.

- У меня родился первый ребенок. Я прописана в Петрозаводске, а живу в Мурманске. Имею ли я право на региональную выплату, если временно зарегистрируюсь здесь у своих родственников?

- На региональное пособие в размере 14 000 рублей Вы права иметь не будете. Право на получение ежемесячной выплаты на первого ребенка имеют матери, родившие первого ребенка в возрасте до 26 лет, являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие на территории Мурманской области (имеющие регистрацию по месту жительства).

Но Вы можете претендовать на федеральную выплату, если Ваш среднедушевой доход не превышает 22 777,50 рублей.

- Здравствуйте! Я считаю несправедливым установление возраста матери до 26 лет для права на пособие, и, как показывает практика, многие со мной согласятся.

- Я понимаю ваше недовольство, но ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка до достижения им 1,5 лет установлена в целях стимулирования рождения первых детей в молодых семьях. Устанавливая ограничения в возрасте матери, стимулируется рождаемость в возрасте наиболее благоприятном для рождения первенца по медицинским показаниям.

ДЛЯ СПРАВКИ

Федеральная ежемесячная выплата

Федеральный закон от 28 декабря 2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Приказ Министерства труда социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 889н «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка».

Региональная ежемесячная выплата

Закон Мурманской области от 22 декабря 2017 № 2216-01-ЗМО «О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет».

Постановление Правительства Мурманской области от 21.05.2018 № 214-ПП «Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 26 лет».