Пока в перинатальном центре и «Севрыбе» идут кадровые перестановки, городская больница Мурманска меняет название

СЕГОДНЯ 15:37 2018-09-24T17:42:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Городская больница Мурманска больше не соответствует своему названию. В эфире «Большого радио» об этом рассказал главный врач медучреждения Евгений Тарбаев.

– Больница будет переименована в Мурманский областной клинический многопрофильный центр. Мы уже выросли с привычного всем имени, учитывая наши акушерские отделения, которые работают в связке с роддомами, и офтальмологический центр, – поясняет Евгений Юрьевич. – Сейчас у нас в целом по больнице увеличился процент пациентов из области, он составляет около 55%, а по некоторым отделениям он намного выше.

И если изменения в городской больнице скорее продиктованы временем, то кадровые перестановки в областном перинатальном центре и медсанчасти «Севрыба» вызывают медперсонала куда больше беспокойства. В этих учреждения уволили главврачей – Александра Прялухина и Альфреда Татаркулова.В поддержку начальника «Севрыбы» Альфреда Татаркулова медики даже собирали подписи, чтобы предотвратить увольнение. Но не помогло. На должность нового руководителя выдвинута кандидатура Ольги Колосовой, ранее работавшей здесь в должности заведующей отделением общей терапии.

– Ольга Леонидовна широко известна в медицинском сообществе, имеет большой опыт в сфере организации здравоохранения, неоднократно поощрялась органами власти, – сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Таким образом в минздраве подтвердили увольнения главврачей. На должность руководителя перинатального центра уже назначен Александр Залесный.

– Решение о прекращении трудовых отношений с Прялухиным и Татаркуловым в качестве руководителей было принято с учетом образовавшейся финансовой нестабильности медицинских организаций, – подчеркнули в минздраве. – До принятия этого решения с Альфредом Джагапаровичем и Александром Николаевичем были проведены совместные встречи, и, по нашему мнению, было достигнуто обоюдное согласие в вопросе их увольнения. Хотим отметить, что нормами трудового законодательства предусмотрено право учредителя осуществлять назначение на должность руководителя, который по его мнению обеспечит более эффективное управление организацией, – подчеркнули в минздраве.