Продукция «ФосАгро» повысит урожайность в Индии

СЕГОДНЯ 13:43 2018-10-11T14:25:19+03:00

Новое соглашение о сотрудничестве с Индией руководство «ФосАгро» рассматривает как дополнительный стимул для дальнейших капиталовложений в отечественную отрасль минеральных удобрений. Фото: РИА Новости

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Компания «ФосАгро» вдвое увеличит поставки минеральных удобрений в Индию. Это станет возможным благодаря заключенному соглашению с крупной индийской компанией IPL.

Выгодно России и Индии

На прошлой неделе компания «ФосАгро», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и крупнейший импортер минеральных удобрений в Индии Indian Potash Limited (IPL) подписали в Нью-Дели Соглашение о сотрудничестве в секторе минеральных удобрений. Подписанными документами стороны обменялись в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Российская компания «ФосАгро» входит в тройку мировых лидеров по выпуску фосфорсодержащих удобрений. В ее составе заводы по выпуску минеральных удобрений в Череповце, Балакове, Волхове и горно-обогатительное предприятие «Апатит» в Кировске. Наряду с приоритетным российским рынком, где «ФосАгро» безусловный лидер по поставкам удобрений, продукция компании востребована в 100 странах мира, в том числе Индии, которая занимает второе место в мире, после Китая, по потреблению минеральных удобрений.

В рамках взаимовыгодного сотрудничества корпорация Indian Potash Limited выразила намерение в течение трех лет, с 2019 по 2021 годы, приобрести для индийского рынка два миллиона тонн высококачественных минеральных удобрений, производимых ФосАгро. Это диаммонийфосфат (DAP) и сложные азотно-фосфорно-калийные удобрения (NPK) с различным содержанием питательных веществ. Совокупная стоимость поставок, исходя из текущих цен, оценивается в один миллиард долларов.

– Продукция компании «ФосАгро» отличается высоким качеством и эффективностью, что особенно важно для нас, поскольку открывает перед нашими фермерами значительные возможности по повышению урожайности и укреплению продовольственной безопасности страны, – сказал Парвиндер Сингх Галаут, управляющий директор IPL.

Сотрудничеству четверть века

Это далеко не первый опыт сотрудничества предприятий «ФосАгро» с индийскими компаниями. Позади почти 25-тилетняя история успешной работы на индийском рынке. Первые поставки удобрений и фосфатного сырья относятся еще к 90-м годам.

В 1998 году акционерное общество «Апатит» заключило контракты на поставки апатитового концентрата с двумя индийскими компаниями. Разгрузочные комплексы портов Вишакхапатнам и Халдия, куда направлялись суда с хибинской продукцией, были тогда мало приспособленными для ее приемки, и специалисты «Апатита» заблаговременно поехали туда, оценили на месте цепочку разгрузки и транспортировки и дали рекомендации по модернизации узлов и механизмов, начиная от портов и заканчивая заводами по выпуску минудобрений. Их годовая потребность в апатитовом концентрате измерялась тогда 140 тысяч тонн в Халдии и 345 тысяч тонн в Вишакхапатнаме.

В дальнейшем компания «ФосАгро» перешла от продаж сырья к высокотехнологичному экспорту. Предметом торговли стал уже не апатитовый концентрат, а конечный продукт переработки апатит-нефелиновой руды. Крупный контракт на поставку в Индию 1,2 миллиона тонн минеральных удобрений был заключен в 2008 году, что позволило в кризисное время загрузить мощности предприятий компании, сохранить рабочие места.

Второй раз стороны договорились о долгосрочных закупках минудобрений в 2010 году. Подписание соглашения, кстати, также состоялось в присутствии президента России Владимира Путина. Ориентировочная стоимостью контракта составила 1,5 миллиарда долларов. «ФосАгро» смогла занять достойную нишу на индийском рынке минудобрений, где на тот момент фактически монопольными поставщиками диаммонийфосфата были крупнейшие американские производители, и Россия смогла потеснить их.

Очередное соглашение датируется 2015 годом. Продажи компании в 2016 году составили 400 тысяч тонн удобрений, в 2017 году – 300 тысяч тонн.

Больше и дешевле

Новое соглашение позволит удвоить прошлогодние поставки, а в перспективе объемы продаж могут еще вырасти, и вот почему.

– «ФосАгро» как давний партнер Индии готова нарастить объемы и ассортимент чистых фосфорных удобрений, чтобы индийский народ ел здоровую пищу, – заявил при подписании соглашения генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. – Уверен, что этому бы способствовала отмена пятипроцентной пошлины применительно к российским удобрениям!

По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, «обнуление пошлин на ввоз удобрений в Индию позволит индийским фермерам получать продукт по более дешёвой цене и поможет кратно увеличить наше сотрудничество в этой сфере».

Сейчас переговоры об отмене пошлин для российских удобрений идут между Москвой и Дели на самом высоком уровне. Как заявил при подписании соглашения Владимир Путин, «правительства России и Индии продолжат совместную работу по устранению остающихся таможенных и административных барьеров». Реальные возможности для увеличения экспорта фосфорсодержащих удобрений у «ФосАгро» есть.

Компания делает крупные капвложения для ввода новых мощностей и модернизации производства на своих предприятиях. Среди основных проектов, которые находятся в стадии реализации – строительство новых передовых производств серной и азотной кислоты, сульфата аммония и модернизация сернокислотной установки на предприятии в Череповце, строительство конвейерной системы для транспортировки вскрышных пород и модернизация апатит-нефелиновых обогатительных производств в Кировске с вовлечением в переработку забалансовых руд. Недавно ввели в промышленную эксплуатацию аммиакопровод и модернизированную сернокислотную установку в Балакове, проводится анализ перспектив развития производства в Волхове. Новое соглашение о сотрудничестве с Индией руководство «ФосАгро» рассматривает как дополнительный стимул для дальнейших капиталовложений в отечественную отрасль минеральных удобрений.

Автор текста: Татьяна Шишкина.