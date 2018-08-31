1 сентября в Мурманске: ограничение движения

СЕГОДНЯ 16:57 2018-08-31T16:57:52+03:00

Движение в городе в День знаний перекроют из-за сладкоежек. Фото: Евгения ГУСЕВА

В администрации города сообщили и о других перекрытиях, которые продлятся до конца месяца

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Последний день солнечного лета 2018-го на исходе, и уже завтра школьники и студенты начнут новый учебный год. Но не стоит грустить и предаваться ностальгии по прошедшим каникулам.

День знаний традиционно станет настоящим праздником, особенно для сладкоежек. В 14.00 на площади Пять Углов перед «Арктикой» начнутся народные гуляния. Для водителей это значит, что на улицах города ограничат движение.

– С 00 до 18 часов от транспорта будет освобождена улица Ленинградская, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов. Движение и парковка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска, на данном участке запрещена, – сообщают в администрации города.

Сообщили власти и о других перекрытиях, которые уже никак не связаны с праздничными датами. В случае с улицей Дзержинского (в районе домов №№ 2/33, 6) движение ограничат из-за работ по замене участка теплосети. Временные трудности продлятся до 20 часов 30 сентября и коснутся 7 метров по ширине проезжей части в западном направлении.

Кроме этого, в связи с капремонтом тепловой камеры планируется ограничить движение на 12 метров от края проезжей части по улице Заводской (в районе дома №14 по проспекту Ленина) в западном направлении до 20 часов 20 сентября.

Аналогичная ситуация и на улице Полярные Зори. Здесь, в районе домов №22,23, планируется ограничить движение транспорта на 3,7 метра по первым полосам от осевой линии проезжей части - в северном и южном направлениях, до 20 часов 13 сентября.

Также из-за ремонта улицы Радищева (на участке от разворотного конца троллейбуса маршрута №3 до улицы Рогозерской) будет ограничено движение:

– на 3,5 метра по первой полосе от края проезжей части улицы Радищева в южном направлении с 8 часов 3 сентября до 20 часов 15 сентября;

– на 3,5 метра по первой полосе от осевой линии проезжей части улицы Радищева в южном направлении с 8 часов 16 сентября до 20 часов 30 сентября;

– на 3.5 метра по первой полосе от осевой линии проезжей части улицы Радищева в северном направлении с 8 часов 1 октября до 20 часов 14 октября;

– на 3,5 метра по первой полосе от края проезжей части улицы Радищева в северном направлении с 8 часов 15 октября до 20 часов 20 октября.