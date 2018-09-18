В Мурманске появится семь дог-боксов в виде арт-объектов

СЕГОДНЯ 16:28 2018-09-18T17:09:26+03:00

Мария Познацанина надеется, что так город станет не только красивее, но и чище [фото]

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В последнее время Мурманск все чаще стали украшать всевозможными арт-объектами. Так посреди зимы в городе появились «Грибы заполярного авангарда» от дизайнера Валентина Петрова. Теперь в разгар осени в рамках экологического проекта «С заботой о чистоте» появятся еще и чудо-собаки. Правда, новые арт-объекты будут не только украшать город, но и приносить практическую пользу.

Будущие арт-объекты расписывают начинающие художники. Фото: Центр творчества и социальной адаптации

- В Мурманске недостаточно оборудованных мест, предназначенных для выгула собак. Своим проектом мы хотим привлечь внимание общественности к этой проблеме и выработать привычку у владельцев собак убирать за своими питомцами во время прогулки, - рассказывает мурманчанка Мария Познацанина. - Впервые подобные контейнеры я увидела в Санкт-Петербурге. Мы планируем установить семь арт-объектов, в которых будут расположены ящики с одноразовыми пакетами для уборками за четвероногими друзьями.

Проект Марии Познацаниной поддержало «Объединение молодежных центров». И работа закипела. Молодежь в центре творчества и социальной адаптации начала своими руками создавать необычные арт-объекты в виде собак. Четвероногих друзей из фанеры, покрытой строительным лаком, расписывают начинающие художники - посетители изостудии «Ультрамарин» - под руководством специалиста по работе с молодежью Анастасии Репиной. Сейчас готовы три арт-объекта, для которых приобретены два диспенсера-держателя. Рядом с каждым также разместят информационную табличку, где укажут место утилизации пакетов.

Работа в центре кипит - ведь предстоит создать еще четыре арт-объекта. Фото: Центр творчества и социальной адаптации

- Арт-объекты, планируется, установить уже в октябре. Адреса, где именно появятся дог-боксы, пока уточняются. Некоторые разместят на территории Молодежных центров. Надеюсь, что благодаря нашему проекту у мурманчан войдет в привычку убирать за своими питомцами, и это благотворно отразится на экологии и чистоте Мурманска, - говорит Мария.