Вот такие милые песики скоро появятся на улицах Мурманска. Фото: Центр творчества и социальной адаптацииВот такие милые песики скоро появятся на улицах Мурманска. Фото: Центр творчества и социальной адаптации
2018-09-18T17:09:26+03:00
Общество

В Мурманске появится семь дог-боксов в виде арт-объектов

Мария Познацанина надеется, что так город станет не только красивее, но и чище [фото]
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В последнее время Мурманск все чаще стали украшать всевозможными арт-объектами. Так посреди зимы в городе появились «Грибы заполярного авангарда» от дизайнера Валентина Петрова. Теперь в разгар осени в рамках экологического проекта «С заботой о чистоте» появятся еще и чудо-собаки. Правда, новые арт-объекты будут не только украшать город, но и приносить практическую пользу.

Будущие арт-объекты расписывают начинающие художники. Фото: Центр творчества и социальной адаптации

Будущие арт-объекты расписывают начинающие художники. Фото: Центр творчества и социальной адаптации

- В Мурманске недостаточно оборудованных мест, предназначенных для выгула собак. Своим проектом мы хотим привлечь внимание общественности к этой проблеме и выработать привычку у владельцев собак убирать за своими питомцами во время прогулки, - рассказывает мурманчанка Мария Познацанина. - Впервые подобные контейнеры я увидела в Санкт-Петербурге. Мы планируем установить семь арт-объектов, в которых будут расположены ящики с одноразовыми пакетами для уборками за четвероногими друзьями.

Проект Марии Познацаниной поддержало «Объединение молодежных центров». И работа закипела. Молодежь в центре творчества и социальной адаптации начала своими руками создавать необычные арт-объекты в виде собак. Четвероногих друзей из фанеры, покрытой строительным лаком, расписывают начинающие художники - посетители изостудии «Ультрамарин» - под руководством специалиста по работе с молодежью Анастасии Репиной. Сейчас готовы три арт-объекта, для которых приобретены два диспенсера-держателя. Рядом с каждым также разместят информационную табличку, где укажут место утилизации пакетов.

Работа в центре кипит - ведь предстоит создать еще четыре арт-объекта. Фото: Центр творчества и социальной адаптации

Работа в центре кипит - ведь предстоит создать еще четыре арт-объекта. Фото: Центр творчества и социальной адаптации

- Арт-объекты, планируется, установить уже в октябре. Адреса, где именно появятся дог-боксы, пока уточняются. Некоторые разместят на территории Молодежных центров. Надеюсь, что благодаря нашему проекту у мурманчан войдет в привычку убирать за своими питомцами, и это благотворно отразится на экологии и чистоте Мурманска, - говорит Мария.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Читайте также
Почему немцы, арабы и американцы стоят в очереди за тверским LVL-брусом?
Вот уже почти десять лет застройщики с успехом применяют в строительстве отечественный LVL-брус (см. «Справку «КП»), ежедневно доказывая: дома из такого материала ни в чем не уступают (а кое в чем даже превосходят) традиционным деревянным домам
Новости 24
Мурманчанин зверски убил жену, попросил прощения и лишил себя жизни
Североморск попросил у губернатора денег на новый детский садик
Проверка слуха: в Мурманской области выпал первый снег
В лесах Мурманской области нашли мертвого 78-летнего мужчину
Мурманские производители награждены медалями Международного рыбопромышленного форума
В Мурманске возле Нахимовского училища проваливается дорога
Транспортный проездной «Карта 51» теперь можно пополнить онлайн
Мурманская дорожная полиция: все участники ДТП с перевернувшейся маршруткой - трезвые
Жительница Мончегорска вонзила ногти в шею полицейского за 25 тысяч рублей
В Полярных Зорях парень и девушка спасли умирающего ястреба
Прививку от гриппа уже сделали более 35 тысяч жителей Мурманской области
Житель Колы, разбогатевший на 92 тысячи из-за «сумасшедшего» банкомата, попал в колонию
Снова дома: Андрей Малахов приехал в Апатиты и посетил торжественную литургию
В Мурманске маршрутка с людьми вылетела с дороги и перевернулась
Отца, забывшего ребенка на остановке в Мурманске, оштрафовали
Следователи установили личность мужчины, погибшего на пожаре в Сафоново