2018-10-05T14:49:01+03:00
Спорт

Известный мурманский ультрамарафонец замахнулся на «Крест Эльбруса»

За преодоление этого маршрута альпинистам дают спортивный разряд, а вот пробежать его за день, кажется, никто и не пробовал
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Василий Комиссаров решил поставить очередной рекорд. Фото из личного архива Василия Комиссарова.Василий Комиссаров решил поставить очередной рекорд. Фото из личного архива Василия Комиссарова.Фото: из личного архива героя публикации.
Изменить размер текста:

Совсем скоро стартует регистрация на очередной Redfox Elbrus Race, подать заявку на международный фестиваль горных экстремальных видов спорта намерен и сотрудник базы материально-технического и военного снабжения УФСИН России по Мурманской области Василий Комиссаров, ставший известным в регионе благодаря своему увлечению ультрамарафонами. Правда, в своих лучших традициях северянин решил по максимуму усложнить себе задачу.

В прошлом году Василий поднимался на самую высокую вершину Европы. Правда, покорить себя Эльбрус разрешил только во время тренировки, а в день Х разбушевался и не пустил ни одного из участников экстремального фестиваля.

– Честно говоря, мне не хватает мотивации принять участие в этом фестивале. Причина проста - это уже не будет достижением! Безусловно, я улучшу время восхождения, но это будет не то. Поэтому появилась идея «сбегать по кресту Эльбруса», да не просто подняться на вершины и спуститься на другую сторону горы, плюс еще вернуться обратно до наступления темноты. Не успею - придется не сладко, это не Хибины! – рассказывает о своих планах Василий Комиссаров.

«Крест Эльбруса» - это маршрут, начало которого на одной стороне горы, потом восхождение на обе вершины и спуск на другую сторону. Если посмотреть на трассу с космоса, получится что-то типа креста. Двойной «Крест» - это восхождение с одной стороны горы на обе вершины, спуск на другую сторону, пополнение запасов питания, разворот и опять восхождение на обе вершины со спуском на место старта.

– За прохождения «Креста» альпинистам дают спортивный разряд, преодоление этого маршрута является солидным достижением. Но я никогда не слышал о людях, которые способны были пройти маршрут туда - обратно, да еще за день - примерно за 16 часов! На все 100% не уверен, но что-то мне подсказывает, что таких попыток даже не было, и я первый попробую это сделать! Для меня это отличная мотивация развиваться, тренироваться, стать сильнее и быстрее, – говорит спортсмен.

Кстати, после попытки пройти «Крест» – и неважно, как она закончится – Василий Комиссаров собирается еще раз штурмовать Эльбрус уже в рамках Redfox Elbrus Race. А пока спортсмен уже внес свой график тренировки на развитие максимального потребления кислорода, а также скоростные интервальные и силовые на целевую группу мышц, ну и, конечно, специальные практические в Хибинах. На Эльбрус Василий отправится 15 апреля.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор: прямая онлайн-трансляция пресс-конференции 4 октября 2018
Пресс-конференция Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Прямая онлайн-трансляция состоялась 4 октября 2018 года в Лас-Вегасе, когда в Москве было уже 5 октября 1:00 [видеотрансляция]
Новости 24
Мурманский рыбный ларек сравнили с парижским
Пробная перепись населения-2018: жителей Мурманской области приглашают к участию
Возле Шонгуя пенсионер на ВАЗе протаранил припаркованный Land Cruiser
Пассажиры «Клавдии Еланской» хотели провезти гашиш на Землю Франца-Иосифа
Мурманчанин провел ночь в тверском «Кронштадте» и пропал без вести
Мурманский суд разберется в истории учительницы, уволенной за комментарий в соцсети
Мурманчане создали петицию против переноса британской стеллы с парка аттракционов
В небе над Мурманской областью пролетел метеор
Правительство России распорядилось создать концессию по развитию инфраструктуры порта в Мурманске
Мурманчанина не пустили в Норвегию к родственникам из-за аварии
За подозрение в педофилии вместе с директором музея в Карелии арестован североморец
Активисты «ПиМ» собрали полторы тонны макулатуры за два дня и не собираются останавливаться
Стало известно, от каких болезней умирают в Мурманской области чаще всего
В Мурманске ликвидировали последствия крупного ДТП на трассе «Кола» и взрыва в колледже - учения МЧС
В отремонтированном доме в Апатитах провалился пол
В Мурманске возле общежития нашли тело 44-летнего мужчины
Мурманску на День рождения подарят новый троллейбус
В Мурманске 71-летний пенсионер пошел на «уголовку» ради водительских прав
Руфер из Мурманска выполнил кувырки на краю небоскреба в Дубае
В Мурманске ушел из жизни известный полярник Анатолий Александрович
Стало известно, до скольки работает мурманский детский городок «Сказка»
Мурманская область принимает участие в Российской энергетической неделе-2018
В Мурманске новые борцы с мусором «Управление отходами» официально приступили к работе
В Кандалакше жители Вологды избили петербуржца
День города в Мурманске-2018: на почте проходит гашение праздничным штемпелем
Молодой парень из Заозерска бросил машину отца, пытаясь сбежать от сотрудника ГИБДД
Мурманчанин спас из кипятка новорожденного щенка
Жильцы мурманского дома на Свердлова, который взорвал самоубийца, вернутся в свои квартиры в 2020-м году