"В офицеры я пойду - пусть меня научат" - мурманская Нахимовка пополнилась новыми воспитанниками

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-03T18:11:46+03:00

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«Полярные нахимовцы, мы в Мурманске живем, все знания и навыки уверенно возьмем» - это строчки из гимна первого военно-морского училища за Полярным кругом. В эти выходные в нем стало на 82 воспитанника (80 пятиклассников и 2 семиклассника) больше – субботним днем на плацу состоялась церемония посвящения в нахимовцы.

«Я всегда хотел Родине служить»

"Я всегда хотел Родине служить!"Фото: Екатерина КОНОТОП

- Я сейчас совсем не боюсь и не волнуюсь, я очень рад! Я счастлив, что я стану нахимовцем, ведь с начала года до этого дня я просто носил форму. Мой папа - тоже военный, пограничник, поэтому я, так сказать, решил пойти по его стопам. Теперь я буду хорошо учиться, чтобы потом хорошо защищать родину. А еще у меня сегодня двойной праздник – первый раз у меня увольнительное домой, - рассказал перед посвящением студент 1 курса.

Влад Коваленко стал одним из двух новоиспеченных нахимовцев, поступивших сразу на второй курс.Фото: Екатерина КОНОТОП

- Несмотря на то, что я на два года старше остальных, я совсем не чувствую смущения. Наоборот, я очень рад, что сегодня стою с ними в одном строю, ведь я поступал сразу, как только узнал, что один мальчик отчисляется. Мне всегда нравилось плавать на кораблях, поэтому я решил стать нахимовцем, - четко и уже вполне по-военному отрапортовал 7-классник Владислав Коваленко.

А вот право зачитать за всех громко и в микрофон торжественное обязательство нахимовца представилось нахимовцу 1 курса Алексею Леваеву.

Клятву нахимовца зачитал первокурсник Алексей Леваев.Фото: Екатерина КОНОТОП

- Клянусь укреплять дружбу и товарищество в коллективе взвода, курса, училища! Клянусь продолжать и пополнять славные нахимовские традиции! – с чувством и толком завершил свою речь Алексей, а ребята хором вторили ему. – Клянусь! Клянусь! Клянусь!

Важные гости…

Клятвы ребят принял командующий Северным флотом, который присутствовал на посвящении в числе почетных гостей.

Один из самых важных гостей мероприятия - командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.Фото: Екатерина КОНОТОП

- Второй раз в гарнизоне Северного флота, в столице Кольского Заполярья прошла торжественная церемония посвящения в нахимовцы младших воспитанников мурманского Нахимовского училища. Мне, как командующему Северным флотом, где зародились многие военно-морские традиции очень приятно быть свидетелем этого торжественного события. Сохранение, приумножение и соблюдение заложенных традиций вашими предшественниками способствует вашему воспитанию в духе патриотизма, в любви и верности своему Отечеству. Клятва нахимовца – это не просто громкие слова, это торжественное обещание, которое вы обязательно должны исполнить. Эта клятва должна быть нерушима так же, как и военная присяга. Желаю вам успехов в учебе, спорте и других полезных внеклассных занятиях. Ура, нахимовцы! – поздравил ребята Николай Евменов, а ребята, сразу отдав дань традициям, ответили ему троекратным «Ура! Ура! Ура!».

Множество почетных гостей собрались, чтобы поздравить ребят в этот день.Фото: Екатерина КОНОТОП

Воспитанники Нахимовки – это будущее не только армии России и Северного флота, но и всего Заполярья. Неизвестно, какой путь в дальнейшем выберут ребята, но одно понятно точно – блестящее образование, данное им в этом учебном заведении поможет им состояться в жизни.

- Уверена, что все вы станете настоящими патриотами и достойными гражданами нашей страны и, конечно, будете всегда с гордостью носить звание нахимовца, – поздравила ребят губернатор Мурманской области Марина Ковтун. - От всей души желаю вам успехов в учебе, настойчивости и упорства в достижении цели, настоящей мужской дружбы, крепкого здоровья. Верю, что мы будем гордиться вами, будущими защитниками нашей Родины!

Поздравили ребят и творческие коллективы.Фото: Екатерина КОНОТОП

Неразрывна армия и с церковью, ведь самый сложный бой происходит в каждом из нас. Наставить на путь истинный и благословить на службу будущих офицеров пришел настоятель храма Спас-на-Водах протоиерей Андрей.

- Сегодня вы надели самую красивую военную форму. Носите ее с честью, как это делал Великий воин, богатырь духа Павел Степанович Нахимов. Когда он обходил редуты при обороне Севастополя, то не снимал с себя адмиральских погон – золотые эполеты были хорошей мишенью для французов. Однажды на справедливое замечание адъютанта адмирал ответил «Я верующий человек, помните об этом и вы, христианин. Человек с чистой совестью не должен бояться смерти. Это только трусы боятся ее. Пусть наши враги видят, с какой честью мы носим свои погоны». Будьте воинами духа и с честью шествовать по вашему жизненному пути!

… и самые близкие

Родители переживали в этот день не меньше ребят.Фото: Екатерина КОНОТОП

Много в этот день было сказано торжественных слов от высокопоставленных гостей, но самые важные из них стояли не за трибуной, а намного дальше – волнительным было посвящение и для родителей нахимовцев. Их собралось, кажется, даже больше, чем самих ребят, и у каждого радости в глазах было не меньше.

- Сегодняшний день вы запомнится вам на всю жизнь. Вы обрели новый статус – стали нахимовцами, полноценными членами огромной семьи под названием российский флот, и все мы, родители и родственники без исключений встретили этот день со слезами радости на глазах. Родительская любовь безусловна и бескорыстна, и величайшей наградой для каждого родителя становится возможность гордиться своим ребенком. Мы поддерживаем вас в вашем выборе, - произнесла за всех председатель родительского комитета Елена Тарасюк.

В этот день ребят поздравляли также творческие коллективы училища и города и даже их старшие товарищи – с показательными рукопашными боями выступили морские пехотинцы Северного флота.

Будущие военные с интересом смотрели за показательными выступлениями нынешних.Фото: Екатерина КОНОТОП

- Очень понравилась вся церемония! Мы вообще приехали сюда из Севастополя. Еще в прошлом году старший сын захотел служить именно на Северном флоте и поступил сюда, а в этом и младший стал нахимовцем, - рассказала Джамала Алланазарова. – Это конечно очень тяжело: мало того, что они на казарменном положении, так еще и вдали от дома – зато растут настоящими мужчинами. Я ими очень горжусь!

Севастополец Ислам Рязаев всегда хотел служить именно на Северном флоте.Фото: Екатерина КОНОТОП

В одну шеренгу для получения ноутбуков становись!Фото: Екатерина КОНОТОП

После торжественного построения ребята прошли в спальный корпус, где им вручили удостоверения нахимовцев и ноутбуки, которые помогут будущим офицерам постигать военное дело.

- Я сам когда-то заканчивал среднюю мореходку, и на нашем посвящении в курсанты у нас мальчик даже падал в обморок. А наш удержался, да еще и таким командным голосом поклялся служить России, а дисциплина – это самое важное, особенно для мальчика, без нее они становятся вредными и нехорошими, поэтому это самое замечательное, что можно пожелать сыну, - уверен отец новоиспеченного нахимовца Олега Пастухова Валентин. - Я очень рад за него!

Отец одного из первокурсников Валентин Петухов считает, что стать нахимовцем - это лучшее, что можно пожелать сыну.Фото: Екатерина КОНОТОП