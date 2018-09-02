Мурманчанину, на которого упал швеллер, нужны полмиллиона рублей на реабилитацию в столице

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-02T14:51:19+03:00

Антону Хамьянову всего 25 лет, и у него подрастает маленькая дочка

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Жизнь молодого и полного сил отца из столицы Заполярья перевернулась в одночасье. Все планы и надежды рухнули вместе со злосчастным швеллером. Но обо всем по порядку.

- Второго марта со мной случилось несчастье. На строительном объекте, где я работал, упал швеллер - металлический профиль - и как раз мне на спину. В итоге - компрессионно-оскольчатый перелом со смещением 2-5 позвонков, надрыв спинного мозга. Я перенес несколько операций. Мне установили металлоконструкцию. Но впереди еще одно оперативное вмешательство по замене четвертого позвонка, - рассказывает подробности своей истории 25-летний Антон Хамьянов из Мурманска.

Позади у молодого человека, у которого, кстати, подрастает маленькая дочь, два курса реабилитации. Но, как оказалось, всего этого пока недостаточно, чтобы поставить мужчину на ноги. Врачи говорят, что переломить ситуацию может поездка в первопрестольную и еще один курс реабилитации – в Мурманске для пациентов с такими травмами спины нет оборудования. Разумеется, это стоит дорого - 500 тысяч рублей. В семье Хамьяновых таких денег, конечно, нет. Мурманчане очень надеются на помощь неравнодушных людей.

Чтобы встать на ноги, Антон ежедневно делает все упражнения. Фото: Из личного архива героя публикации

- Я твердо намерен встать на ноги – дочку нужно воспитывать. Ежедневно выполняю разные упражнения, которые мне показали в центре реабилитации. К счастью, это все не зря – уже есть улучшения. Еще три месяца назад ноги вообще не двигались и чувствительность слабая была. Сейчас могу двигать левой ногой, правда, стопу не чувствую. А вот правая двигается совсем чуть-чуть, а после колена не ощущаю, - отмечает Антон Хамьянов.

Если у вас есть желание помочь молодому отцу, посильную сумму можно перевести на карту его мамы Ирины Вячеславовны 4817760043007776, которая привязана к ее номеру телефона +7-921-037-96-65.