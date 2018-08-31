2018-08-31T16:57:52+03:00
Общество

1 сентября в Мурманске: ограничение движения

В администрации города сообщили и о других перекрытиях, которые продлятся до конца месяца
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Движение в городе в День знаний перекроют из-за сладкоежек.Движение в городе в День знаний перекроют из-за сладкоежек.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Последний день солнечного лета 2018-го на исходе, и уже завтра школьники и студенты начнут новый учебный год. Но не стоит грустить и предаваться ностальгии по прошедшим каникулам.

День знаний традиционно станет настоящим праздником, особенно для сладкоежек. В 14.00 на площади Пять Углов перед «Арктикой» начнутся народные гуляния. Для водителей это значит, что на улицах города ограничат движение.

С 00 до 18 часов от транспорта будет освобождена улица Ленинградская, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов. Движение и парковка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска, на данном участке запрещена, – сообщают в администрации города.

Сообщили власти и о других перекрытиях, которые уже никак не связаны с праздничными датами. В случае с улицей Дзержинского (в районе домов №№ 2/33, 6) движение ограничат из-за работ по замене участка теплосети. Временные трудности продлятся до 20 часов 30 сентября и коснутся 7 метров по ширине проезжей части в западном направлении.

Кроме этого, в связи с капремонтом тепловой камеры планируется ограничить движение на 12 метров от края проезжей части по улице Заводской (в районе дома №14 по проспекту Ленина) в западном направлении до 20 часов 20 сентября.

Аналогичная ситуация и на улице Полярные Зори. Здесь, в районе домов №22,23, планируется ограничить движение транспорта на 3,7 метра по первым полосам от осевой линии проезжей части - в северном и южном направлениях, до 20 часов 13 сентября.

Также из-за ремонта улицы Радищева (на участке от разворотного конца троллейбуса маршрута №3 до улицы Рогозерской) будет ограничено движение:

– на 3,5 метра по первой полосе от края проезжей части улицы Радищева в южном направлении с 8 часов 3 сентября до 20 часов 15 сентября;

– на 3,5 метра по первой полосе от осевой линии проезжей части улицы Радищева в южном направлении с 8 часов 16 сентября до 20 часов 30 сентября;

– на 3.5 метра по первой полосе от осевой линии проезжей части улицы Радищева в северном направлении с 8 часов 1 октября до 20 часов 14 октября;

– на 3,5 метра по первой полосе от края проезжей части улицы Радищева в северном направлении с 8 часов 15 октября до 20 часов 20 октября.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мурманские студенты нашли гадов и ядовитые газы в Могильном озере с розовой водой
Жителям Мурманска угрожает град кирпичей на пути в детский садик
В Мурманске на улице Карла Маркса вновь потекла канализация
Губернатор Мурманской области считает, что законопроект о пенсионной реформе сохраняет действующие льготы для северян
В Мурманске пропала 12-летняя девочка в куртке цвета хаки
Мурманчане пострадали в массовой аварии в Ленобласти
Мурманский помощник депутата заявил, что его избили в компании по продаже насосов
Североморца накажут за распространение пикантных фотографий бывшей девушки
Китайская авиакомпания хочет открыть интерлайн-рейсы в Мурманск
В Мурманской области грузовик врезался в мотороллер: погиб водитель мопеда Irbis
Верховный суд отказал Лихвану и Бордзиловскому в кассационной жалобе по делу "Кольской"
Житель Оленегорска убил любимую одним ударом
В Снежногорске в начале лета пропал мужчина
Меха: теория цвета
Кольский район возглавил заместитель гендиректора ночного клуба «Магнит»
В Оленегорске городская стела стала капканом для птицы
Оштрафовали не по-детски: строители мурманской «Сказки» заплатят 250 тысяч рублей
Около Полярных Зорь водитель уснул и врезался в автобус
В Зеленоборском ищут кота Кузю, который пропал после аварии
В Мурманске пошла «по грибы» и пропала женщина в черном с кулоном «Козерог»
Чаще всего жителей Мурманской области клещи кусают в Карелии
"А ты ***!": Мурманчан шокировало видео, как подростки заставляют малыша материться
В Мончегорске откроется новое лечебное учреждение за 8 миллионов
В Минькино хозяева бросили умирать далматинца
Мужчина, которого обвиняют в избиении подростка на детской площадке, рассказал свою версию случившегося