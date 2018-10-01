День города в Мурманске-2018: программа праздника

СЕГОДНЯ 18:43 2018-10-01T19:00:17+03:00

День города в Мурманске отметят 6 октября

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Не успели мы начать новую рабочую неделю, а уже думаем о выходных. Еще бы! Ведь 6 и 7 октября в Мурманске отметят 102-й день рождения. Праздничные мероприятия состоятся во всех районах столицы Заполярья.

Представляем вашему вниманию полную программу праздника:

6 октября

10.50 - старт десятого авто-мотопробега «Кола - Мурманск» (Торговый центр «Пассаж» - пр. Кольский - пр. Ленина до ул. К. Маркса);

11.00 - старт заезда беговелов и инвалидов по программе легкоатлетического пробега «Мой Мурманск» (от пр. Ленина, 71а до перекрестка пр. Ленина - ул. Профсоюзов);

11.00 - старт 83-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола - Мурманск» (Торговый центр «Пассаж» - пр. Кольский - пр. Ленина до памятника Анатолию Бредову);

11.30 - старт массового легкоатлетического пробега «Мой Мурманск» по пр. Ленина (от Ленина, 16 до памятника Анатолию Бредову);

12.00 - открытие второго этапа благоустройства пешеходной связи на Семеновском озере (в районе остановки «Семеновское озеро»);

13.00 - народное гуляние на площади Пять Углов. Начало работы выездной торговли и детского городка;

13.00 - краеведческий квест «Мой Мурманск» (пл. Пять Углов);

13.30 - заплыв на открытой воде на дистанцию 102 метра (озеро Семеновское, домик моржей);

13.30 - выступление детских коллективов в развлекательной программе «Дом, в котором мы живем, о котором мы поем»;

15.00 - начало работы интерактивных площадок, концертная программа от молодежи: аттракционы «Лабиринт» и«Angry birds», ребусы друдлы, битва на батаках, спортивные площадки, мастер-класс по твистингу, созданию плетеных брелоков в морской теме, выставка туристического снаряжения (пл. Пять Углов);

18.00 - танцевальная программа от группы «Колотый лед»;

18.40 - выступление сводной шоу-группы Ленинского ДК;

19.00 - начало шоу-программы «Мурманск - город романтиков». По ее окончанию гостей ждет праздничный фейерверк.

7 октября

18.00 - народное гуляние, посвященное 122-й годовщине со дня основания поселка Росляково (перед ДК «Судоремонтник»). Завершением программы станет праздничный фейерверк.