В 2,5 раза больше! В Североморске общедомовые счетчики накрутили астрономические числа

СЕГОДНЯ 09:32 2018-09-01T04:37:34+03:00

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Как часто северян, внимательно рассмотревших в квитанции за кварплату строчку «общедомовые нужды», охватывает праведный гнев!

- В нашем доме не иначе как сауна подпольная работает или бассейн. Либо полы во всех четырех подъездах моют из брандспойта! По-другому объяснить такой расход воды просто невозможно! - уверены жильцы, глядя на астрономические суммы.

Но пока одни просто возмущаются и, скрипя сердцем, платят по счетам, жители дома №6 по улице Генерала Фулика в Североморске решили разобраться, откуда в счетах такие шокирующие цифры. И не прогадали!

Дом под самую крышу

- К нам с жалобой на большие показания общедомовых приборов учета обратились жильцы. Мы тоже заметили эту особенность по своим счетам. Обратились в «Североморскводоканал» – именно этому ведомству принадлежат счетчики – с этим вопросом, но там ответили, что очередная поверка счетчиков состоится в октябре. Тогда и посмотрим, что там не так, - рассказывает руководитель управляющей компании ООО «СЖКХ» Олег Курбатов.

Но управляющую компанию такой ответ не устроил. В сложившейся ситуации решено было разбираться самостоятельно. Жилищники перекрыли воду на входе в дом и слили в цистерну – получилось всего 6 кубометров. А вот приборы учета водоканала показали… 12 кубов!

- Чтобы окончательно разобраться в ситуации, мы поставили свой контролирующий прибор и создали комиссию, в состав которой вошли представители нашей компании, водоканала и администрации города. Но на снятие показаний счетчика никто от ресурсоснабжающей организации не пришел, объяснив это тем, что наши действия не правомерны. А тем временем, за сутки разница между показаниями приборов учета Североморскводоканала и нашими оказалась в 2,5 раза. Представители администрации и нашей компании подписали соответствующий протокол, - говорит Олег Витальевич.

Затем еще один контролирующий прибор сотрудники ООО «СЖКХ» установили в доме №4 по улице Кирова. Там ситуация оказалась менее шокирующей – за сутки счетчики водоканала намотали всего на 27% больше. Кстати, на этот раз на снятие показаний приборов учета представители ресурсоснабжающей организации пришли.

- Если перевести полученные данные в абсолютные цифры, то в месяц счетчики накручивают по 13 тонн воды на обслуживании 4-5 подъездов. Таким количеством Н2О можно наполнить многоквартирный дом под самую крышу, - объясняет Олег Курбатов. – Дабы убедиться, что это тенденция не охватывает весь город, мы решили установить контролирующие приборы учета еще в нескольких домах. К сожалению, водоканал на встречу в разрешении этого вопроса не идет, объясняя свою позицию тем, что разбираться будут только после октябрьской поверки счетчиков. А кто вернет людям деньги, заплаченные за воду, которую не тратили?

PR-компания?

У МУП «Североморскводоканала», который поставляет в дома столицы Северного флота живительную влагу и установил в них общедомовые приборы учета, своя позиция на этот счет.

- Сразу хочу подчеркнуть, что водоканал никогда не занимался, не занимается и не будет заниматься противозаконной деятельностью. Мы считаем, что это PR-акция управляющей компании, которая задолжала нашему предприятию больше 33 800 000 рублей и выдает противоречивую информацию за достоверные факты, - четко обозначает свою позицию и.о. директора МУП «Североморскводоканала» Иван Попов.

По поводу задолженности уже прошло несколько судов, которые вынесли решение в пользу ресурсоснабжающего предприятия. По словам Ивана Николаевича, УК таким образом отвлекает внимание жителей и общественности от этих проблем. Он отмечает, что спор по поводу счетчиков касается исключительно хозяйствующих субъектов – ведь речь идет об оплате воды за утечки, уборку подъездов и т.д.

- Те приборы учета, которые установила в домах на улицах Генерала Фулика и Кирова управляющая компания, нельзя считать контролирующими, по причине не выполнения требования к таким приборам учета. Дело в том, что у наших счетчиков разные технические характеристики. Минимальный расход воды прибора учета водоканала – 0,05 кубических метров в час, то есть он начинает улавливать с 50 литров, а счетчик управляющей компаний – 0,22 кубических метров в час, то есть улавливает с 220 литров. Мы используем сертифицированные и поверенные приборы учета, которые соответствуют законодательству «Об обеспечении единства измерений» и установлены со всеми нормами закона. С нашей стороны будет проведено подробное расследование этой ситуации, так как пятно позора легло не только на наше предприятие, но и на крупного производителя приборов учета, - заявляет Иван Попов.

Проверка идет

А тем временем этой явно стремительно развивающейся ситуацией уже заинтересовались в прокуратуре Североморска. Еще бы, на первый взгляд, точка зрения каждой стороны имеет право на жизнь.

- Спор на эту тему между «Североморскводоканалом» и управляющей компанией идет уже давно. Последняя провела даже контрольные исследования. Мы начали проверку по этому поводу. Запросили документы и у той, и у другой стороны. Пока нам их еще не прислали. Думаю, что результаты проверки будут к середине сентября, - прокомментировала сложившуюся ситуацию старший помощник прокурора Североморска Марина Малышева.