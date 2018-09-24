2018-09-24T18:23:51+03:00
Звезды

Здесь каждый штрих – традиции мотив: В Мурманске открылся музей народного быта и традиционных ремесел

Новое арт-пространство появилось на базе ДК Ленинского округа
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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У каждого экспоната своя история длиною в больше века.У каждого экспоната своя история длиною в больше века.Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Пирогами, блинами, медом и чаем из самовара встречали дорогих гостей в пятницу, 21 сентября, в здании на Сафонова, 28. В этот день в ДК Ленинского округа был настоящий праздник русской народной культуры, а виной тому долгожданное открытие музея народного быта и традиционных ремесел «Рябиновый край».

Предметы быта и интерьера тех времен погружают гостей музея в настоящую сказку. Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

Предметы быта и интерьера тех времен погружают гостей музея в настоящую сказку.Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

Зайдя внутрь этого небольшого помещения, как будто оказываешься в сказке. Здесь тебе и яркие наряды, и русская печь, и деревянные медведи. Все это экспонаты музея, с любовью и особым вниманием собранные работниками ДК, у каждого из них есть своя многолетняя история, а началось все с одной вышивки, которой давно исполнилось 100 лет…

Елена Титаренко (справа): "Наш музей - это квинтэссенция любви". Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

Елена Титаренко (справа): "Наш музей - это квинтэссенция любви".Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

- Затем нам принесли прабабушкину вышиванку, которой тоже больше века. И с этого момента сами экспонаты нам буквально пошли в руки: на улице случайно нашли прялку, а затем намялку. Тогда у нас появилась идея создать какой-то уголок, посвященный народному быту, а затем и целый музей, - с гордостью рассказывает директор ДК Ленинского округа Елена Титаренко. – Этот музей – квинтэссенция любви, ведь каждый предмет когда-то с огромной нежностью мастера делали для своих семей.

Здесь маленьким северянам будут с детства прививать любовь к традициям. Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

Здесь маленьким северянам будут с детства прививать любовь к традициям.Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

Главные герои торжества - те, для кого был создан этот музей. Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

Главные герои торжества - те, для кого был создан этот музей.Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

В музее, как и во всех его собратьях, безусловно, будут проводить экскурсии, но это не основная его задача. Здесь прививать любовь к родной культуре будут детишкам с самого раннего возраста. Малыши с 3-х лет смогут заниматься танцами, фольклором, играми, изобразительным искусством и декоративно-прикладным творчеством в школе эстетического развития «Рябинушка». Все эти занятия помогут понять склонность ребенка к тому или иному виду творчества.

. Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

.Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

- Это самое главное, что детишки с самого малого возраста будут впитывать в себя наши родные русские традиции. Очень приятно, что по всей России стали наконец вспоминать о наших корнях, заботиться о том, что было утрачено, - отметил депутат горсовета Мурманска Сергей Коробков. - Очень здорово, что наши дети будут видеть это красоту и расти в духе православия.

Русская культура неразрывно связана с православием. Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

Русская культура неразрывно связана с православием.Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

. Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

.Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

Действительно, наша культура неразрывно связана с верой, а по старому обычаю новые дома принято освящать. Благословить на дальнейшую работу и процветание в «Рябиновый край» пришел и настоятель храма Святого равноапостольного князя Владимира протоиерей Виталий Шмидт.

Освятил это место протоиерей Виталий Шмидт. Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

Освятил это место протоиерей Виталий Шмидт.Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

Гончарные изделия, народные деревянные игрушки, керамика, ткани, вязание, вышивка, росписи и многие другие работы привезены для северян из Архангельской, Калужской, Вологодской, Саратовской областей, Чувашии, Республики Карелия, а также Клецкого и Копыльского районов Минской области Республики Беларусь.

Благодаря таким куклам дети смогут начать изучать историю намного раньше. Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

Благодаря таким куклам дети смогут начать изучать историю намного раньше.Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

Каждый предмет в этом месте хочется потрогать, чтобы прикоснуться к чему-то сокровенному. Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

Каждый предмет в этом месте хочется потрогать, чтобы прикоснуться к чему-то сокровенному.Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

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