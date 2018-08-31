День знаний в Мурманске отметят праздником мороженного

СЕГОДНЯ 10:02 2018-08-31T09:52:16+03:00

А в гимназии №3 все еще не решился конфликт из-за комментария в «ВКонтакте»

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Порог сезонов: сегодня еще лето, а завтра календарь покажет осень. Непреклонное правило этого времени года — 1 сентября ребята идут в школу. Каким будет День знаний в Заполярье в этот раз?

9 тысяч первоклашек

- Данные все еще меняются, но, ориентировочно, в этому году по всей Мурманской области отправятся в школу более 80 тысяч учащихся. Впервые сядут за парту около 9 тысяч первоклассников. А в одиннадцатый класс пойдут свыше 3 600 человек, - сообщили нам в министерстве образования и науки региона.

В каждом населенном пункте полуострова пройдут праздничные линейки и мероприятия, чтобы первый учебный день стал праздником. В столице Заполярья, например, есть традиция отмечать 1 сентября Днем мороженного. Это народное название, а вот официальное - «Мурманск – город сладкоежек». Начнется действо в 14.00 на площади Пять Углов перед «Арктикой».

- Детский праздник будет с сюрпризами, конкурсами, песнями, розыгрышами и, конечно же, вкусным мороженым. Здесь же развернется захватывающее театрализованное представление. Вокруг основной сцены будут организованы игровые интерактивные зоны, где каждый желающий сможет попробовать свои силы в моделировании, разнообразных творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и других увлекательных играх, - обещают в администрации Мурманска.

А еще взрослым стоит помнить, что 1 сентября в Заполярье — день, когда не продают алкоголь.

Мировая или…?

Правда, не для всех завтрашний день будет исключительно радостным. Учительница истории и завуч по воспитательной работе гимназии №3 Светлана Корнаухова все лето была в сложной ситуации. Начальство хотело уволить ее за один-единственный комментарий в «ВКонтакте». Педагог «посмела» сказать, что юнармейцев в Мурманске награждают, что вот простых школьников знаки внимания обходят стороной.

Официальная причина, почему Светлану Корнаухову попросили из альма-матер, сокращение должности завуча. Но на даже преподавать историю ее не оставили, взамен предложив мыть в гимназии полы или работать в гардеробе.

Светлана Корнаухова может остаться работать в родной гимназии. Фото: архив Арины Антохиной

Впрочем, когда за Светлану заступились в Юнармии, Министерстве просвещения, коллеги, ученики, депутаты и тяжелая артиллерия — инспекция по труду и прокуратура — ее начальство решило пойти на мировую. Правда, не очень приятную.

- Официально мне пока не предоставили бумаги об увольнении. Как сообщила мне сама директор, она меня не может уволить, поскольку вмешались трудовая инспекция и прокуратура. Вместо этого директор предложила мне ставку учителя истории, на 6 часов нагрузки. То есть, это 1/3 от полной ставки. Не факт, конечно, что так и будет на самом деле. К тому же официально никаких предложений от нее не поступало, все это лишь устные слова - пояснила «КП» учительница гимназии №3 Светлана Корнаухова.

Северянка еще не решила, согласится ли на такое предложение. После всего, что случилось в учебном заведении, особого желания оставаться там уже нет. Другие варианты трудоустройства преподаватель пока не рассматривала. А центр занятости, увы, располагает лишь вакансиями уборщика или гардеробщика.

Наша газета будет следить за развитием этой ситуации.