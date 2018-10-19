«Мурманавтодор»: На что дорожники надеются и как сами не плошают

19 Окт. 12:23 2018-10-20T12:46:33+03:00

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В середине октября по дороге в Териберку машин не так много. Энергетики, военные, рыбаки использовали ее с 60-х годов прошлого века, однако в последнее время, благодаря фильму «Левиафан», потянулись сюда многочисленные путешественники. Вышедшие из автобуса сфотографировать пейзаж тундры китайские туристы, которых мы встретили уже ближе к поселку, тому подтверждение. Готовы ли заполярные дороги принимать гостей?

На Териберку с реконструкцией

- Трасса, как видите, годная, - рассказывает нам по пути Станислав Кузнецов, заместитель исполнительного директора, отвечающий за содержание участка от федеральной дороги «Кола» до самого морского побережья. - Создавалась и действовала она до недавнего времени как технологическая автодорога к каскаду Серебрянских ГЭС. Может, так бы и было дальше, но возросшая интенсивность движения сразу ускорила износ покрытия. Потребовалось больше ремонтов, соответственно, и расходов на ее содержание. Сейчас уже разрабатывается проект реконструкции, и если все будет хорошо, то в следующем году, надеемся, она может начаться, и мы обязательно примем участие в конкурсе на строительство.

Здесь требуется реконструкция с применением надежных и современных технологий.

Называемая официальным языком «проезжаемость» по этой трассе пока обеспечивается трудами наших дорожников с 2014 года. Как рассказал Вячеслав Кузнецов, руководитель группы компаний «Мурманавтодор» и «Кольское дорожное управление», еще в 70-е годы в Мурманской области стали применять достаточно дешевую и эффективную технологию покрытия грунтовых дорог черным щебнем, и в короткий срок большинство из них перевели в нормальное состояние. Применялась она на таких дорогах и в дальнейшем, но черный щебень уже с трудом выдерживает нагрузку на той же дороге на Териберку. Если учесть, что после 80 километров дальше идет развилка из двух и вовсе грунтовых дорог по 40 километров каждая - на Териберку и на Туманный, то становится понятно, что трасса требует более надежных и современных технологий. За четыре года эксплуатации этой дороги «Мурманавтодор» разными видами ремонта прошел уже половину из них, но это больше похоже на латание дыр - под ремонт попадают только самые изношенные участки.

Одним ГОСТом всю страну не обустроишь

Когда впереди постепенно показываются все более открытые пространства, предвещающие тундру, Станислав Кузнецов обращает наше внимание на белесый участок дороги:

- Уже подсыпаем песко-соляной смесью, - объясняет он. - Сейчас в наших краях самая неприятная пора. Плюсовая температура, а гляньте на озеро - оно уже льдом покрылось. И с дорогой то же самое. Как только точку росы переходим, на затененных участках, в низинах на поверхности образуется лед. А водители у нас такие, что на зимнюю резину перешли единицы из них. Поэтому такие моменты нам важно «ловить», вовремя подсыпая смесь.

Дорога на Териберку одна из самых сложных в обслуживании зимой, когда тут снегу наметает так, что до пяти метров отвалы вдоль дороги получаются, а проезд надо обеспечить во что бы то ни стало. В прошлом году дорожники наконец вздохнули с облегчением, когда приняли ГОСТ по устройству дорог снежным накатом в период зимнего содержания. Большой плюс для всех работающих на российском Севере дорожно-эксплуатационных предприятий. Грубо говоря, на трассе формируется слой снега, под которым и дорожное покрытие не страдает от циклов оттаивания-замораживания, и покрышки автомобилей целее, а езда по такому накату вполне безопасна. А то ведь страна огромная, климатических зон множество, а ГОСТ на содержание был один - что для Мурманска, что для Сочи.

Новый импульс для отрасли

Главная проблема отрасли, к сожалению, остается неизменной. Если с текущим содержанием сейчас есть ясность, то с ремонтно-строительными работами дорожники в начале каждого года ломают голову, что же будут делать, а к концу сезона - как бы со всем, что навалилось, справиться. У муниципалитетов, с которыми «Мурманавтодор» активно работает в последние годы, финансирование открывается только в августе-сентябре, практически под закрытие и без того короткого строительного сезона.

Основные заказчики группы компаний по федеральным и областным дорогам, соответственно, Упрдор «Кола» и областной «Мурманскавтодор». В этом году финансирование области снизилось практически втрое. Выручили достаточно большие заказы от промышленников - Кольской ГМК в Мончегорске, где провели благоустройство площадок, на предприятии «ФосАгро» в Апатитах реализуется большая программа, а также в Мурманском торговом порту. Заключен контракт на ремонт аэропорта «Хибины» в Кировске.

О солидных возможностях и качестве работы мурманских дорожников говорит и то, что продолжается их сотрудничество с таким лидером дорожно-строительной отрасли страны, как компания ВАД.

- В целом все равно строим не так много, - констатировал перед этой поездкой руководитель группы компаний Вячеслав Кузнецов.- В прошлом году выполнили последний крупный ремонт развязки в Кировске, включавший весь комплекс работ, начиная с земляных и до сдачи «под ключ». Приятно, что потом нас за это отметил Ростуризм. А теперь большие надежды связываем со следующим годом. По федеральной программе развития безопасных и качественных дорог и другим ожидается поступление серьезных средств. Но надеяться мало - к этому надо быть готовыми: приобретать дополнительные асфальтоукладочные комплексы, обновлять другую технику, чтобы к строительному сезону быть во всеоружии. В работе проекты не только по териберской трассе, но и по дороге на Зареченск, по другим направлениям и по всем видам работ. Все это придаст нашей отрасли импульс развития, который в этом году несколько угас.

Как благоустроить не один, а два двора

Городские и сельские поселения сейчас дают много заказов по своим программам благоустройства. Эта работа достаточно трудоемкая, медленная и хлопотная. Сделать улицу или обустроить двор для «Мурманавтодора» вроде бы легкая задача. Но в том-то и дело, что на такие маленькие объемы все равно требуются полноценные бригады, специалисты и весь арсенал техники, которой в короткий сезон приходится оперировать очень интенсивно по множеству объектов, раскиданных по всей области.

Короткий строительный сезон заставляет мурманских дорожников максимально использовать каждое время суток.

- Проблема в том, что не разрешают работать в ночное время, - рассказывает Вячеслав Кузнецов. - Полностью заасфальтировать двор или полкилометра улицы мы можем за сутки, но из-за ночного перерыва работа растягивается на три дня. В итоге сами же местные жители все это время живут в условиях стройплощадки. И, что не менее важно, за эти три дня мы могли бы благоустроить не один, а минимум два двора или улицы! Пока же имеем совершенно никому не нужные простои техники, асфальтобетонных заводов, бригад. На прошлой неделе у нас в области прошло совещание по вопросам развития дорог, и мы обозначили эту проблему. С нашими доводами согласились, и теперь нужно просто проводить с населением разъяснительную работу. Если людям все по-человечески объяснить, уверен, они пойдут навстречу.

Об уверенности в ветеранах и гордости за молодых

Заехали на реконструируемый участок протяженностью 1,4 километра автодороги «Кола - Мурмаши», где на субподряде у ВАДа «Мурманавтодор» сейчас ведет работы по устройству временного объезда, который затем станет частью новой развязки. Представляя замдиректора по строительству Евгения Васильева, директор «Мурманавтодора» Сергей Колмыков с гордостью за молодых коллег замечает, что на таких объектах дорожные строители могут проявить все свои умения, а главное - живая стройка обеспечивает рост профессионализма.

Директор «Мурманавтодора» Сергей Колмыков убежден, что успех и надежное будущее предприятия обеспечиваются преемственностью поколений.

В нашем разговоре с Сергеем Колмыковым тема нового поколения дорожников возникала не один раз.

- В этом году сразу пять наших молодых мастеров получили высшее образование, - отметил руководитель. - Это Станислав Кузнецов, который, к слову, продолжает трудовую династию главы нашей группы - Вячеслава Станиславовича, Сергей Хрещаневич, Евгений Павлов и Антон Драневич, который назначен начальником одного из самых хлопотных наших участков в Апатитах. Одно слово молодцы ребята.

Реконструируемый участок протяженностью 1,4 км автодороги Кола - Мурмаши.

В разговоре с мастерами Артемом Акуловским, Евгением Пахомовым и Владиславом Душкиным о том, чем их привлекла работа в «Мурманавтодоре», они отвечают, что, прежде всего стабильность, интересная работа на разных объектах - от строительства до содержания, возможность постоянно учиться и повышать квалификацию. Причем учиться нужно очень многому.

- Скажем, в работе мастеров на обслуживании дорог и на их строительстве у каждого своя специфика, говорит старший мастер содержания Владимир Тунев. - В обслуживании федеральных дорог и таких трасс, как на ту же Териберку, - тоже большая разница.

И, очевидно, неслучайно Вячеслав Кузнецов особо подчеркивает, как важно качество коллектива компании, в котором есть зубры дорожной отрасли, прошедшие едва ли не каждый километр мурманских дорог, и молодежь, заинтересованная в том, чтобы учиться у них и, продолжая традиции, сберегая дороги, создавать новые.

Дело техники - в экономике

Разговор о дорожной, специальной технике, ее обновлении на производственном предприятии продолжает главный механик Сергей Большаков.

- Понятно, что если нужны самые надежные, качественные машины, то, к сожалению, по-прежнему, приходится говорить об импортных образцах. Но в последние годы тема больше сместилась в плоскость целесообразности. Любая техника сегодня приобретается только под гарантированный объем работ. Например, чтобы вложиться в экскаватор, который стоит 13 миллионов рублей, необходимо быть уверенным, что все пять лет его службы он будет эти деньги отрабатывать. Но даже самые длительные контракты - на обслуживание автодорог региональными властями заключаются на три года, по федеральным магистралям - на пять лет. О долгосрочном планировании в строительных работах, тем более, в регионах пока остается только мечтать, решая локальные задачи от случая к случаю наймом машин и механизмов на стороне, - резюмирует Сергей Большаков.

Асфальто-бетонный завод по дороге на Териберку.

Тем временем достаточно длительные контракты на обслуживание дорог позволили «Мурманавтодору» приобрести новый асфальтобетонный завод мощностью до 250 тонн в час, который смонтировали в Мончегорске, а имевшийся там - перебазировать под Мурманск. Два АБЗ теперь полностью обеспечивают бетоном обе большие зоны обслуживания и строительства объектов предприятия в Мурманской области.

Общее дело требует общих решений

Говорить о качестве мурманских дорог можно сколько угодно, но есть такой факт: объем финансирования 2 тысячи километров областных дорог из регионального бюджета - 1,9 миллиарда рублей (до 30% требуемого для нормативного содержания), 500 километров федеральных - до 5 милиардов в год (100% нормативного). Результат соответствующий.

Поскольку «Мурманавтодор» занимается и летними сезонными строительными работами, и зимним содержанием, осень для него не только самый напряженный период, когда один сезон еще не закончился, а второй уже начался, но и повод в очередной раз обратить внимание на следующий факт. На сегодня сочетание обслуживания федеральных и региональных дорог оставляет желать лучшего и требует совместных решений на уровне областных и федеральных дорожных ведомств. Простой пример: выиграла компания А контракт на обслуживание участка федеральной дороги и передает разные отрезки трассы на субподряд. Примыкания к федеральной трассе областных дорог обслуживает компания Б, которая готова взяться за пару отрезков, как раз проходящих мимо уже обслуживаемых ею «регионалок». Но это - если компания Б сможет договорится с компанией А. В противном случае, и такое бывало, Б получает отрезки, отстоящие друг от друга на сотни километров - и гоняй по ним технику с пустым пробегом. Согласовывать такие решения уже на этапе подготовки конкурсов с заинтересованными сторонами можно? Вполне. Но никто этим не занимается.

В дорожной отрасли страны постепенно входят в практику так называемые контракты жизненного цикла, по которым кто строит дорогу, тот ее затем и содержит. Вячеслав Кузнецов предполагает, что еще правильнее было бы так: кто содержит дорогу - тот ее и строит. В случае таких компаний, как «Мурманавтодор», которая показывает достойные результаты в обслуживании и строительстве, такой подход, как минимум, стоит изучить.

- Вообще, еще на этапе разработки проектов строительства дорог редко закладывается идеология их дальнейшей эксплуатации, - констатирует Вячеслав Кузнецов. - Как будут располагаться площадки для противогололедных смесей, обслуживающей техники? Как можно задействовать в дальнейшем карьеры для добычи инертных материалов в зоне строительства? Таких вопросов возникает очень много, и неплохо было бы давать ответы на них, решать в комплексе. И это возможно, если уже при проектировании, разработке конкурсной документации привлекать дорожно-строительные и дорожно-эксплуатационные организации, учитывать их задачи, ведь в конце концов общее дело все делаем…

Технологии на завтра

- Гляньте на барьерное ограждение - оно все в светоотражателях, - спрашивал нас еще на обходе Мурманска по дороге на Териберку заместитель директора «Мурманавтодора» Михаил Смыслов. - Только что от них толку, когда оно зимой снегом залеплено и завалено. Финны вместо этого используют высокие пластиковые светоотражающие столбики, которые даже в большой снегопад не заносит. Но у нас ГОСТ. Мы только пластиковые вешки себе можем позволить, они редкие и технологическую функцию выполняют - чтобы в большие снегопады дорогу вообще не «потерять»…

В общей сложности группа компаний «Мурманавтодор» содержит более 1200 км дорог.

Дельных предложений у мурманских дорожников огромное количество. Их не просто высказывают. Как правило, на предприятии такие идеи сначала досконально прорабатывают.

- Мы предлагаем заказчикам более эффективные решения, но реализация зависит от их возможностей, - говорит Вячеслав Кузнецов. - Была, например, мысль перейти к применению модифицированных битумов, но когда финансирование снижается в разы, говорить о внедрении таких новшеств не приходится. Тем не менее, на уровне предприятия мы новые технологии испытываем, обучаем людей. Применяли при укладке нижних слоев бетона лазерную систему. Практика показала, что с ней работать быстрее, и качество хорошее, однако вроде бы не такая продвинутая технология укладки по струне дает ровность лучше, и мы работаем по ней. В этом году предложили использовать пластиковое разделительное ограждение, которое без потери надежности дешевле и проще в монтаже. Оно настолько ново для России, что пока появилось и опробовано только в Москве, но мы хотим сделать экспериментальный участок на оживленной трассе Апатиты - Кировск. Надеемся, нас поддержат…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководитель группы компаний «Мурманавтодор» и «Кольское дорожное управление» Вячеслав Кузнецов.

- Главное, что мы ждем от государства - чтобы оно обратило внимание на региональные дороги. Контраст в сравнении с федеральными магистралями сейчас все больше, они в плачевном состоянии. И это беда по всей России. Такая программа принята, и сейчас многое будет зависеть от действий на местах. Надо быть активнее - готовить проекты, готовиться к работе. Тогда, убежден, результат будет другой. Уже сейчас мы с заказчиком говорим не о том, как, грубо говоря, латать дыры, а предлагаем, как делать хорошие, качественные, современные дороги. Делать их так, чтобы они служили не четыре-пять лет, как сейчас, а гораздо больше. Технологии, люди, готовые решать эти задачи, есть. А увеличение затрат безусловно окупится в процессе эксплуатации дорог - долговечных и безопасных, - руководитель группы компаний «Мурманавтодор» и «Кольское дорожное управление» Вячеслав Кузнецов.