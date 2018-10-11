2018-10-11T11:45:32+03:00
Общество

Где в аэропорту «Мурманск» затерялся амбулифт?

Обещанный северянам еще весной спецтранспорт появится только через месяц
Елена ЧУМАКОВА
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Уже этой зимой пассажиры аэропорта "Мурманск" с ограниченными возможностями здоровья смогут воспользоваться новой спецтехникой. Фото: airportufa.ruУже этой зимой пассажиры аэропорта "Мурманск" с ограниченными возможностями здоровья смогут воспользоваться новой спецтехникой. Фото: airportufa.ru
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Радостное событие для граждан с ограниченными возможностями здоровья, то и дело путешествующих воздушным транспортом, должно было произойти еще в конце марта. Весной руководство аэропорта «Мурманск» сообщило о приобретении амбулаторного автолифта - аэродромного автомобиля, оснащенного гидравлическим механизмом, поднимающим кабину на необходимую высоту. Новейший спецтранспорт должен был вступить в строй в апреле, но не случилось. Это не оставили без внимания бдительные северяне.

- Моя супруга инвалид второй группы и вынуждена передвигаться в кресле, поэтому новости о том, что в главной воздушной гавани Заполярья появится амбулифт, мы очень обрадовались. Весной жена полетела на реабилитацию, а через месяц вернулась домой - обещанного спецтранспорта не было. Добраться до самолета и обратно в Мурманске ей помогала старенькая карета скорой помощи и полуполоманное инвалидное кресло на деревянных колесиках, - позвонил в редакцию «КП» возмущенный читатель Сергей. - Скажу больше, в сентябре супруга вновь летала на реабилитацию, а я ее сопровождал, и амбулифта по-прежнему не было. Возвращались мы уже в последних числах месяца, когда ударили заморозки. Так что жену выносили в кресле по трапу в скользкую погоду - ей было очень страшно.

Заботливый супруг попросил корреспондентов «КП» выяснить, где же обещанный аэропортом амбулифт и доколе людям с инвалидностью придется добираться до воздушных судов по старинке. На волнующие Сергея вопросы с удовольствием ответили в главной воздушной гавани Заполярья.

- К большому сожалению, поставка аэродромного автомобиля, оснащенного гидравлическим механизмом, поднимающим кабину на необходимую высоту, еще не произошла. Но это произойдет уже через месяц. Наши сотрудники уже осмотрели транспортное средство и оценили качество его сборки. Теперь ждем, когда амбулифт доставят в аэропорт. Впереди процедура его оформления, которая тоже займет какое-то время. Технология использования спецтранспорта уже есть. Так что все требования по безопасности обслуживания маломобильных групп граждан будут соблюдены. Осталось лишь дождаться самой техники, - объяснила задержку начальник службы организации пассажирских перевозок аэропорта «Мурманск» Полина Шуляпина.

Если сроки поставки амбулифта будут соблюдены, то уже этой зимой пассажиров с ограниченными возможностями здоровья будут доставлять к борту самолета со всеми удобствами и уж точно им не придется переживать стресс, спускаясь по скользкому трапу в кресле, которое на руках несут сотрудники аэродрома.

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