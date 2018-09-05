2018-09-05T18:39:54+03:00
Общество

В Мурманске разгромили помещение благотворительной организации "Радуга"

У волонтеров, помогающим многодетным и инвалидам, украли даже радиаторы
Ника СВЕТЛОВА
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В новом помещении "Радуги" уничтожили всю красоту, которую создавали волонтеры и неравнодушные к чужой беде северяне. Фото: ТВ-21В новом помещении "Радуги" уничтожили всю красоту, которую создавали волонтеры и неравнодушные к чужой беде северяне. Фото: ТВ-21
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В новом помещении благотворительной организации "Радуга" в Мурманске на улице Гаджиево,16 (там был многострадальный Mr.Pink) еще стоит запах ремонта. Но внешний вид комнат, где должны были собираться волонтеры и те, кому нужна помощь - многодетные семьи и инвалиды, далек от презентабельного.

Здесь побывали неизвестные и устроили погром: проломили стены, повредили проводку и потолок. А еще вынесли все, что можно было: от мебели до 19 радиаторов. Каждый рубль, который "Радуга" вложила в ремонт и обновление своего гнездышка, был пожертвован северянами: строительные компании дарили материалы, депутат горсовета - посуду. Некоторая мебель была новая, другая - списанная, но в хорошем состоянии. Поэтому злоумышленники украли и у нас с вами.

- Мы летом с детьми из многодетных семей поехали в среднюю полосу отдыхать в рамках проекта. А приехали - нас ждал "подарок". За один день это сделать было нельзя. Я всем говорю, что в Мурманске живут прекрасные добрые люди, а тут такое разочарование. Мне правда плохо, ставили капельницу, - рассказала председатель "Радуги" Маргарита Абдурахманова.

Из офиса фонда исчезла посуда, оргтехника и мебель. Фото: ТВ-21

Из офиса фонда исчезла посуда, оргтехника и мебель. Фото: ТВ-21

Несмотря на то, что ситуация произошла ужасающая по своему цинизму, уголовное дело еще не возбуждено - к этому шагу в полиции готовятся.

- Поступило заявление по факту погрома. Сейчас проводится процессуальная проверка, затребованы документы на балансовую стоимость украденного имущества, - уточнила "КП" инспектор по работе со СМИ УМВД по городу Мурманску Басти Гусейнова.

Скорее всего, уголовное дело будет возбуждено в отношении неустановленных лиц - несмотря на то, что помещение "Радуги" находится в жилом доме, свидетелей погрома нет. Можно только порадоваться, что собранные благодаря неравнодушным мурманчанам канцтовары для школьников и другие нужные вещи хранились в старом офисе.

Это не первое нападение на "Радугу": перед Новым годом-2016 неизвестные похитили из офиса подарки для детей, проектов и другие вещи. Дело не раскрыто, хотя на месте нашли отпечатки пальцев людей, которым волонтеры протянули руку помощи. Сейчас благотворительной организации может помочь каждый: не рублем, так делом.

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