В Мурманске стартовал конкурс "Северная красавица - 2018"

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-02T16:42:50+03:00

Изменить размер текста: A A

«Я пришла за короной!» - каждая вторая участница произносила со сцены именно эти слова. Приятные черты лица, тонкая талия и длинные ноги – практически все участницы кастинга конкурса «Северная красавица-2018» на первый взгляд достойны победы. Но конкурс красоты – это не только оценка внешних данных, но еще и внутренних. Именно поэтому каждую девушку, подававшую заявку на участие директор конкурса Сандра Капшук просила приготовить творческий номер – там можно намного быстрее узнать человека, чем по обычной презентации.

Сандра Капшук выступила со сцены с напутственными словами.Фото: Екатерина КОНОТОП

Жюри конкурса расположилось в центре зала. Фото: Сергей Голубев.

Казалось бы, женскую красоту должны оценивать мужчины, но так уж повелось, что чаще всего в жюри на подобных конкурсах сидят именно женщины. Так случилось и на этом кастинге. За центральным столиком пятничным вечером 28 сентября сидели: преподаватель школы танцев «Unidance», хореограф проекта Наталья Козырева, дизайнер конкурса Анна Паромская, корреспондент журнала «Северный стиль» Дарья Згазинская, вторая вице-мисс конкурса «Северная красавица-2017» Анна Даниленко, 1 вице-мисс Ольга Дробышевская, победительница конкурса в прошлом году Диана Селихова, организатор «Северной красавицы» Сандра Капшук, ваша покорная слуга, и.о. редактора газеты «Комсомольская правда»-Мурманск» Екатерина Конотоп, и единственный мужчина – директор антикафе «Тепло» Олег Чибота.

Все мы собрались за одним столом, чтобы в этот день выбрать лучших представительниц прекрасного пола, которые в течение нескольких месяцев будут бороться за звание «Северной красавицы-2018». Претенденток на место участницы проекта собралось немало: девушки совершенно разного возраста, с разными внешними данными неспешно заполняли зал и с интересом рассматривали своих соперниц и, конечно, членов жюри, ведь в этот день именно в наших руках были их судьбы. И люди, сидящие за центральным столиком, не зря привлекли их внимание. Со сцены из-за очень ярких софитов наши лица девушкам уже не были видны, что очень смущало некоторых из них. И не зря.

Смущение вообще мешало многим. Красавицы забывали количество букв в алфавите, дату основания города Мурманска, имена известных моделей и дизайнеров и даже название последней прочитанной книги. Безусловно, конкурс красоты – это не совсем интеллектуальное состязание, но девушка, носящая титул «Северной красавицы» должна быть всесторонне развитой личноcтью. Ей не обязательно знать порядок цифр в числе «Пи» и наизусть читать Шекспира в оригинале, но быть интересным собеседником – обязательно.

Кому-то для того, чтобы успешно пройти испытание вопросами от членов жюри, элементарно не хватало возраста (на кастинг пришло немало 15-ти и 16-летних девушек), кому-то опыта подобных выступлений. А кто-то, наоборот, смог избавить себя от каверзных вопросов, сразу показав себя с лучшей стороны: девушки читали стихи, пели и играли на музыкальных инструментах, ярко оделись или просто подготовили интересный рассказ о себе. Всем членам жюри запомнились те, кто выделился среди остальных: воспитатель детского садика в шикарном вечернем платье, девушка, поющая под укулеле и выступающая в жанре стенд-ап, северянка, вспомнившая буквально перед выходом стихотворение Ахматовой и с чувством его прочитавшая…

Когда подошло время подводить итоги, из тех, кто претендовал на место в конкурсе, отсеялись несколько девушек, неподходящих по разным параметрам, но большинство все же осталось. Также было принято решение провести еще один день кастинга, чтобы набрать полное количество участниц проекта. В итоге, они остались познавать азы моделинга, учиться двигаться на сцене, в жизни и перед объективом фотоаппарата, а также держать себя на публике, как настоящие королевы красоты.

12 октября девушек ждет первый этап конкурса – презентация участниц. О том, как пройдет это испытание, мы расскажем в следующем материале, посвященном конкурсу «Северная красавица-2018», в котором «Комсомольская правда»- Мурманск» является информационным партнером. Как идет подготовка красавиц к испытанию читайте в группе конкруса https://vk.com/severnaya_krasavitsa.

Победительница прошлого сезона проекта - Диана Селихова.Фото: Екатерина КОНОТОП