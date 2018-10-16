Развязка близка

16 Окт. 19:32 2018-10-18T14:37:47+03:00

За год численность сотрудников компании «Черноземье» выросла с 236 до 450 человек. Общая протяженность федеральных автотрасс, находящихся на содержании, достигла 391 километра.

В ноябре 12-километровый подъезд к Калуге будет введен в эксплуатацию после капремонта

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Неудобства - по минимуму

Складывалось впечатление, что капитальный ремонт подъезда к Калуге со стороны «киевской» автомагистрали идет «ни шатко-ни валко». К примеру, в августе, если и были замечены работающие дорожники, то они что-то делали либо на обочинах, либо в «карманах». Часть техники под раскаленным дневным солнцем отстаивалась на специальных площадках. Однако, в ООО «Черноземье», которое является генеральным подрядчиком проводимых работ, нам сообщили, что трудятся дорожники в основном ночью.

- Не думайте, что мы что-то скрываем, работая в темное время суток. Жду вас вечером, сами на все посмотрите, - с улыбкой сказал генеральный директор ООО «Черноземье» Армен Азатович Петросян.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва-Бобруйск» - заказчика капитального ремонта автодороги мы предварительно выяснили, что в ноябре 12-километровый участок должен быть введен в эксплуатацию, и по состоянию на сегодня ООО «Черноземье» работает в соответствии с утвержденным графиком проведения работ. Промежуточные обследования показывают высокое качество выполнения задач. А то, как правильно организовать работу, решает подрядчик.

Генеральный директор ООО «Черноземье» Армен Петросян (на фото - слева), заместитель генерального директора по строительству и ремонту Михаил Рогов и заместитель генерального директора по содержанию Размик Хачатрян.

- Подъезд к Калуге мы еще и содержим, с 2006 года побеждая в конкурсных торгах,- говорит Армен Петросян.- В 2010 году сделали ремонт и дорога все это время находилась в нормативном состоянии, превысив гарантийный 5-летний срок

Сделав паузу, Армен Азатович продолжил:

- Мое время для отдыха - до полуночи, а дальше я выезжаю на объект, где работает наша организация.

«Черноземье» работает так, что при ремонте создается минимум неудобств и для проведения самих работ, и для перемещения транспорта. Учитывается интенсивность потока по направлениям движения и по времени суток, поэтому на подъезде к городу Калуга дорожная техника появляется преимущественно вечером.

- Сегодня пятница, оставляем свободным выезд из города и трудимся на полосе встречного движения, а в воскресенье - наоборот, освободим полосы для въезда в областной центр. Конечно, никто не запрещает работать днем, перекрывать движение, но ведь это может стать причиной транспортного коллапса,- поясняет генеральный директор.

Новая жизнь дороги

Пока ехали до места, где развернуты дорожные работы, нам удалось пообщаться с заместителем генерального директора по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений Размиком Гургеновичем Хачатряном. Он поведал нам о различных дорожных нюансах, которые мы ранее либо не замечали, либо не придавали им значения.

- Вот здесь был опасный вираж, а теперь сделали дорожное полотно шире и улучшили видимость. А там обустроили автобусную остановку - пассажирский транспорт будет въезжать в специальный карман, а выезжать на трассу из полосы разгона. Сейчас на протяжении всей трассы есть электроосвещение, ранее же в темное время суток здесь было сложно проехать - встречные автомобили «слепили» глаза. Чуть позже здесь будет тросовое ограждение, разделяющее потоки, но мы позаботились и о пешеходах - уже сделали тротуары, теперь все в безопасности, - разъяснил Размик Гургенович.

По ходу движения мы заметили набор светящихся предупреждающих знаков. Одна из полос была перекрыта, на ней работали асфальтоукладчики и катки.

Перегружатель, два асфальтоукладчика и 6 катков трудились без остановки. Подъезжающие самосвалы с асфальтобетонной смесью позволяли всей этой колонне техники медленно, но настойчиво двигаться вперед, выполняя устройство верхнего, финального слоя дорожного покрытия.

Перегружатель позволяет вести укладку асфальта непрерывно, а рядом, тем временем, продолжается движение автотранспорта.

- Благодаря использованию перегружателя мы ушли от остановок асфальтоукладчика при ожидании самосвала, неизбежных толчков и сдвигов при его выгрузке, - объяснил прораб Виктор Николаевич Ильченко. - Ну и самое главное, перегружатель еще и перемешивает смесь, что позволяет добиваться ее однородности по фракциям и температуре. Приехав сюда днем, вы увидите ровное качественное покрытие, без эффекта, так называемых, технологических пятен.

Ранее генеральный директор ООО «Черноземье» Армен Петросян нам рассказал, что перегружатель является хоть и довольно дорогим приобретением, но вполне оправданным. Эта техника задействована на всех объектах, где запланированы укладочные работы. Более того, к компании обращаются коллеги из других дорожно-строительных организаций, которые готовы взять чудо-машину в аренду.

Расширяем «варшавку»

В этом году ООО «Черноземье» получило на содержание еще 76 километров автомагистрали А-130 Москва – Малоярославец – Рославль - граница с Республикой Беларусь (участок с 82 по 158 километр) в дополнение к уже имеющимся. Как известно, год назад постановлением правительства России межремонтные сроки эксплуатации федеральных автодорог увеличены до 12 лет, а по капитальному ремонту - до 24 лет. Переход на новые сроки будет осуществляться по мере проведения работ по усилению конструкции дорожных одежд в рамках реконструкции и капитального ремонта. Комплексный подход к усовершенствованию технологии работ позволяет уверенно достигать требуемого результата.

Мастер участка Араик Айвазян (справа) и машинист катка Валерий Баранов обсуждают возможности новой техники.

- Каждый год мы совершенствуемся в технической сфере, - сказал Армен Азатович.- В этом году, к примеру, было приобретено дробильно-сортировочное оборудование, на котором стали доводить щебень до требуемого качества, обновлен технический парк: у нас появились новые асфальтоукладчик и самосвалы, а также заключили договор на покупку в будущем году установки для полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) и одновременно построим битумохранилище. Мы побывали в Швейцарии, посмотрели их лабораторию и заказали такое же оборудование для нас. Будем заниматься испытаниями материалов, которые используем при строительстве и ремонте. Качественный материал - это качественная дорога. С этого все начинается!

Следующий крупный объект ООО «Черноземье» - капитальный ремонт участка автодороги А-130 со 138 по 156 километр. Здесь много земляных работ: где-то требуется уширение проезжей части, где-то выемка грунта и даже переустройство основания дороги. Необходимая техника уже на месте и работа начата, построены временные объезды. Капитальный ремонт должен быть завершен к концу 2019 года.

- Считаю правильным, когда такие контракты являются переходящими, - подчеркивает Армен Петросян. - К зиме мы завершим земляные работы, а весной оценим их результаты по итогам прохождения естественных процессов заморозки-оттаивания».

Стало известно, что подъезд к городу Калуга, который содержит ООО «Черноземье», станет пилотным проектом по внедрению 12-летнего контракта жизненного цикла (КЖЦ). Напомним, что все действующие контракты на содержание заключались только на 5 лет.

Безусловно, справляться с такими ответственными задачами может только коллектив единомышленников, где каждый заинтересован работать качественно и с высокой самоотдачей. В связи с ростом объемов работ за минувший год ООО «Черноземье» пополнили более 200 сотрудников. Много приходит в организацию молодежи, прежде всего выпускники профильных вузов. Привлекает их интересная работа и возможность совершенствоваться и профессионально расти. Здесь работает немало трудовых династий и генеральный директор - не исключение. Его сын Артур заканчивает Московский автомобильно-дорожный государственный институт, поступает заочно в магистратуру и намерен работать в ООО «Черноземье», что он успешно уже делал в период летней практики.

Уезжать с места работы асфальтоукладочного комплекса на подъезде к Калуге нам пришлось, когда уже совсем стемнело. Рядом все еще шел поток автомашин из Калуги, а на строящейся стороне дороги продолжала кипеть работа.

СКАЗАНО

Константин Пустогаров.

- Капитальный ремонт подъезда к Калуге, который выполняем сегодня, назревшее решение - меняются требования к обеспечению безопасности дорожного движения и повышению уровня качества федеральных трасс, увеличивается интенсивность транспортного потока. К тому же, это главный въезд в город и фактически его визитная карточка, именно поэтому трасса должна быть комфортной, безопасной и свободной от заторов, - начальник ФКУ Упрдор «Москва-Бобруйск» Константин Пустогаров.