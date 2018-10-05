Известный мурманский ультрамарафонец замахнулся на «Крест Эльбруса»

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-05T14:49:01+03:00

За преодоление этого маршрута альпинистам дают спортивный разряд, а вот пробежать его за день, кажется, никто и не пробовал

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Совсем скоро стартует регистрация на очередной Redfox Elbrus Race, подать заявку на международный фестиваль горных экстремальных видов спорта намерен и сотрудник базы материально-технического и военного снабжения УФСИН России по Мурманской области Василий Комиссаров, ставший известным в регионе благодаря своему увлечению ультрамарафонами. Правда, в своих лучших традициях северянин решил по максимуму усложнить себе задачу.

В прошлом году Василий поднимался на самую высокую вершину Европы. Правда, покорить себя Эльбрус разрешил только во время тренировки, а в день Х разбушевался и не пустил ни одного из участников экстремального фестиваля.

– Честно говоря, мне не хватает мотивации принять участие в этом фестивале. Причина проста - это уже не будет достижением! Безусловно, я улучшу время восхождения, но это будет не то. Поэтому появилась идея «сбегать по кресту Эльбруса», да не просто подняться на вершины и спуститься на другую сторону горы, плюс еще вернуться обратно до наступления темноты. Не успею - придется не сладко, это не Хибины! – рассказывает о своих планах Василий Комиссаров.

«Крест Эльбруса» - это маршрут, начало которого на одной стороне горы, потом восхождение на обе вершины и спуск на другую сторону. Если посмотреть на трассу с космоса, получится что-то типа креста. Двойной «Крест» - это восхождение с одной стороны горы на обе вершины, спуск на другую сторону, пополнение запасов питания, разворот и опять восхождение на обе вершины со спуском на место старта.

– За прохождения «Креста» альпинистам дают спортивный разряд, преодоление этого маршрута является солидным достижением. Но я никогда не слышал о людях, которые способны были пройти маршрут туда - обратно, да еще за день - примерно за 16 часов! На все 100% не уверен, но что-то мне подсказывает, что таких попыток даже не было, и я первый попробую это сделать! Для меня это отличная мотивация развиваться, тренироваться, стать сильнее и быстрее, – говорит спортсмен.

Кстати, после попытки пройти «Крест» – и неважно, как она закончится – Василий Комиссаров собирается еще раз штурмовать Эльбрус уже в рамках Redfox Elbrus Race. А пока спортсмен уже внес свой график тренировки на развитие максимального потребления кислорода, а также скоростные интервальные и силовые на целевую группу мышц, ну и, конечно, специальные практические в Хибинах. На Эльбрус Василий отправится 15 апреля.