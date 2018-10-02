День города в Мурманске-2018: перекрытия дорог

СЕГОДНЯ 12:29 2018-10-02T12:44:37+03:00

День города в Мурманске отметят 6 и 7 октября

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Суббота приближается с каждым днем, и через 3 дня мурманчане отметят День рождения любимого города. Традиционно праздничные мероприятия пройдут сразу на нескольких площадках, а масштабные народные гуляния состоятся на Пяти углах. Если вы решили стать частью празднования, то добраться до центра лучше на общественном транспорте – водителей личных авто ждут временные трудности, которые стоит учесть при планировании маршрута.

Ограничения начнут действовать заранее. Так, движение и парковка транспортных средств будут запрещены:

- по улице Пушкинской с 00 до 24 часов 4 и 5 октября;

- по улице Ленинградской (от дома № 5 по улице Коминтерна до улицы Профсоюзов) с 00 до 22 часов 6 октября;

- по улице Воровского (от проспекта Ленина до улицы Коминтерна) с 12 до 22 часов 6 октября;

- на площади перед «Меридианом» с 00 до 22 часов 6 октября.

В день празднования, 6 октября, будут освобождены от автомобилей:

- автостоянки от дома № 19 до дома № 27 по проспекту Ленина и в районе ДТШ (проспект Ленина, 16) для сбора участников соревнований с 6 до 12 часов 30 минут;

- улица Профсоюзов (от проспекта Ленина до улицы Ленинградской) с 9 до 13 часов 30 минут;

- проспект Ленина (от улицы Воровского до улицы Карла Маркса) с 9 часов до 13 часов 30 минут;

- улица Ленинградская (от дома № 5 по улице Коминтерна до улицы Профсоюзов) с 00 до 22 часов;

- улица Воровского (от проспекта Ленина до улицы Коминтерна) с 00 до 22 часов;

- площадь перед «Меридианом» с 00 до 22 часов.

Также 6 октября будет перекрыто движение:

- по улице Марата (от дома № 8 по улице Марата до проспекта Ленина) с 9 до 12 часов;

- по улице Генерала Журбы (от проспекта Ленина до дома № 1 по улице Генерала Журбы) с 6 до12 часов;

- по улице Профсоюзов (от улицы Софьи Перовской до улицы Коминтерна) с 6 до 11 часов и с 13 часов до 13 часов 30 минут;

- по улице Профсоюзов (от улицы Софьи Перовской до улицы Коминтерна) с 11 до 13 часов;

- по проспекту Ленина (от улицы Воровского до улицы Карла Маркса) с 9 до 11 часов;

- по проспекту Ленина (от улицы Воровского до улицы Карла Маркса) с 11 до 13 часов.

- по проспекту Ленина (от ДТШ (проспект Ленина, 16) до улицы Воровского) с 11 часов до 12 часов 30 минут.

- Согласно программе спортивных мероприятий будет приостановлено движение на время традиционного легкоатлетического пробега «Кола - Мурманск» и массового легкоатлетического пробега «Мой Мурманск», - уточняют в администрации.

Напомним, первый запланирован на 11 часов, второй – на 11 часов 30 минут.