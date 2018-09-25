Поиски Дамира Петрова, пропавшего с борта «Клавдии Еланской», в Баренцевом море продлились недолго

СЕГОДНЯ 18:23 2018-09-25T18:23:32+03:00

Дамир Петров мог упасть за борт или оказаться в воде с помощью постороннего. Фото: Руслан Рыбаков.

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Один из пассажиров теплохода «Клавдия Еланская» бесследно пропал еще 12 сентября. Молодого парня видели на борту за 1,5 часа до прибытия в Островной, но домой он не пришел, а его вещи нашли на судне. Чтобы разобраться в случившемся в Мурманскую область из Москвы приехал дядя Дамира, который сразу же начал поиски парня и активное общение с полицией и следственным комитетом.

– Мама племянника Лиля написала заявление о пропаже в местную полицию, там обращение перенаправили в транспортную полицию Мурманска. Сотрудники уголовного розыска прибыли в Островной на теплоходе 20 сентября. Как выяснилось позже, местная полиция не проводила поиск ни на суше, ни на воде, – рассказывает дядя Руслан Рыбаков. – Узнав, что полиция бездействует я поехал в администрацию Островного и попал на прием к первому замглавы администрации Елене Третьяк, которая приняла заявление об организации розыска Дамира и дала на это распоряжение.

Погода не позволяла начать поиски в море, и до 24 сентября парня искали только на берегу.

– Вчерашний выход в море продлился недолго из-за сильного ветра, всего до 12.30. Привлекались 4 человека с МЧС Островного и 6 человек с Аварийно-спасательных формирований. Я лично ездил на катере с биноклем, а 10 человек были сгруппированы в 3 отряда и высажены на острова. Поиски идут очень тяжело: мало людей и катеров, – подчеркивает Руслан.

Фото: Руслан Рыбаков.

Осложняет все стихия. Сегодня порывы ветра в Баренцевом море достигали 18 метров в секунду. Мужчина также рассказал «КП», что по факту пропажи Дамира возбуждено уголовное дело, но в следственном комитете на траспорте нам эту информацию не подтвердили.

– Уголовное дело мы не возбуждали. Поскольку район удаленный поиски пропавшего велись силами местных сотрудников, сейчас мы направили в МЧС региона обращение с просьбой привлечь дополнительные силы, – прокомментировали ситуацию в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

Чтобы обратить внимание на произошедшее, Руслан Рыбаков написал обращение в адрес губернатора Марины Ковтун и аппарат президента.