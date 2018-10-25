Юным шахматистам из Заполярного нужен спонсор, чтобы поехать на соревнования в Санкт-Петербург

25 Окт. 10:58 2018-10-25T11:46:52+03:00

У шахматистов из Заполярного должен быть шанс блеснуть в Петербурге, а вдруг они станут новыми звездами российского спорта. Фото: Из личного архива Рустама Рахимова

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Чемпионами не рождаются - чемпионами становятся! В том, что эта фраза истинна, твердо уверен руководитель и единственный тренер объединения «Заполярная Белая ладья» Рустам Рахимов. Правда, как показывает жизнь, чтобы начинающий спортсмен добился результата нужно не только желание наставника и врожденный талант его воспитанника, но и солидные денежные вливания. Именно с проблемой финансирования, а точнее его отсутствием, столкнулись шахматисты из Заполярного.

- Объединение существует с 2004 года и с самого начала мои воспитанники участвовали в выездных соревнованиях. Государство финансировало наши поездки, оплачивая затраты не только мне как тренеру, но и детям. Но с 2012 года помогать перестали и теперь соревнования за пределами области превращаются в уравнение со всеми неизвестными, с решением которого мы сталкиваемся каждую осень, - говорит Рустам Рахимов.

Сегодня в «Заполярной Белой ладье» занимается больше 200 детей, и конечно, не у всех есть чемпионские амбиции. По признанию самого тренера, среди его воспитанников мужского пола хватает призеров и чемпионов Мурманской области, но вот среди девочек такая звездочка появилась впервые. Анастасия Стешина стала чемпионкой региона по классическим шахматам в возрастной категории до 11 лет. Теперь юная спортсменка как и еще трое шахматистов из Заполярного – Михаил Ноздрин, Данила Нагибин и Владислав Рахимов – вошли в сборную Мурманской области с правом представлять ее на первенстве Северо-Запада в Санкт-Петербурге, которое начнется 18 ноября. Правда, ни спонсора, ни денег на поездку нет.

- Все расходы, а это порядка 30 тысяч рублей на человека - должны взять на себя родители. Далеко не все могут позволить себе такие траты. Были случаи, когда семьи даже брали кредит, чтобы несмотря ни на что, их ребенок мог принять участие в турнире Северо-Запада. Но такие подвиги просто невозможно совершать из года в год. Например, в прошлом сезоне мои воспитанники блеснули на первенстве области и заработали право представлять регион в Петербурге, но из-за отсутствия финансирования соревнования пришлось пропустить. В этом году перспектива такая же, - сетует тренер «Заполярной Белой ладьи».

Между тем, выездные соревнования за пределами области - это бесценный опыт не только для конкретного шахматиста, но и для всего объединения. Ведь вернувшиеся из Петербурга спортсмены, даже если они не добились впечатляющих результатов на уровне Северо-Запада, смогут передать приобретенные там навыки своим товарищам по команде. Без этого не будет развития. Кроме того, у детей должна быть надежда - чтобы добиться пусть и небольших побед в шахматах, на тренировку они тратят годы.

- В это воскресенье, 28 октября, в Доме детского творчества №2 в Заполярном пройдет шахматный турнир «Блиц в помощь», принять участие в котором можно совершенно бесплатно. Оказать материальную помощь ребятам сможет любой желающий через инициативную группу родителей. Все средства пойдут на поездку в Петербург при соблюдении строгой отчетности, - уверяет Рахимов.

Тренер надеется, что этот год будет более удачным: необходимую сумму удастся собрать и столь желанный для его воспитанников вояж в северную столицу все-таки состоится. Связаться с Рустамом Рахимовым можно по телефону 8-911-312-30-50.