В Мурманске открылась выставка «Первозданная Россия», посвященная арктической природе

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-06T15:52:12+03:00

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Шесть природных зон и десятки тысяч представителей флоры и фауны - все это Россия, где кипит совсем другая, настоящая жизнь, далекая от городской суеты. Именно эти неуловимые моменты, которыми живет природа, так любят снимать фотографы. И каждая такая фотография становится настоящим шедевром, достойным места на выставке.

Северу я фото посвящаю

Проект «Первозданная Россия» - отличная площадка для таких снимков. Фотовыставка, организуемая по инициативе АО «СУЭК» и АО «Мурманский морской торговый порт», уже хорошо известна северянам – в прошлом году она собрала 52 тысячи человек, но, кажется, это еще не рекорд, ведь у экспозиции этого года особенная тематика – дикие уголки арктических регионов России, в том числе и нашего Заполярья. Более того, в этом году на выставку попали и фотографии мурманчанина Сергея Королева, который даже выступил на церемонии открытия 5 сентября.

Одна из работ нашего земляка Сергея Королева: пейзаж, поражающий взгляд любого. Фото: Сергей Королёв.

- Всего представлено 70 фотографий. По инициативе наших компаний вход на выставку будет свободным для всех желающих, - отметил во время открытия генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Александр Масько.

Медведи и лисицы, ястребы и синицы, тундра, водоемы и северное сияние – все это настоящее богатство наших суровых, но таких близких сердцу северных регионов. Обо всем этом сквозь призму объективов фотографов со всей России и рассказывает «Первозданная Россия».

- Придя на выставку, каждый может воочию убедиться, какими прекрасными и живописными местами обладает наша огромная страна, - отметил председатель областной Думы Сергей Дубовой.

С ним согласился и министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Глеб Шинкарчук:

- Фотовыставка дает возможность увидеть уникальную природу России, в том числе и нашего региона. Я уверен, что «Первозданная Россия» станет важнейшим культурным событием Мурманска.

Страна на ладони

Фотовыставка «Первозданная Россия» - часть одноименного общероссийского культурно-просветительского проекта, который реализуется с 2014 года при поддержке Совета Федерации РФ, федеральных министерств природных ресурсов и культуры, а также Русского географического общества. Аналогичные выставки открылись в этом году в Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Якутске и других городах России и везде были встречены с особой теплотой.

Церемония открытия была по-настоящему торжественной.

- Это яркое культурное событие в жизни нашего региона, которое напоминает каждому из нас о том, в какой замечательной и прекрасной стране мы живем. Не будет преувеличением сказать, что таким богатством живой природы, природными памятниками и живописными ландшафтами обладает только наша страна, - сказал мэр Мурманска Дмитрий Филиппов.

- Такое событие грандиозного масштаба, не побоюсь этого слова, является очередным доказательством того, что портовики активно участвуют в общественной жизни нашего региона, а Мурманский морской торговый порт заботится о жителях города, - отметил на церемонии глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

КСТАТИ

Выставка открылась в здании морского вокзала Мурманска - в самом центре столицы Заполярья, который нередко ради площади Пять Углов, сквера жертвам интервенции, ледокола «Ленин» и других достопримечательностей посещают туристы, а это значит, что красотами нашей природы смогут полюбоваться еще больше посетителей.

«Первозданная Россия» будет работать до 1 декабря 2018 года. Посетить выставку можно совершенно бесплатно.