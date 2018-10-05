Конкурс: Выбери "Мисс "КП" среди участниц проекта "Северная красавица-2018"

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-05T19:07:02+03:00

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Молодые и веселые, взрослые и опытные, умные и красивые - все это участница конкурса "Северная красавица - 2018", информационными партнерами которого является газета "Комсомольская правда"-Мурманск". Девушки будут бороться за звание лучшей до 12 ноября, а мы хотим предложить вам, дорогие читатели, поддержать их и определить ту, кто достойна титула "Мисс "КП" и приза читательских симпатий.

Девушки выбрали лучшие свои фотографии, подготовили небольшие текстовые визитки и очень надеются на ваши "лайки". Чтобы отдать голос понравившейся участнице, нужно нажать на "сердечко" внизу фото участницы, прочитать информацию о них - кликнуть на само фото. Голосовать можно за несколько девушек сразу и каждые 24 часа.

Красота обязательно спасет мир, а вы можете спасти от проигрыша наших красавиц!