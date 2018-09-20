Север в сердце: московская художница рассказала о поездке в Хибины на своих акварелях

СЕГОДНЯ 10:58 2018-09-20T11:01:34+03:00

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Горы с завораживающими пейзажами, с первого взгляда пленяющие сердца многочисленных туристов, в очередной раз попали в список самых красивых мест. Правда, те, кто уже влюбился в наши Хибины, и без всяких рейтингов знают, что волшебнее места на земле не найти. Среди их числа и московская художница Варвара Леднева, которая только в этом году познакомилась с Крайним Севером, а с его западающими в душу горами и вовсе два месяца назад.

Свои впечатления от поездки талантливая девушка отразила в новой главе «Дневника путешествий».

- Работа над сорока акварелями о Кировске и его окрестностях заняла где-то полтора месяца. Сложность была только в свободном времени, которого катастрофически не хватало. Впечатления от поездки совсем свежие и рисовалось на одном дыхании, - рассказывает о проделанной работе Варвара.

Вид просто потрясающий!

И, действительно, чего-чего, а эмоций от поездки к Хибинам у столичной гости и ее брата Антония, который сопровождает ее во всех путешествиях по России, столько, что говорить об этих волшебных горах они, кажется, могут бесконечно. Кировск и окружающие его пейзажи буквально пленили москвичей, да так, что им оказалось крайне сложно определиться, что именно им понравилось больше всего.

Через колонны кировского Дома культуры очень красиво смотрится закат. Надо только подняться по лестнице до конца. Фото: Варвара Леднева

- Если говорить конкретно о городе: то одно из самых ярких и первых впечатлений - вид, когда въезжаешь в Кировск, вокруг горы ... красота и вдруг на повороте становится видно озеро! Это потрясающе! Образ города над озером в окружении гор - вот, пожалуй, самое главное впечатление, - говорит художница. - Отдельного комплимента заслуживает музей «Апатит», который по праву можно назвать примером для всех учреждений подобного рода. Во-первых, он привлекает внимание: башня с часами - запоминающийся образ. Во-вторых, шикарная экспозиция с интерактивными стендами, историческими залами, детским уголком и главное - прекрасной коллекцией камней. При этом бесплатный вход и режим работы до восьми часов вечера - просто идеальный музей!

Выставка камней в музее "Апатит" просто завораживает - здесь можно зависнуть надолго, изучая и рассматривая богатства Хибин. Фото: Варвара Леднева

Но вне всяких описаний, по словам Варвары Ледневой, конечно, горы - там потрясающе все. Правда, художница отдельно отмечает очень удобные маршруты: по Хибинам хорошо ходить, но, наверное, главная опасность - можно незаметно уйти куда дальше, чем планировал. А еще столичной гостье понравилась канатная дорога - по ней здорово кататься в разное время суток и при любой погоде. Единственное, о чем жалеет Варвара, - что не смогла с высоты посмотреть на панораму вечернего города в огнях. Хотя вид на Кировск в любом варианте впечатляющий. А еще художница с теплотой вспоминает деревянные лестницы над рекой у санатория «Тирвас» словно создано специально для паузы между пространством и временем и так полюбившихся ей прогулках вокруг волшебного озера Малый Вудъявр.

Идея о сказаниях

- Легенды и сказания несут совершенно особую силу и настрой, и во многом понимание этого края, поэтому, мне кажется, без чтения местных сказок и историй нельзя узнать о конкретном регионе. Саамская мифология очень яркая, наполнена сильной магией и оставляет очень сильное впечатление. Особенно интересно, как одушевляется земля и явления природы. В наши дни, когда об охране природы говорят, как об одной из главных проблем, так не хватает отношения к земле как к живому существу. Мне кажется, было бы полезно нам всем получше знать такие сказки и легенды. Признаться, у меня есть даже некоторые эскизы и мысли по поводу легенд, но пока эта только идея и о ней рано еще говорить, - раскрывает некоторые секреты Варвара.

Лучше Хибин могут быть только Хибины! Северные горы покорили сердце столичной гости. Фото: Варвара Леднева

А еще художницу впечатлили неповторимые и самобытные названия вершин и ущелий Хибин. По словам девушки, из них и пояснений к ним можно собрать целую историю, и это дополнительный фактор погружения, который создает свое измерение.

Хибины пусть и не высоки, но от этого не менее загадочны. Фото: Варвара Леднева

- Конечно, мне еще раз хочется вернуться и в Мурманскую область, и в Хибины. Тем более, что я столько всего не успела увидеть. В идеальном варианте мне бы хотелось еще сделать главу про Кандалакшу и таким образом завершить переложение своих впечатлений от поездки, а потом снова поехать, - говорит художница, чье сердце север, кажется, покорил раз и навсегда.