«Гольфстрим» в Мурманске: программа фестиваля в 2018 году

СЕГОДНЯ 10:53 2018-09-06T11:44:58+03:00

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В Мурманске все готово к проведению третьего фестиваля «Гольфстрим», который состоится в эту субботу, 8 сентября. Традиционный праздник спорта в 2018 году ждут небольшие изменения, пожалуй, самое главное – открытие. Торжественная церемония запланирована на 16.00.

– Открытие фестиваля состоится позже, чем обычно потому, что мы отталкивались от большой воды – заплыв через Кольский залив стартует в 18.00. На сегодняшний день участие в нем подтвердили 35 человек, включая иностранных гостей из Нидерландов, Польши и ЮАР, – пояснил на пресс-конференции глава администрации города Андрей Сысоев. – Температура воды в субботу, по прогнозам синоптиков, не будет превышать 5 градусов. Это достаточно комфортные условия, и можно сказать, что заплыв станет репетицией третьего мирового чемпионата по ледовому плаванью, который совсем скоро состоится в Мурманске.

В Мурманске состоялась пресс-конференция, посвященная международному фестивалю «Гольфстрим».Фото: Анна СТЕПАНОВА

Спортивная часть фестиваля представлена соревнованиями по 14 видам спорта. К уже традиционным организаторы добавили и совершенно непривычные. Так, для проведения баталий организаторы даже создадут снег. Правда, искусственный. Городская команда по юкигассен в этом году собрала все возможные награды и теперь покажет свое мастерство по метанию снежков на «Гольфстриме».

– Понятно, что сейчас осень и снега нет, поэтому играть команды будут травмобезопасными шариками. Думаю, инструмент не изменит сути соревнований, и они пройдут отлично и зрелищно, – подчеркивает Андрей Иванович.

Главный приз легкоатлетического забега - 100 тысяч рублей.Фото: Анна СТЕПАНОВА

Те же, кто далек от профессиональных свершений в спорте тоже найдет, чем занять себя на празднике. Впервые на фестивале откроется «Арктическая кухня», на которой можно отведать деликатесы из различных уголков Кольского полуострова. Кульминацией праздника станет лотерея. Главный приз – вертолетное путешествие над городом.

– Шести счастливчикам предстоит увлекательный полет на вертолете Ми-2. Он пролетит над памятниками «Алеши» и «Ждущей» в сторону Росляково и обратно. Чтобы стать победителем в лотерее, необходимо принять участие в одной из четырех интерактивных площадок. Мы хотим привлечь к занятиям спорту всех собравшихся, –рассказывает председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Ирина Андреева.

Подробная программа фестиваля «Гольфстрим»:

16.00 – 16.30 – церемония открытия (левобережная развилка мостового перехода через Кольский мост);

12.00 – 20.00 – ярморочная торговля «Арктическая кухня» (площадка под мостом через Кольской залив);

12.00 – 18.00 – показ современной техники и вооружения Северного флота (площадка под мостом через Кольской залив);

17.00 – 17.40 – легкоатлетический пробег (мостовой переход через Кольский мост);

18.00 – 19.00 – заплыв через Кольский залив;

18.30 – 19.00 – показательные выступления морской пехоты (площадка под мостом через Кольской залив).

Спортивные мероприятия фестиваля:

12.00 – 18.00 – полоса препятствий «Crazy миля – 4» (площадка под мостом через Кольский залив);

12.00 – 18.00 – соревнования по мини-футболу на песке (площадка под мостом через Кольской залив);

12.00 – 18.00 – соревнования по пляжному волейболу (площадка под мостом через Кольской залив);

12.00 – 18.00 – соревнования по «Юккигассен» (площадка под мостом через Кольской залив);

15.00 – 16.00 – соревнования по велоспорту (эстакада на левом берегу мостового перехода через Кольский залив);

16.00 – 18.00 – соревнования по регби (площадка под мостом через Кольской залив);

16.00 – 18.00 – соревнования по парковым шахматам (площадка под мостом через Кольской залив);

16.35 – 16.50 – парад авто- и мототехники (мост через Кольский залив);

16.35 – 16.50 – заезд на беговелах (мост через Кольский залив).

16.40 – 16.50 – соревнования по роллер спорту (мост через Кольский залив);

16.50 – 17.00 – заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья (мост через Кольский залив);

17.00 – 18.00 – соревнования на каяках (Кольский залив).

Награждение спортсменов (сцена на площадке под мостом через Кольский залив)

18.00 – 18.30 – награждение победителей и призеров фестиваля «Гольфстрим»: велоспорт, каякинг, легкоатлетический пробег, роллер спорт;

19.00 – 20.00 – награждение победителей и призеров фестиваля «Гольфстрим»: «Crazy миля», заплыв.

Добраться до места проведения можно на специальных бесплатных автобусах:

– с 15.00 до 15.45 часов от Дворца спорта Центрального стадиона (Площадь Спорта);

– с 15.30 до 16.15 часов от правой стороны Кольского моста к месту старта.

Последний автобус с правого берега отправляется в 16.15.

И городским транспортом:

– автобусом № 19 до остановки «Почта», ул. Достоевского;

– автобусом № 18 до конечной остановки, ул. Баумана;

– троллейбусом № 4 до остановки ул. Бочкова (детская поликлиника). Затем пешком до Кольского моста (ул. Прибрежная).

Бесплатные парковочные места для зрителей и участников фестиваля спорта будут предоставлены по улице Подгорная в районе авторынка. Отсюда к мосту зрителей доставят бесплатные автобусы.