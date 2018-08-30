Эксклюзив «КП»: учитель труда из Мурманской области три недели выживал в болотах

СЕГОДНЯ 14:35 2018-08-30T15:41:49+03:00

Сергей Голубятников из Ревды почти месяц боролся за жизнь в нижегородских лесах, среди коварных болот и глубоких канав. И победил! Фото: личный архив героя публикации

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- Жена заплакала, когда увидела меня, - вспоминает северянин.

Мужчина отощал на 20 килограммов, надорвал почки и желудок, стер ноги в кровь. Чудо, что вообще выжил. Трудно поверить: 67-летний житель Мурманской области в одиночку блуждал по лесу… почти месяц, с 9 июля по 2 августа 2018 года. При этом он ни разу не развел огонь и не попробовал мяса. Уникальным опытом выживания северянин поделился с «КП».

РОКОВОЕ УТРО

Сергей Голубятников живет в поселке Ревда. Мужчина преподает труд в школе имени Воронина. Этим летом он отдыхал в Нижегородской области. В июле выбрался с другом на природу, в Чагодощенский район. Отдыхали на участке «Жеребенок» на реке Ратца.

Утром 9 июля его товарищ свалился в воду и промок насквозь. Мужчины привязали лодку и пошли погреться в рыбацкой избушке неподалеку. Собирались уже растопить очаг в хижине, как вдруг приятель Сергея схватился за голову: эх, растяпа, сигареты забыл в лодке!

- Сам-то я не курю, но приятель попросил меня сходить за ними, - вспоминает Сергей Юрьевич. – А день был пасмурный, ориентироваться трудно. Так что лодку с сигаретами я отыскал с большим трудом. А вот обратно, видимо, пошел не в том направлении. Потому что больше я не видел ни избушки, ни приятеля...

Сергей понял - дело плохо. Он заблудился, а спичек и еды при себе нет. Вдобавок, он был безоружен и легко одет: кепка, рубашка, камуфляжный костюм да сапоги.

- В первый день мне было очень страшно, - признался Сергей. – Я запаниковал: кричал, звал на помощь, но никто не отзывался Когда стемнело, я нарвал лапника, выбрал сухое место и устроил себе ночлег. На второй день я взял себя в руки. Первоначальная паника уже отступила, я не боялся особо ни зверей, ни леса. Думал лишь о том, что надо идти, выбираться отсюда. Только об этом. И я стал планировать маршрут.

Как на зло, 10 июля опять выдалось хмурым. Сергей пытался определиться с севером и югом по мху на дереве. Но на болотистой местности такой метод не работает. Мох там растет повсюду – уж очень сыро. Стараясь обойти большое болото, Сергей взял неверное направление и еще сильнее застрял в чащобе.

- На третий день было солнечно, и мне удалось определить географическое положение по солнцу в зените. Я вспомнил карту этой местности, которую видел однажды. Понял, что мне нужно к реке, на северо-восток. Но потом оказалось, что в этом направлении не пройти. Тогда я свернул на север. Да, такой путь куда длиннее, но зато в верном направлении. Да и с погодой мне повезло. Это только первые два дня были пасмурными. А потом солнце жарило беспощадно. Стало очень жарко, под 30 градусов!

Осматриваясь в лучах солнечного света, Сергей понял, куда занесла его злодейка-судьба…

В ЦАРСТВЕ БОБРОВ И КИКИМОР

Северянину «повезло» - он попал в диковинный уголок. Здесь находятся огромные, вековые болота. В 1970-х годах их пытались осушить. Выкапывали огромные канавы с помощью экскаваторов. Но победить зловещую трясину так и не удалось. Люди плюнули и ушли отсюда много лет назад, а система каналов осталась на радость бобрам. Со временем все рытвины заполнились водой. Многие оказались глубокими и широкими, по 2-3 метра и более. Сергей был заперт в страшном лабиринте из болот, ручьев и прогалин.

Примерно так выглядели канавы, среди которых заблудился Сергей Юрьевич. Фото: союз охраны птиц россии (www.forest.ru)

- Вот в этих-то канавах я и крутился-плутал. Где-то недели полторы. Никак из них не выйти было! Такая вот круговерть… Чтобы перейти канаву, искал бобровые плотины или валеные деревья. Плотины мне хорошо помогали. После них канава мелеет, так что ее нетрудно перепрыгнуть. Один раз иду по березе, а она р-раз - и провалилась подо мной. Я сразу полетел в воду. Другой раз решил перепрыгнуть канал и схватился за сосенку, а она упала, и мы вместе сорвались в канаву, - рассказал Сергей Голубятников.

Счастье, что Сергей неплохо плавает – выбрался без проблем. Если крупная канава отрезала ему дорогу, он уходил, борясь с отчаяньем, и выбирал другой маршрут. Старался держать эмоции под контролем.

- Если бы не эти каналы, которые постоянно отрезали мне дорогу, я бы, наверное, быстрее вышел из леса. Но зато в них была вода. Она спасла меня от жажды. Несвежая, конечно, болотная, и продезинфицировать ее было нечем, так что потом у меня начались проблемы с почками, - вспоминает герой статьи.

СЕКРЕТЫ ВЫЖИВАНИЯ

Сергей нашел крепкую палку и опирался на нее в пути. Предметов у него при себе оказалось немного: очки, электронные часы, мазь от комаров, смартфон в футляре и две пачки сигарет...

- Сигареты мне были не нужны. Но из упаковки для пачек я сделал полиэтиленовые стаканчики. В один я набирал воду, а в другом запасал ягоды «на черный день». Спичек не было. Сначала я пытался развести огонь палочками, трением. Но, сколько я ни бился, ничего не вышло. Потом пробовал сфокусировать солнечный луч в своих очках и поджечь траву, но тоже не получилось. Видимо, в моих линзах слишком мало диоптрий, - поделился Сергей Юрьевич.

Мобильник сел еще в начале похода, зато пригодился футляр от него. На нем Сергей царапал «палочки» каждый день, словно Робинзон Крузо, отмечая проведенное в лесу время. Всего вышло 24 отметки.

- Идти пришлось очень много, поэтому я сильно стирал ноги. Чтобы смягчить боль, я прикладывал болотный мох, салатового цвета. Это природный антибиотик. Также, отрывал листья папоротника и набивал их в сапоги изо всех сил, вместо портянок. С этого начиналось каждое мое утро. Вставал я примерно в 6 часов утра. А потом ходил целый день. Как только начинало темнеть, сразу же разбивал ночлег, чтобы еще сильнее не заблудиться в сумерках, - вспоминает мастер выживания в лесу.

В общей сложности Сергей прошел около 20-ти километров. Фото: Карты Google. Обработка: Photoscape

Сергей лишил мошкару сытного обеда. А все потому, что каждую ночь он натягивал воротник своего «камуфляжа» на лицо и закрывался кепкой. Вот так комары остались с носом!

- Грибом в лесу не было. Я питался только ягодами. Правда, один раз нарвал почек с деревьев, они были пресно-сладкими и довольно питательными. От голода в лесу я не мучался. Но уставал очень сильно. Я знал, что если потеряю сознание - это все, - подчеркнул Сергей Юрьевич. - Поэтому в определенное время я измерял пульс. Если больше 140 ударов, когда уже шатать начинает, я делал привал. Ждал, пока успокоится сердце и дыхание.

При всем при том, Сергей не обладает какой-то медицинской подготовкой. Просто учитель хорошо знает свой предмет. А в молодости часто ходил в походы в составе «Клубе юных моряков».

МИХАЛЫЧ ОТОМСТИЛ

Блуждая среди канав, Сергей нашел богатую черничную полянку. Мужчина часто возвращался сюда за ягодами. Но, как оказалось, не он один…

- Заночевал там, проснулся. Смотрю - а ко мне идет медведь! Уже метров 250, наверное, осталось. А я знал, что медведь сам не нападает, если он не ранен и если это не самка с медвежатами. К тому же, летом он сытый. И тогда я решил отпугнуть его. Больше мне ничего не оставалось. Хлопнул в ладоши изо всех сил. Хороший, громкий хлопок получился! Потом я кричал во все горло и бил палкой по дереву. Наконец он повернулся и удрал - только попа замелькала между деревьев! Я снова лег спать, а утром отправился в путь.

Когда на следующий день Сергей опять вернулся на полянку, его ждал сюрприз. Черника исчезла! Медведь «поймал момент», пока его не было, и слопал все до последней ягодки.

КУСТЫ СПАСЕНИЯ

Заколдованные канавы остались позади на исходе второй недели. Начались горы валежника и бурелом. В один прекрасный день Сергей заметил смородину. Полакомился свежими ягодами, а потом вспомнил. Да ведь такие кусты обычно растут возле реки! И точно, через пару километров он вышел на берег Ратцы и набрел на покинутую рыбацкую тропинку.

После 4-х дней утомительного пути по ней, он выбрался на дорогу к полузаброшенной деревне Марьино. Спустя еще 2 дня и 13 километров Сергей вышел к людям. Это было 2 августа.

- Оказалось, что меня искали целых 2 недели, но так и не нашли. Знаете, как по телевизору говорят: «идут масштабные поиски, задействованы вертолеты». Ничего подобного не было в моем случае. МЧС вообще ничего не делало. Совсем не участвовали в поисках! – посетовал Сергей Юрьевич. - Помогали только местные жители, точнее, один человек. Потом к ним присоединились ребята из череповецкой поисковой организации, искали меня с помощью квадрокоптеров.

Родственники Сергея Голубятникова твердо верили: он спасется! Сам мужчина считает: во многом ему просто повезло. В частности, выдался аномально жаркий июль, благодаря которому он не замерз в лесу.

Кстати, многие заблудившиеся позже говорили, что теперь испытывают панический ужас перед лесом. Сергей Юрьевич весело и энергично ответил нам, что такого страха не чувствует. Видимо, ему удалось найти гармонию с природой, и спастись благодаря этому.

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ

Случай Сергея уникален тем, что мужчине удалось протянуть так долго без огня и крыши над головой. Но если учитывать дни, проведенные на дикой природе, это все же не рекорд среди заблудившихся северян.

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Фото: личный архив Людмилы Богомоловой

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Фото: личный архив Ольги Компаниец

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Фото: vk.com/id76923520

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Фото: личный архив Павла Площадного

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