Красавица за рулем: что заставляет мурманчанок обучаться вождению троллейбусов

СЕГОДНЯ 15:38 2018-09-10T15:38:49+03:00

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Несколько лет назад в Мурманске стало много женщин за рулем автобусов и троллейбусов, а в салонах общественного транспорта появились мужчины-кондукторы.

- Это так водителей наказывают. Совершил много ошибок во время управления - работаешь какое-то время с людьми, билеты раздаешь, - сказала мне подруга, у которой знакомые работали в сфере пассажирских перевозок.

Потому что на десять девчонок

Но, кажется, есть объяснение проще: в наши дни уже нет такого четкого разделения на мужские и женские профессии. 20-летняя мурманчанка Арина Забавнова тоже в какой-то момент решила, что хочет водить большую машину. Узнала, где в Мурманске учат на водителей троллейбуса и пошла.

- Вы не поверите, но в нашей группе из человек 13 было всего 2-4 парня, - рассказывает Арина про свое обучение.

Стоит сказать, что в эту сферу девушка пришла не с нуля. У нее есть права на управление легковым автомобилем - без этого за большой руль не посадят. Правда, пока у Арины нет своей машины, чтобы водить. А до курсов она получила полное среднее специальное образование по специальности «Сервис на транспорте». Хотя желанием работать по этим корочкам мурманчанка не горит. То ли дело многотонным троллейбусом управлять!

- Еще до обучения я знала, что эта работа интересная, - говорит Арина, - Постоянно всем говорила, что не хочу сидеть днями напролет в четырех стенах в каком-нибудь офисе с бумажками. В нашем городе эта специальность довольно-таки востребована, так как общественным транспортом пользуются практически все. Почему именно троллейбус? Посчитала, что стоит начать именно с него, и уже от вождения на нем отталкиваться дальше.

Сначала девушка водила троллейбус у депо. А вот затем был город - там было и сложнее, и интереснее.

Ждать до 21 года

На 10 месяцев Арина погрузилась в мир водителей троллейбусов. Сначала, что не удивительно, была теория - должен же водитель знать, как вернуть «рога» на линию тока и какие кнопки есть в кабине. А вот потом началась практика. Вместо городка, что в автошколах, поездки рядом с депо.

- Трудно было поначалу прочувствовать габариты, но это дело времени, - говорит наша собеседница. - А вот когда я на троллейбусе выехала в город - эмоций была куча. Новый скоростной режим! Если в депо мы ездили со скоростью 5 км/ч, то в городе эта цифра увеличивалась в разы. Поэтому приходилось ко всему привыкать в процессе

Кстати, с экзаменом Арина справилась на ура, а вот в ГАИ оказалось идти еще рано - на категорию «Д» можно сдавать с 21 года. Девушке столько исполнится только в феврале. Но уже сейчас она готова пройти все испытания и сесть за руль. К сложностям и особенностям работы готова.

- Лично для меня самое сложное в данной работе - это выезжать в первые смены. 5.17 утра - именно в это время троллейбус уже непосредственно должен быть полностью подготовлен к выезду на линию. Второе, это, наверное, нюансы в самом процессе работы: от схода токоприемников с контактных проводов на линии до погодных условий, которые, естественно, придётся так или иначе преодолевать, потому что троллейбусы ходят всегда. Из плюсов: работа интересная, время летит быстро, зарплата хорошая. Для меня плюсы окупают минусы, - настрой у мурманчанки определенно боевой.

А вот женских особенностей у профессии девушка не заметила. Говорит, и с маникюром можно, и - присмотритесь - женщины-водители на работу даже в белоснежной блузке могут прийти. Стереотипов Арина тоже не боится. И мужчины, и женщины могут совершать ошибки на дороге или чувствовать себя неуверенно. Не от пола зависит - от человека.

Семья девушки поддерживает ее в выборе профессии. Так что в следующем году, если поедете на троллейбусе, загляните через стекло в кабину. Может, вас везет Арина Забавнова.

- Часто задавала себе вопрос , не пожалею ли я. Какое-то время думала, что все-таки пожалею, может, это не моя работа. Но выбор сделан, работать я буду. Это взвешенное решение с трезвым взглядом, - уверена мурманчанка.