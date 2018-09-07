Технологии правильных дорог

СЕГОДНЯ 18:26 2018-09-07T18:29:28+03:00

После ввода в октябре нового участка на Сортавале с 424 по 445 км, работы у дорожников добавится.

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В разы вырос за последние годы автомобильный поток на трассах А-121 «Сортавала», которая с севера и северо-запада огибает Ладожское озеро, и А-119 «Вологда-Медвежьегорск», которая обходит Онежское озеро с восточной стороны.

Началом «прорыва» стал переход трасс в федеральный статус и передача в оперативное управление ФКУ Упрдор «Кола». Был дан старт реконструкций.

Больше стали использовать автотранспорт местные жители. В этт края потянулись автотуристы, причем все чаще встречаются иностранные. А виной тому самая авторитетная почта – отзывы водителей.

Перед ООО «Автодороги-Питкяранта» заказчик ставил задачу в кратчайшие сроки обеспечить безопасный проезд и привести в нормативное состояние существующие дороги: 242 километра А-119 «Вологда-Медвежьегорск» и один из участков А-121 «Сортавала» - подъезд к МАПП «Вяртсиля» протяженностью 53 километра.

ЗАДАЧИ СЕЗОНОВ

Смонтированный в прошлом году в Питкярантском районе мобильный асфальтобетонный завод (АБЗ) работает на полную мощность. Расчет оказался оправданным. В мае, лишь только погода позволила заниматься укладкой дорожного покрытия, он был пущен.

Асфальтобетонный завод работает на полную мощность.

– Много заявок – в день выпускаем по 400-500 тонн асфальтобетонной смеси, – говорит мастер АБЗ Виталий Горский. – Поступает она и нашим ремонтным бригадам, и дорожным строителям АО «ВАД», и другим заказчикам. Будем работать, пока будут позволять погодные условия.

– А зимой что будете делать?

– Разберем завод, смажем и соберем, чтобы в сезон не допускать каких-либо технических проблем и остановок, – подчеркивает Виталий Горский. – А вообще результаты работы «Автодороги-Питкяранта» – это общее дело, труд всего коллектива. Поэтому зимой будем работать там, где это необходимо…

Мастер АБЗ Виталий Горский за работой.

Первоначально на территории, где расположился АБЗ, планировали построить производственную базу. Два ремонтных бокса и бытовое помещение для сотрудников уже готовы. Сегодня на содержании у ООО «Автодороги-Питкяранта» 638 км федеральных дорог Карелии и здесь считают важным, чтобы мастерские участки располагались оптимально, из расчета максимального снижения холостых пробегов дорожных машин. И безусловно, всегда продумывают возможности для улучшения условий труда работников.

– Сезон летнего содержания близится к завершению, – говорит генеральный директор ООО «Автодороги-Питкяранта» Эдвин Райскио. – Осталось в рамках контракта уложить еще немного асфальтобетона картами для обеспечения безопасного проезда. Готовимся к зимнему содержанию в рамках выполнения задач, которые ставит перед нами заказчик ФКУ Упрдор «Кола». Основное сейчас – это накопление противогололедных смесей. Технически мы вооружены, и опыт работы в условиях разного уровня сложности имеем.

Эдвин Райскио.

Примечательно, что справляясь с поставленными задачами, компания уже второй год работает в режиме реорганизации. С 1 января 2017 года, проанализировав эффективность работы, в ГК «Автодороги» решили объединить в рамках ООО «Автодороги-Питкяранта» все свои ранее самостоятельные предприятия, работающие в Карелии, и создать участки. В этом году для улучшения управляемости решено было их укрупнить до уровня подразделений. Теперь каждое из них содержит в среднем около 160 км, и только у Онежского аж 242 км. При этом никто и никого в жесткие хозяйственные рамки не загоняет – между подразделениями действует взаимопомощь и техникой, и материалами. Поэтому ни заказчик, ни пользователи дорог никаких неудобств от такой реорганизации не испытывают.

ЦЕНИМ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

– Заключили договора на поставку комплексных дорожных машин на базе грузовиков «Скания» с навесным оборудованием «Арктик машин». Планируем 6 таких автомобилей приобрести, – рассказывал нам уже по пути на следующий участок Эдвин Райскио. – Покупка довольно дорогостоящая, но мы прежде проанализировали эффективность таких машин, их функциональные особенности. Благодаря тому, что победили в торгах и получили 5-летний контракт на содержание федеральных дорог, планируем за два года полностью обновить автопарк КДМок.

Генерального директора сложно застать в кабинете и для разговора он выделил свой основной офис – служебный автомобиль. Сотни километров проезжает ежедневно. Потом, разговаривая на участках с мастерами, механизаторами и даже дорожными рабочими, неоднократно слышали, что руководство «компетентно и профессионально», «видит проблемы, обсуждает их и решает».

Красотой природы можно любоваться просто с трассы.

Но есть и вторая сторона такого плотного графика. Эдвин Райскио считает, что для предприятия, работающего по всей Карелии, необходимо создать эффективную систему автоматизации производственных процессов: планирование, организация, мотивация и контроль. В вопросах содержания дорог промежуток времени между постановкой задачи и ее выполнением важно сократить до минимума.

Сейчас в ООО «Автодороги-Питкяранта» работают 170 человек. Но, несмотря на рост объемов поставленных задач, численность увеличивать не планируют. По словам генерального директора, перспективы увязываются с приобретением высокопроизводительной техники и расширением квалификации работников, стимулируется освоение смежных профессий. Что это дает на практике?

Новая производственная база в Питкярантском районе.

К примеру, в пряжинском подразделении сварщик Александр Боровов может работать и на тракторе, и на сваебойной машине. Квалификация ему позволяет самостоятельно загрузить оборудование и доставить его на место работы.

– С кадрами проблема – приходится самим обучать или переобучать людей, – говорит Эдвин Райскио. – Кто-то к нам приходит из других компаний, кто-то после вузов, но мы принимаем и молодых ребят без опыта работы. Главное – желание работать и желание учиться. То есть, чтобы человек понимал, для чего учится и что хочет достигнуть. Когда он стремится к карьерному росту, работает для этого – это ведь хорошо и правильно!

КОМПЛЕКС ОТЛИЧНИКА

«Сортавала» пересекает красивейшие места. Лента шоссе то прячется за скалами, ныряя в выемки, то вырывается к побережью Ладожского озера, петляя по береговым изломам. И по всей длине – речушки, озера, болота, утопающие в зелени лесов. Наверное, не погрешим против истины, если скажем, что любоваться красотами можно просто с трассы, особенно там, где была проведена ее реконструкция. В ООО «Автодороги-Питкяранта» научились эту красоту сохранять и стараются качественно выполнять любые задачи.

В Питкярантском районе мы проехали на местную дорогу – подъезд к деревне Керисюрья. 1,2 км, 7,5 тысяч квадратных метров асфальта. На восстановленной дороге он лежал аккуратной темно-серой лентой, сделанной как под линейку.

– Геосетку клали под асфальт, чтобы дорога держалась. Самим хочется сделать прочно и красиво, – говорит мастер Питкярантского участка Евгений Веселов. – Там асфальт был практически полностью разбит. Его так засыпали песком и грунтом, что не видно было. А здесь еще и нагрузки высокие, самосвалы возят щебень из карьера. Но пока еще ремонт дороги полностью не завершен – надо укрепить обочины, обустроить полосу отвода.

Евгений Веселов считает себя одним из первых работников компании.

Он рассказывает о важности невидимых деталей дороги, которые позволят значительно продлить ее жизнь. К примеру, обустройство водоотведения. Там, где этого нет, весной асфальт приходит в негодность – вспучивается или трескается, образуются размывы.

Сам Евгений Веселов называет себя одним из первых сотрудников ООО «Автодороги-Питкяранта». Пришел сюда сразу после образования компании в 2013 году дорожным рабочим. «Начинал с лопаты», а сегодня вырос до мастера. И продолжает учиться, в техникуме на механика. «Считаю, что надо знать и понимать машины, особенно мастеру».

Отвечает Евгений Веселов за участок «Сортавалы» протяженностью 103 км (с 273 по 376 км). Трассу от Сортавалы до Колатсельги обслуживают 17 сотрудников при помощи трех КДМок, погрузчика для очистки тротуаров и автобусных остановок.

Беспокоит Евгения Веселова состояние прилегающих региональных дорог. Вот сделали подъезд к Керисюрье, а кто и как его будет содержать? Можно ведь за 1-2 года загубить весь труд.

Минувшей зимой ООО «Автодороги-Питкяранта» оказало помощь Республике Карелия, взявшись с 22 декабря по 31 марта за содержание 3815 км региональных дорог. На часть из них были найдены субподрядчики, но около 1300 км обслуживали самостоятельно. Сколько было сломано отвалов и роторов о заледеневшие глыбы, которые образовались к тому времени на проезжей части?! И толкать снег было некуда – лес и кустарник часто выходят прямо на обочины.

ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ

– С федеральной дороги есть выезды на региональные трассы и в компании вполне могли бы работать и по их содержанию, – считает начальник Пряжинского подразделения Евгений Аман. – Это позволит повысить эффективность нашей работы в целом. А главное, уйти от разительного отличия в содержании подведомственных дорог.

Евгений Аман.

Но сегодня есть вопросы по состоянию региональных трасс – многие из них надо не просто содержать, а восстанавливать. К тому же контракты предлагаются на год, а это не позволяет закупить технику и оборудование.

Евгений Аман рассказывает, что пришел в ООО «Автодороги-Питкяранта» два года назад. «Вот так просто, увидел вакансию». До этого работал в Петрозаводске, ездить каждый день было накладно, решил круто изменить жизнь. Начинал с дорожного рабочего, а сейчас под его руководством работают 2 участка.

– У нас немало тех, кто благодаря добросовестному и ответственному отношению к делу, стремлению к совершенствованию, выросли по лестнице карьерного роста. Вот, к примеру, Алексей Авдеев был водителем, а теперь механик, отвечает за всю технику подразделения. Сергей Дементьев, был дорожным рабочим, а сейчас стал мастером Ведлозерского участка протяженностью 93 км. Анатолий Бачинский освоил и малую механизацию, и трактор, и КДМ, и с тралом работает, а еще работает с молодыми работниками как наставник.

– Видим перспективы, появляются новые задачи, – подчеркивает Евгений Аман. – У нас те, у кого нет желания трудиться, не работают. Цель у всех общая, и результат - общий. Бывает так, что едет наш работник в выходной по своим делам в Петрозаводск и видит, что рассыпаны куски пиломатериалов или какой-то мусор – останавливается и сам убирает. Вот так болеют душой за дело!

СКАЗАНО

– Коллектив - наша главная ценность. Я счастлив возможности сказать каждому работнику - «спасибо за ваш труд!».

– Планирование, организация, мотивация и контроль на всех уровнях организационной структуры предприятия - это нужно и важно. Каждый должен четко знать круг своих обязанностей и владеть общей ситуацией, чтобы своевременно подключаться к решению задач, – подчеркивает генеральный директор ООО «Автодороги-Питкяранта» Эдвин Райскио.

ФАКТ

По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Кола», в Карелии соответствуют нормативным требованиям 86,9% федеральных дорог (в России в среднем этот показатель составляет почти 77,9% от общего количества).