Фотограф из Ставрополя влюбился в волшебную Мурманскую область

СЕГОДНЯ 17:44 2018-09-23T17:44:58+03:00

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Этим летом Крайний Север бьет рекорды, влюбляя в себя буквально каждого, кто приезжает знакомиться с ним. Так произошло с московской художницей Варварой Ледневой, которая посвятила Кировску и окружающим его Хибинам целую главу в своем рисованном «Дневнике путешествий. Теперь же свое сердце в плен заполярному краю отдал фотограф из Ставрополя Ярослав Локтионов. Напомним, мужчина воплощает в жизнь большой фотопроект «Моя Россия» и просил у северян помощи – безвозмездно приютить его и показать местные красоты. Радушные и отзывчивые жители Мурманской области по традиции сделали все в лучшем виде.

Северяне показали заезжему фотографу не мало восхитительных мест. Фото: Из личного архива Ярослава Локтионова

- В течение года моей главной целью было добраться до края земли, до Арктики. Прошлой осенью у меня уже была попытка это сделать сначала на заполярном Урале, а потом и в Ямало-Ненецком автономном округе, но там нет дорог к северным морям – попасть туда можно только вертолетом или вездеходом. Ни на то, ни на другое моих средств не хватало. Так что отправляясь этим летом в Мурманскую область, основной задачей было доехать до Териберки, - рассказывает Ярослав Локтионов.

Но Крайний Север, в лучших своих традициях внес свои коррективы в планы путешественника, хотя большая вода продолжала его манить. Местные жители показали фотографу не менее впечатляющие места.

- Прежде я не видел ничего похожего: словно приехал в Мурманск не на машине, а прилетел на космическом корабле – настолько места казались неземными: сопки, поросшие мхом и карликовыми деревьями, реки, убегающие за горизонт к океану, озера с чудными маленькими островами и необыкновенные вкусные ягоды. Я, действительно, влюбился в ваш волшебный край, - делится впечатлениями Ярослав Локтионов.

А затем гостя Заполярья пригласил к себе незнакомый парень, и через пару часов Ярославу показалось, что они знакомы уже сто лет. Мужчины пили Иван-чай, говорили за жизнь, а на следующий день отправились вместе к морю.

Северное море проявило свой суровый нрав и "искупало" отважившегося помочить ноги в его водах Ярослава. Фото: Из личного архива героя публикации

- До того дня я видел много морей и красивейших озер, но воды Арктики –это... воды Арктики. Нужно их однажды увидеть, чтобы понять, что произошло со мной всего за несколько минут. Бирюзовые воды с грохотом бились о скалы, то шел проливной дождь, то солнце выглядывало из-за туч, рисуя самую прекрасную радугу в моей жизни. Мы бродили по сопкам, фотографировали, ели ягоды, а потом я понял, что не могу уехать, не помочив даже ног в океанской воде. Снял ботинки, закатал штаны, зашел в воду, и тут северное море накрыло меня волной практически с головой. Было холодно и мокро, но зато весело. Позже мы нашли заброшенную метеостанцию, растопили буржуйку и грелись, дожидаясь рассвета и автобуса до столицы Заполярья. Большое спасибо Мурманску и тем людям, что показали мне это сказочное место, - описывает главное приключение своей поездки ставропольский путешественник.

Греться и дожидаться рассвета фотограф решил на заброшенной метеостанции в компании своего проводника и печки "буржуйки". Фото: Из лично архива Ярослава Локтионова

Ярослав Локтионов не только восхищался северными красотами, но и отснял много интересного материала, который, правда, еще требует обработки. Мужчина надеется вернуться в Мурманскую область зимой, привезти свою фотовыставку и увидеть полярную ночь с неповторимым северным сиянием.