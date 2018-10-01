День города в Мурманске-2018: программа праздника
Не успели мы начать новую рабочую неделю, а уже думаем о выходных. Еще бы! Ведь 6 и 7 октября в Мурманске отметят 102-й день рождения. Праздничные мероприятия состоятся во всех районах столицы Заполярья.
Представляем вашему вниманию полную программу праздника:
6 октября
10.50 - старт десятого авто-мотопробега «Кола - Мурманск» (Торговый центр «Пассаж» - пр. Кольский - пр. Ленина до ул. К. Маркса);
11.00 - старт заезда беговелов и инвалидов по программе легкоатлетического пробега «Мой Мурманск» (от пр. Ленина, 71а до перекрестка пр. Ленина - ул. Профсоюзов);
11.00 - старт 83-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола - Мурманск» (Торговый центр «Пассаж» - пр. Кольский - пр. Ленина до памятника Анатолию Бредову);
11.30 - старт массового легкоатлетического пробега «Мой Мурманск» по пр. Ленина (от Ленина, 16 до памятника Анатолию Бредову);
12.00 - открытие второго этапа благоустройства пешеходной связи на Семеновском озере (в районе остановки «Семеновское озеро»);
13.00 - народное гуляние на площади Пять Углов. Начало работы выездной торговли и детского городка;
13.00 - краеведческий квест «Мой Мурманск» (пл. Пять Углов);
13.30 - заплыв на открытой воде на дистанцию 102 метра (озеро Семеновское, домик моржей);
13.30 - выступление детских коллективов в развлекательной программе «Дом, в котором мы живем, о котором мы поем»;
15.00 - начало работы интерактивных площадок, концертная программа от молодежи: аттракционы «Лабиринт» и«Angry birds», ребусы друдлы, битва на батаках, спортивные площадки, мастер-класс по твистингу, созданию плетеных брелоков в морской теме, выставка туристического снаряжения (пл. Пять Углов);
18.00 - танцевальная программа от группы «Колотый лед»;
18.40 - выступление сводной шоу-группы Ленинского ДК;
19.00 - начало шоу-программы «Мурманск - город романтиков». По ее окончанию гостей ждет праздничный фейерверк.
7 октября
18.00 - народное гуляние, посвященное 122-й годовщине со дня основания поселка Росляково (перед ДК «Судоремонтник»). Завершением программы станет праздничный фейерверк.