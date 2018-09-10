Известный мурманский ультрамарафонец пробежал 107 километров в честь дня города Апатитов

СЕГОДНЯ 17:49 2018-09-10T18:13:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Этот сезон сотрудник базы материально-технического и военного снабжения УФСИН России по Мурманской области Василий Комиссаров, ставший известным в Заполярье благодаря своему увлечению бегом на длинные дистанции, решил закрыть необычным забегом на 107 километров. 18 часов и 37 минут, которые ушли у него на этот маршрут, он посвятил дню города Апатитов.

- Пробежать в честь праздника от исправительной колонии №23 в Ревде до следственного изолятора №2 в Апатитах я предложил своему руководству - пройти этот маршрут, правда, с финишем в Кировске я хотел еще в прошлом году, но не получилось. В итоге я свою идею даже перевыполнил, - рассказывает Василий. - К слову, этот забег был весьма необычным: как правило, в состязаниях всегда четко указано время старта, в данном случае было известно время финиша - 16.00 8-го сентября. А вместо медали, которые вручают пришедшим к финишу спортсменам, я получил возможность поздравить жителей Апатитов с праздником.

Семь часов ночного бега под свет налобного фонаря, через броды по пояс, много грязи и бездорожья. Именно это и стало самым сложным в забеге через любимые спортсменом Хибины. Замерзнуть холодной ночью, даже после освежающей водички горных рек ему не дало постоянное движение. Правда, за все трудности Василий Комиссаров был щедро награжден на середине дистанции.

В этот раз спортсмен забрался выше облаков, и долго наслаждался красивым видом. Фото: Из личного архива Василия Комиссарова

- К утру я поднялся выше облаков. Белоснежный океан меня просто заворожил - с полчаса отдыхал, медитировал и наслаждался этим прекрасным видом, - говорит ультрамарафонец.

Народ на площади в Апатитах встретил известного спортсмена удивленно - ведь никто не знал о забеге. Это стало для горожан настоящим сюрпризом. Комиссарову даже показалось, что мало, кто поверил, что такое вообще возможно.

- Это уже третий забег свыше ста километров и второй в течение месяца. Так что мне пора отдохнуть и восстановиться. Хотя по сравнению с первой соткой, я сейчас намного лучше себя чувствую - видимо уже привык, а значит можно расти дальше, - улыбается спортсмен.