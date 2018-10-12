Вектор на скорость: год с 4G в Заполярье

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-12T10:52:03+03:00

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В 102-й День рождения Мурманска отметил приятную годовщину и мобильный оператор Tele2 – год работы в сетях 4G. Компания рассказала о том, как за это время изменились потребности мурманчан в мобильном интернете и как вслед за ними трансформируется компания.

Куда чаще всего летают отдыхать мурманчане? Из какого района города они больше всего серфят в интернете? Какими смартфонами пользуются чаще всего? Ответы на эти вопросы мы также узнали на пресс-конференции Tele2 в Мурманской области.

Все больше людей сейчас пользуется мобильным интернетом, и за этой активностью сейчас пристально следят все операторы связи. Только вдумайтесь: потребление интернета с мобильного телефона превысило потребление со стационарных компьютеров, а 16 миллионов россиян пользуются интернетом только со своего смартфона! Это серьезная нагрузка на сети, которая требует их постоянного развития. Быстрый мобильный интернет Tele2 доступен 95% населения Мурманской области, а его средняя скорость за последний год увеличилась в 3 раза. Это позволяет не только комфортно общаться, выполнять рабочие задачи, но и смотреть фильмы онлайн и даже вести прямые трансляции.

Только с начала 2018 года Tele2 провела работы по развитию сети в 13 населенных пунктах региона: в Мурманске, Полярных Зорях, Заозерске, Североморске, Североморске-3, Апатитах, поселках Тайбола, Лопарская, Лувеньга, Белое море, Коашва и на станции Лапландия. Расширение в тех или иных местах региона зависит от активности абонентов.

Немного цифр: у 69% населения региона есть смартфоны, четвертая их часть – «китайцы», но в основном это Samsung и Apple. Кстати, пользователи последних «качают» больше всего трафика по всей стране. Судя по данным компании, мурманчане чаще всего сидят в интернете в центре города – об этом говорят объемы 4G-трафика базовых станций на улице Челюскинцев и в районе кинотеатра «Мурманск» – они занимают лидирующие позиции в регионе. На третьем же месте оказалась базовая станция на морском вокзале в Североморске.

Что же происходит с нашими мобильными пристрастиями за пределами региона? За плечами отпускной сезон, который позволил передохнуть местным сетям и понаблюдать за северянами в отпуске. Статистика показала, что большинство жителей Мурманской области, пользующихся услугами Tele2, в этом году отдыхали в Турции, Норвегии, Испании, Тунисе и Польше. При этом в интернете за границей северяне просидели в 8 раз больше, чем в предыдущем. Тому причиной новые опции компании, которые позволяют безлимитно «качать» в роуминге.

Выгодные предложения нужны не только в путешествиях, и Tele2 за последние 1,5 года стала одним из локомотивов телеком-отрасли по запуску интересных тарифных возможностей.

– Для удобства клиентов мы создали настоящий конструктор тарифа, позволяющий подбирать услуги с учетом индивидуальных потребностей, также действуют возможности обмена минут на гигабайты и бесплатного переноса остатков пакета на следующий месяц. Недавно мы запустили услугу-спасатель – «SOS-пакет», она позволяет использовать мессенджеры и навигатор и транспортные сервисы при нулевом балансе, – поясняет директор мурманского филиала Tele 2 Мурад Абакаров. – Это позволит человеку выйти на связь с близкими и добраться до нужного места, даже если на счету закончились средства.

Многие дальнейшие действия компании определяют сами клиенты. Большая база обезличенных данных, так называемая Big data, постоянно анализируется, что помогает предложить абоненту именно то, что ему нужно, а часто даже предвосхитить его пожелания. С помощью «больших данных» выбираются места для размещения салонов связи, районы, где потребление наиболее активно и где в первую очередь необходимо развивать сеть. Можно собирать и просто любопытную информацию. Например, о том, что большинство северян при выборе SIM-карт отдают предпочтение номерам, в которые входит их дата рождения.

– Tele2 работает над техническим развитием, тарифными предложениями и сервисом, чтобы с нами было удобно всегда и везде. Сейчас мы являемся лидером в телеком-отрасли по скорости обслуживания клиентов и готовности абонентов рекомендовать услуги компании своим друзьям и близким, – рассказал Мурад Абакаров. – Такая оценка подтверждает, что мы выбрали правильную стратегию. И мы обязательно будем держать эту высокую планку!