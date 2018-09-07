Пса с грустными глазами удалось отвязать от дерева только благодаря кинологу. Фото: ТВ-21Пса с грустными глазами удалось отвязать от дерева только благодаря кинологу. Фото: ТВ-21
2018-09-07T11:41:15+03:00
Дом. Семья

В Мурманске с помощью кинолога УФСИН спасали привязанную к дереву собаку

Сейчас напуганный кобель приходит в себя в зоогостинице
Елена ЧУМАКОВА
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По словам зоозащитников, ситуации, когда неравнодушные люди привязывают к дереву собак, бегающих без присмотра с волочащимся по земле поводком, не редки. Ну, сорвалось животное и потерялось – фото в соцсети и готово, хозяин найден. Но с молодым псом с грустными глазами и похожим на овчарку так не случилось.

- Прохожие заметили собаку, привязанную к дереву в одном из дворов на улице Самойловой, 5 сентября около трех часов дня. Увы, хозяин не пришел за своим питомцем ни вечером, ни ночью, ни утром. Поэтому пришлось подключиться нам, - рассказывает волонтер Фонда помощи животных «Путеводная звезда» Анна Туркина.

Но помочь попавшему в переплет псу оказалось не так просто – четвероногий друг наотрез отказался подпускать к себе людей. Так что на помощь пришлось звать сотрудника кинологической группы отдела по конвоированию УФСИН России по Мурманской области. Старший инспектор Михаил Заякин приехал, поработал с беднягой и уже через несколько минут отвязал мокроносого пленника.

– Пес двухлетний, дружелюбный, в меру спокойный и адекватный, но находится в стрессе. Правда, через 15-20 минут нам удалось наладить контакт, а к концу нашей встречи он разыгрался, и у нас установились абсолютно доверительные отношения. В общем, это смешной и забавный кобель. Но, несмотря на это, будучи привязанным к дереву, он представлял реальную опасность и для маленьких детей, и для прохожих. Это в силу обстоятельств, а не жесткого нрава, - говорит о спасенном животном Михаил Заякин. – Могу сказать, что в прошлой жизни к псу относились не очень хорошо. На собаку одет строгий ошейник, который ей по факту не нужен, да и худовата она для своих лет. Но при прохождении курса социализации пес снова начнет доверять людям и станет прекрасным компаньоном и весельчаком.

Напуганную собаку на служебном автомобиле телекомпании «Тв-21» отвезли в зоогостиницу «Ваенга», где вызвались приютить потеряшку. По словам руководителя отеля Натальи Аристовой, пес контактный, но пока находится в стрессе – от еды отказывается, но не сегодня-завтра обязательно поест. Кстати, пока собака была привязана к дереву, ее подкармливали местные жители. Так что голодать четвероногому другу не пришлось.

– Мы будет работать в двух направлениях. Во-первых, будем искать старого хозяина, с которым либо что-то случилось, либо он так избавился от пса. Во-вторых, параллельно будем вести поиски нового дома для нашей потеряшки. Нам очень нужна информационная поддержка. Если кто-то узнал пса, звоните по телефону 203-706 и расскажите нам о его прошлом – возможно, это поможет устроить его дальнейшую судьбу, - говорит Анна Туркина.

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