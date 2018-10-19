Реконструкцию мостового перехода через канал Княжегубской ГЭС закончат уже в следующем году. Фото: Управление федеральной автомагистрали "Кола"Реконструкцию мостового перехода через канал Княжегубской ГЭС закончат уже в следующем году. Фото: Управление федеральной автомагистрали "Кола"
2018-10-20T12:46:33+03:00
Общество

Между Печенгой и Заполярным построят путепровод через железную дорогу

В Управлении дороги «Кола» рассказали о проделанных и еще только предстоящих работах
Елена ЧУМАКОВА
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Сезон ремонтов подошел к концу – зима с каждым днем все ближе и ближе. Так что у специалистов, занимающихся приведением в порядок наших дорог, осталось совсем немного времени, чтобы нанести завершающие штрихи. Правда, это не касается работ по глобальной перестройке дорожных развязок. Об этом и не только подробно рассказал директор Мурманского филиала Управления дороги «Кола» Андрей Аляпкин.

- В этом году у нас было как всегда много работы. В первую очередь, мы продолжили реконструкцию мостового перехода через канал Княжегубской ГЭС. Масштабный ремонт на этом объекте длится уже три года, и в следующем сезоне мы планируем его закончить. Это же касается и капитального ремонта участка автодороги «Кола» с 1106 – 1124 километр, который начинается сразу за реконструируемым мостовым переходом, - рассказывает Андрей Валерианович. – Всего же в этом году приведен в нормативное состояние 71 километр федеральной трассы в Мурманской области.

Помимо капительных работ также проведены обычные ремонты на 65 километрах трассы. Это в основном Кандалакшский и Полярнозоринский районы. В последнем, кстати, дорожники сделали и капитальный ремонт 5,7 километра в районе Кольской АЭС.

Но, разумеется, внимание северян сейчас больше приковано к другому объекту – развязке аэропорт «Мурманск» - автодорога «Кола», на котором этим летом началось строительство многоуровневой развязки.

- Сейчас на пересечении Ленинградки и подъезда к главной воздушной гавани Заполярья ведутся буровзрывные работы. Кроме того, полным ходом идет подготовка объезда протяженностью примерно километр. К концу ноября он появится в районе самой развязки, чтобы строители могли приступить к возведению путепровода. Предстоящей зимой мы планируем построить все водопропускные трубы, а также заняться возведением земляного полотна. Кстати, для этого будет организовано еще несколько небольших объездов, - рассказывает о предстоящих работах Андрей Аляпкин. – Напомню, что сдать объект в эксплуатацию планируется осенью 2020 года.

Между тем, Управление автодорогой Р-21 «Кола» не остановились на одном масштабном объекте и приступает к реконструкции участка от Печенги до Заполярного с 1519 по 1547 километр в Печенгском районе. До 2021 года – именно на эту дату запланировано окончание работ – не только приведут в порядок дорожное покрытие, но и возведут путепровод через железную дорогу и новый мост через реку Нама-Йоки, а также обустроят наружным освещением поселок 19 км.

В общем, у Мурманского филиала Управления впереди много работы и планов, о которых до утверждения финансирования на их реализацию Андрей Аляпкин предпочитает не распространяться.

Тем не менее, редакция газеты «Комсомольская правда» - Мурманск» поздравляет всех дорожников Заполярья с их профессиональным праздником! И желает им благоприятных погодных условий, хорошего финансирования и качественного осуществления задуманного. Спасибо за вашу заботу и работу!

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