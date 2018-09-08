Непростая история: Девушка из Кандалакши ищет родную сестру, которую никогда не видела

СЕГОДНЯ 11:14 2018-09-08T11:13:25+03:00

Для того, чтобы найти Юлю, семья Большаковых пришла на передачу "ДНК" на НТВ. Фото: скриншот видео

Мать девочек отдала из в детский дом и не жалеет о содеянном [видео]

Изменить размер текста: A A

- Да они ведь похожи! - удивляются зрители в студии, глядя на семью из Кандалакши.

Казалось бы, что удивительного, что отец, мама и дочь имеют одинаковые черты лица. Но не в случае, если дочь приемная.

Город маленький...

История Ирины Бабуркиной непроста. До 18 лет девушка не знала тайну своего рождения. И только в совершеннолетие ее родители признались, что нашли свое счастье в детском доме. На такой шаг они решились после 10 лет безуспешных попыток родить ребенка.

Многие приемные родители так и не решаются рассказать, что не родные. Ведь не зря говорят, отец и мать не те, кто родили, а кто воспитали. Но Валентина и Иван Большаковы признались Ирине. Боялись, что Кандалакша — город маленький, все друг о друге знают. И зложелатели расскажут девушке тайну (хотя это карается законом, такое право имеют только приемные родители).

Была и еще одна причина такого шага… У Ирины есть сестры.

- Когда биологической матери было 15 лет, она жила с нашим биологическим отцом. Она забеременела и родила 9 мая 1991 года мою сестру Юлю Кинчак в браке, потом сразу же забеременела мной. Однажды отец пришел домой, а она с другим мужчиной. Биологическая мать выгнала отца и жила уже с другим, расписалась с ним, и когда я родилась, она мне дала фамилию своего второго мужа - Сехина, - рассказала «КП» подробности непростой истории Ирина Бабуркина.

Сестра Юля вместе с мамой Ольгой Пулле. Фото: личный архив Ирины Бабуркиной

Юля вместе с Ирой попали в детский дом (третья сестра, которой сейчас 23 года, осталась жить в семье).

- Удочерила ее с Кандалакшеского специализированного дома ребенка в 1993 году военная семья. Какое-то короткое время они проживали в Кандалакше, а потом уехали, - вспоминает Ирина. Узнать эти подробности девушке было очень непросто.

Ее саму забрали из казенного дома на год позже.

- Мы знали, что у нее есть старшая сестра, - говорит приемная мама Ирины Валентина Большакова. - Мы бы и ее взяли, но ее удочерили.

Редкий кадр - так выглядела сестра Юля в пять месяцев. Фото: личный архив Ирины Бабуркиной

Где ты, Юля?

Чтобы найти Юлю, семья пришла на передачу «ДНК» на НТВ. В надежде, что федеральный эфир увидит девушка или ее новые родители. И что-то екнет в сердце, подскажет кровь, что надо искать свои корни.

- К сожалению, Юля пока не откликнулась. Была неподтвержденная информация, что она может быть в Тверской области, но…, - говорит Ирина Бабуркина.

Передача на НТВ дала девушке возможность поговорить со своей биологической мамой.

Как только Ирина узнала, что у нее есть две семьи, она решила встретиться с той, что подарила жизнь. Чтобы посмотреть в глаза и узнать, отчего же мама отказалась от родной дочери. Валентина и Иван Большаковы не стали возражать, более того, нашли телефон Ольги Пулле — так зовут биологическую мать. Что Ирина решить жить с ней, не боялись. «Она нас любит, а мы ее», - коротко сказали родители. А язык тела говорил больше: в студии НТВ члены семьи сидели близко друг к другу, мать и дочь нежно держались за руку.

Ирина связалась с Ольгой Пулле и пришла на встречу. Большой радости биологическая мать не высказала. Более того, сказала, что не жалеет о своем поступке.

- Если я так сделала, то упала бы в ноги своей дочери, сделала бы все, чтобы она меня простила, - со слезами в голосе сказала на передаче Ирина.

Ирина Бабуркина в детстве. Фото: личный архив Ирины Бабуркиной

Молодая и красивая женщина весь эфир держалась достойна и с удивительной интеллигентностью. В каждом слове и жесте ее было видно, что она получила прекрасное воспитание и образование, Валентин и Иван могут гордиться тем, как выросли дочь. Впрочем, они и гордятся.

- Мы вам безгранично благодарны за то, какую дочь вы родили. Низко кланяемся, - обратилась Валентина Большакова к Ольге.

Не тот, кто родил, а кто воспитал

Впервые приемные родители и биологическая мать встретились на съемках передачи «ДНК». Ведь Ольга после первой встречи с дочкой не горела желанием поддерживать отношения. За почти восемь лет она ни разу не позвонила Ирине, не поздравляла с праздниками. Даже тот факт, что она стала бабушкой, прошел для нее незамеченным.

Только на телевидении Ольга нашла в себе силы и желание поблагодарить семью Большаковых за то, что ее дочка выросла хорошим человеком.

Итогом передачи стал ДНК-тест, который должен был подтвердить родство Ирины и Ольги. С вероятностью свыше 90% оказалось, что это родные мать и дочь.

После раскрытия тайны рождения Ирина стала еще больше ценить и уважать своих приемных родителей. И надеется, что сможет найти сестру Юлю. Может, она прочитает эту статью, увидит свой детский снимок и откликнется.