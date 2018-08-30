2018-08-30T03:16:48+03:00
Общество

Губернатор проверила реконструкцию «Долины славы»

Работы Марина Ковтун назвала капитальным наведением порядка
Виктория АНДРЕЕВА
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Марина Ковтун лично посмотрела, как идет большая реконструкция мемориала. Фото: пресс-служба правительства Мурманской областиМарина Ковтун лично посмотрела, как идет большая реконструкция мемориала. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области
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Мемориальный комплекс «Долина славы» - одно из самых важных мест памяти в Мурманской области. И, конечно, оно не должно быть в запустении.

С 2016 года здесь ведется реконструкция. Памятники красят свежей краской, на место старой треснувшей плитки ложится новая. Масштаб работ большой, хватит еще на два года вперед — именно в 2020 году приведение в порядок планируют завершить.

Ранее уже была сделана гранитная облицовка Стены памяти по системе навесного фасада, усилены несущие конструкции мемориальной трибуны.

Этим летом задача у подрядчика тоже немаленькая. Это и создание дополнительных секторов захоронений, и благоустройство уже существующих с заменой памятных плит — идет согласование списков погибших с военным комиссариатом Мурманской области, и обновление грунта на газонах, и ремонт памятника «Три штыка», и разработка дизайн-проекта переходного моста, соединяющего две части мемориального комплекса.

После окончания работ "Долину славы" передадут администрации Кольского района. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области

После окончания работ "Долину славы" передадут администрации Кольского района. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области

Справляются ли ответственные за реконструкцию с таким объемом? Это лично проверила губернатор Марина Ковтун, которая посетила «Долину славы».

- Это не просто капитальный ремонт, а капитальное наведение порядка во всем, что касается мемориала «Долина Славы», в том числе и в имущественных вопросах. Дело в том, что комплекс никогда не имел единого плана и автора. Он формировался практически стихийно на протяжении почти 60 лет. В результате его элементы имеют разную степень износа и даже разную принадлежность: скажем, памятник Скорбящей матери стоит на балансе Кольского района, в то время как мемориал в целом – в областной собственности. Мы планируем передать весь комплекс в собственность Кольского района, но прежде, конечно, приведем его в надлежащее состояние, – заметила во время посещения Марина Ковтун.

Уже известен план на 2019 год: заменят гранитные плиты мемориальной трибуны и асфальтового покрытия на тротуарную плитку на территории, где располагается Стена памяти и сектора с воинскими захоронениями.

На «Долину славы» денег не жалеют. С 2016 года на капитальный ремонт потратили уже свыше 20 миллионов рублей. Еще более 2,5 миллионов может составить субсидия на содержание комплекса в рамках областной программы «Развитие культуры».

- Наш гражданский, человеческий долг, чтобы внешне Долина Славы, как самое памятное место Мурманской области, соответствовало своему высокому статусу, подвигу, который был совершен в годы Великой Отечественной войны, - отметил председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.

Что особенно подчеркивается, все захоронения «Долины славы» будут сохранены. Родные павших бойцов найдут их там же, где они уже обрели покой.

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